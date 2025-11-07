BursaDEX+
Harga live Jager Hunter hari ini adalah 0.000000000547 USD. Lacak informasi harga aktual JAGER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JAGER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JAGER

Info Harga JAGER

Penjelasan JAGER

Situs Web Resmi JAGER

Tokenomi JAGER

Prakiraan Harga JAGER

Riwayat JAGER

Panduan Membeli JAGER

Konverter JAGER ke Mata Uang Fiat

Spot JAGER

Futures USDT-M JAGER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Jager Hunter

Harga Jager Hunter(JAGER)

Harga Live 1 JAGER ke USD:

$0.0000000005464
+0.12%1D
USD
Grafik Harga Live Jager Hunter (JAGER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:07 (UTC+8)

Informasi Harga Jager Hunter (JAGER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000005286
Low 24 Jam
$ 0.0000000006396
High 24 Jam

$ 0.0000000005286
$ 0.0000000006396
$ 0.000000005091894778
$ 0.000000000013435127
-0.80%

+0.12%

-5.22%

-5.22%

Harga aktual Jager Hunter (JAGER) adalah $ 0.000000000547. Selama 24 jam terakhir, JAGER diperdagangkan antara low $ 0.0000000005286 dan high $ 0.0000000006396, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJAGER adalah $ 0.000000005091894778, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000013435127.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JAGER telah berubah sebesar -0.80% selama 1 jam terakhir, +0.12% selama 24 jam, dan -5.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Jager Hunter (JAGER)

No.1180

$ 7.38M
$ 67.94K
$ 7.99M
13,483.97T
14,600,000,000,000,000
13,483,967,361,647,660
92.35%

BSC

Kapitalisasi Pasar Jager Hunter saat ini adalah $ 7.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.94K. Suplai beredar JAGER adalah 13,483.97T, dan total suplainya sebesar 13483967361647660. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.99M.

Riwayat Harga Jager Hunter (JAGER) USD

Pantau perubahan harga Jager Hunter untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000000655+0.12%
30 Days$ -0.0000000005377-49.58%
60 Hari$ -0.0000000001601-22.65%
90 Hari$ -0.0000000002875-34.46%
Perubahan Harga Jager Hunter Hari Ini

Hari ini, JAGER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000000655 (+0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Jager Hunter 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000005377 (-49.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Jager Hunter 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JAGER terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000001601 (-22.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Jager Hunter 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000000002875 (-34.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Jager Hunter (JAGER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Jager Hunter sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Jager Hunter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JAGER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Jager Hunter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Jager Hunter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Jager Hunter (USD)

Berapa nilai Jager Hunter (JAGER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Jager Hunter (JAGER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jager Hunter.

Cek prediksi harga Jager Hunter sekarang!

Tokenomi Jager Hunter (JAGER)

Memahami tokenomi Jager Hunter (JAGER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JAGER sekarang!

Cara membeli Jager Hunter (JAGER)

Ingin mengetahui cara membeli Jager Hunter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Jager Hunter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JAGER ke Mata Uang Lokal

1 Jager Hunter(JAGER) ke VND
0.000014394305
1 Jager Hunter(JAGER) ke AUD
A$0.00000000084238
1 Jager Hunter(JAGER) ke GBP
0.00000000041572
1 Jager Hunter(JAGER) ke EUR
0.00000000047042
1 Jager Hunter(JAGER) ke USD
$0.000000000547
1 Jager Hunter(JAGER) ke MYR
RM0.00000000228646
1 Jager Hunter(JAGER) ke TRY
0.0000000230287
1 Jager Hunter(JAGER) ke JPY
¥0.000000083691
1 Jager Hunter(JAGER) ke ARS
ARS$0.00000079389939
1 Jager Hunter(JAGER) ke RUB
0.00000004443828
1 Jager Hunter(JAGER) ke INR
0.00000004850249
1 Jager Hunter(JAGER) ke IDR
Rp0.00000911666302
1 Jager Hunter(JAGER) ke PHP
0.00000003228941
1 Jager Hunter(JAGER) ke EGP
￡E.0.00000002586763
1 Jager Hunter(JAGER) ke BRL
R$0.00000000292098
1 Jager Hunter(JAGER) ke CAD
C$0.00000000077127
1 Jager Hunter(JAGER) ke BDT
0.00000006673947
1 Jager Hunter(JAGER) ke NGN
0.00000078704548
1 Jager Hunter(JAGER) ke COP
$0.00000209578127
1 Jager Hunter(JAGER) ke ZAR
R.0.00000000949592
1 Jager Hunter(JAGER) ke UAH
0.00000002300682
1 Jager Hunter(JAGER) ke TZS
T.Sh.0.000001343979
1 Jager Hunter(JAGER) ke VES
Bs0.000000121981
1 Jager Hunter(JAGER) ke CLP
$0.000000515274
1 Jager Hunter(JAGER) ke PKR
Rs0.00000015460408
1 Jager Hunter(JAGER) ke KZT
0.00000028773841
1 Jager Hunter(JAGER) ke THB
฿0.0000000177228
1 Jager Hunter(JAGER) ke TWD
NT$0.00000001695153
1 Jager Hunter(JAGER) ke AED
د.إ0.00000000200749
1 Jager Hunter(JAGER) ke CHF
Fr0.0000000004376
1 Jager Hunter(JAGER) ke HKD
HK$0.00000000425019
1 Jager Hunter(JAGER) ke AMD
֏0.0000002091728
1 Jager Hunter(JAGER) ke MAD
.د.م0.00000000509257
1 Jager Hunter(JAGER) ke MXN
$0.00000001015779
1 Jager Hunter(JAGER) ke SAR
ريال0.00000000205125
1 Jager Hunter(JAGER) ke ETB
Br0.00000008395903
1 Jager Hunter(JAGER) ke KES
KSh0.00000007063958
1 Jager Hunter(JAGER) ke JOD
د.أ0.000000000387823
1 Jager Hunter(JAGER) ke PLN
0.00000000201296
1 Jager Hunter(JAGER) ke RON
лв0.0000000024068
1 Jager Hunter(JAGER) ke SEK
kr0.00000000522932
1 Jager Hunter(JAGER) ke BGN
лв0.00000000092443
1 Jager Hunter(JAGER) ke HUF
Ft0.00000018287851
1 Jager Hunter(JAGER) ke CZK
0.00000001153623
1 Jager Hunter(JAGER) ke KWD
د.ك0.000000000167382
1 Jager Hunter(JAGER) ke ILS
0.00000000178869
1 Jager Hunter(JAGER) ke BOB
Bs0.0000000037743
1 Jager Hunter(JAGER) ke AZN
0.0000000009299
1 Jager Hunter(JAGER) ke TJS
SM0.00000000504334
1 Jager Hunter(JAGER) ke GEL
0.00000000148237
1 Jager Hunter(JAGER) ke AOA
Kz0.0000004990828
1 Jager Hunter(JAGER) ke BHD
.د.ب0.000000000205672
1 Jager Hunter(JAGER) ke BMD
$0.000000000547
1 Jager Hunter(JAGER) ke DKK
kr0.00000000353362
1 Jager Hunter(JAGER) ke HNL
L0.00000001437516
1 Jager Hunter(JAGER) ke MUR
0.000000025162
1 Jager Hunter(JAGER) ke NAD
$0.00000000950139
1 Jager Hunter(JAGER) ke NOK
kr0.0000000055794
1 Jager Hunter(JAGER) ke NZD
$0.00000000096819
1 Jager Hunter(JAGER) ke PAB
B/.0.000000000547
1 Jager Hunter(JAGER) ke PGK
K0.00000000233569
1 Jager Hunter(JAGER) ke QAR
ر.ق0.00000000199108
1 Jager Hunter(JAGER) ke RSD
дин.0.00000005552597
1 Jager Hunter(JAGER) ke UZS
soʻm0.00000651190372
1 Jager Hunter(JAGER) ke ALL
L0.00000004587689
1 Jager Hunter(JAGER) ke ANG
ƒ0.00000000097913
1 Jager Hunter(JAGER) ke AWG
ƒ0.0000000009846
1 Jager Hunter(JAGER) ke BBD
$0.000000001094
1 Jager Hunter(JAGER) ke BAM
KM0.00000000092443
1 Jager Hunter(JAGER) ke BIF
Fr0.000001613103
1 Jager Hunter(JAGER) ke BND
$0.0000000007111
1 Jager Hunter(JAGER) ke BSD
$0.000000000547
1 Jager Hunter(JAGER) ke JMD
$0.00000008771145
1 Jager Hunter(JAGER) ke KHR
0.00000219678482
1 Jager Hunter(JAGER) ke KMF
Fr0.000000233569
1 Jager Hunter(JAGER) ke LAK
0.00001189130411
1 Jager Hunter(JAGER) ke LKR
රු0.00000016676389
1 Jager Hunter(JAGER) ke MDL
L0.00000000935917
1 Jager Hunter(JAGER) ke MGA
Ar0.0000024639615
1 Jager Hunter(JAGER) ke MOP
P0.000000004376
1 Jager Hunter(JAGER) ke MVR
0.0000000084238
1 Jager Hunter(JAGER) ke MWK
MK0.0000009480057
1 Jager Hunter(JAGER) ke MZN
MT0.00000003498065
1 Jager Hunter(JAGER) ke NPR
रु0.0000000775099
1 Jager Hunter(JAGER) ke PYG
0.000003879324
1 Jager Hunter(JAGER) ke RWF
Fr0.000000794791
1 Jager Hunter(JAGER) ke SBD
$0.00000000449634
1 Jager Hunter(JAGER) ke SCR
0.00000000823782
1 Jager Hunter(JAGER) ke SRD
$0.0000000210595
1 Jager Hunter(JAGER) ke SVC
$0.00000000478078
1 Jager Hunter(JAGER) ke SZL
L0.00000000949045
1 Jager Hunter(JAGER) ke TMT
m0.0000000019145
1 Jager Hunter(JAGER) ke TND
د.ت0.000000001618573
1 Jager Hunter(JAGER) ke TTD
$0.00000000370319
1 Jager Hunter(JAGER) ke UGX
Sh0.000001912312
1 Jager Hunter(JAGER) ke XAF
Fr0.000000310696
1 Jager Hunter(JAGER) ke XCD
$0.0000000014769
1 Jager Hunter(JAGER) ke XOF
Fr0.000000310696
1 Jager Hunter(JAGER) ke XPF
Fr0.000000056341
1 Jager Hunter(JAGER) ke BWP
P0.00000000735715
1 Jager Hunter(JAGER) ke BZD
$0.00000000109947
1 Jager Hunter(JAGER) ke CVE
$0.00000005242448
1 Jager Hunter(JAGER) ke DJF
Fr0.000000097366
1 Jager Hunter(JAGER) ke DOP
$0.0000000351721
1 Jager Hunter(JAGER) ke DZD
د.ج0.00000007137256
1 Jager Hunter(JAGER) ke FJD
$0.00000000124716
1 Jager Hunter(JAGER) ke GNF
Fr0.000004756165
1 Jager Hunter(JAGER) ke GTQ
Q0.00000000419002
1 Jager Hunter(JAGER) ke GYD
$0.00000011441052
1 Jager Hunter(JAGER) ke ISK
kr0.000000068922

Sumber Daya Jager Hunter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Jager Hunter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Jager Hunter
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jager Hunter

Berapa nilai Jager Hunter (JAGER) hari ini?
Harga live JAGER dalam USD adalah 0.000000000547 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JAGER ke USD saat ini?
Harga JAGER ke USD saat ini adalah $ 0.000000000547. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Jager Hunter?
Kapitalisasi pasar JAGER adalah $ 7.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JAGER?
Suplai beredar JAGER adalah 13,483.97T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JAGER?
JAGER mencapai harga ATH sebesar 0.000000005091894778 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JAGER?
JAGER mencapai harga ATL 0.000000000013435127 USD.
Berapa volume perdagangan JAGER?
Volume perdagangan 24 jam live JAGER adalah $ 67.94K USD.
Akankah harga JAGER naik lebih tinggi tahun ini?
JAGER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JAGER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Jager Hunter (JAGER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

