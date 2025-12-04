Tabel Konversi JOYSTREAM ke Argentine Peso
Tabel Konversi JOYSTREAM ke ARS
- 1 JOYSTREAM0.45 ARS
- 2 JOYSTREAM0.89 ARS
- 3 JOYSTREAM1.34 ARS
- 4 JOYSTREAM1.79 ARS
- 5 JOYSTREAM2.23 ARS
- 6 JOYSTREAM2.68 ARS
- 7 JOYSTREAM3.13 ARS
- 8 JOYSTREAM3.57 ARS
- 9 JOYSTREAM4.02 ARS
- 10 JOYSTREAM4.47 ARS
- 50 JOYSTREAM22.34 ARS
- 100 JOYSTREAM44.68 ARS
- 1,000 JOYSTREAM446.75 ARS
- 5,000 JOYSTREAM2,233.76 ARS
- 10,000 JOYSTREAM4,467.52 ARS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual JOYSTREAM ke Argentine Peso (JOYSTREAM ke ARS) di berbagai rentang nilai, dari 1 JOYSTREAM hingga 10,000 JOYSTREAM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JOYSTREAM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ARS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JOYSTREAM ke ARS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ARS ke JOYSTREAM
- 1 ARS2.238 JOYSTREAM
- 2 ARS4.476 JOYSTREAM
- 3 ARS6.715 JOYSTREAM
- 4 ARS8.953 JOYSTREAM
- 5 ARS11.19 JOYSTREAM
- 6 ARS13.43 JOYSTREAM
- 7 ARS15.66 JOYSTREAM
- 8 ARS17.90 JOYSTREAM
- 9 ARS20.14 JOYSTREAM
- 10 ARS22.38 JOYSTREAM
- 50 ARS111.9 JOYSTREAM
- 100 ARS223.8 JOYSTREAM
- 1,000 ARS2,238 JOYSTREAM
- 5,000 ARS11,191 JOYSTREAM
- 10,000 ARS22,383 JOYSTREAM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Argentine Peso ke JOYSTREAM (ARS ke JOYSTREAM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ARS hingga 10,000 ARS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah JOYSTREAM yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ARS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
JOYSTREAM (JOYSTREAM) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.45 ARS , yang mencerminkan perubahan 0.98% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $145.36M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $495.72M ARS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman JOYSTREAM Harga khusus dari kami.
1.60T ARS
Suplai Peredaran
145.36M
Volume Trading 24 Jam
495.72M ARS
Kapitalisasi Pasar
0.98%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.000331
High 24 Jam
$ 0.000301
Low 24 Jam
Grafik tren JOYSTREAM ke ARS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi JOYSTREAM terhadap ARS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga JOYSTREAM saat ini.
Ringkasan Konversi JOYSTREAM ke ARS
Per | 1 JOYSTREAM = 0.45 ARS | 1 ARS = 2.238 JOYSTREAM
Kurs untuk 1 JOYSTREAM ke ARS hari ini adalah 0.45 ARS.
Pembelian 5 JOYSTREAM akan dikenai biaya 2.23 ARS, sedangkan 10 JOYSTREAM memiliki nilai 4.47 ARS.
1 ARS dapat di-trade dengan 2.238 JOYSTREAM.
50 ARS dapat dikonversi ke 111.9 JOYSTREAM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JOYSTREAM ke ARS telah berubah sebesar -23.90% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.98%, sehingga mencapai high senilai 0.4785597496945398 ARS dan low senilai 0.435185754253947 ARS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JOYSTREAM adalah 0.5031383471108756 ARS yang menunjukkan perubahan -11.21% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JOYSTREAM telah berubah sebesar -0.9629026987811585 ARS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -68.31% pada nilainya.
Semua Tentang JOYSTREAM (JOYSTREAM)
Setelah menghitung harga JOYSTREAM (JOYSTREAM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang JOYSTREAM langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JOYSTREAM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli JOYSTREAM, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JOYSTREAM ke ARS
Dalam 24 jam terakhir, JOYSTREAM (JOYSTREAM) telah berfluktuasi antara 0.435185754253947 ARS dan 0.4785597496945398 ARS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.435185754253947 ARS dan high 0.738803722338096 ARS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JOYSTREAM ke ARS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+9.23%
|+51.72%
|+73.85%
|+112.64%
|Perubahan
|-4.92%
|-23.89%
|-11.20%
|-68.24%
Prakiraan Harga JOYSTREAM dalam ARS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga JOYSTREAM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JOYSTREAM ke ARS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JOYSTREAM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, JOYSTREAM dapat mencapai sekitar $0.47ARS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JOYSTREAM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JOYSTREAM mungkin naik menjadi sekitar $0.57 ARS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga JOYSTREAM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan JOYSTREAM yang Tersedia di MEXC
JOYSTREAM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JOYSTREAM, yang mencakup pasar tempat JOYSTREAM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JOYSTREAM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JOYSTREAM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures JOYSTREAM untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli JOYSTREAM
Ingin menambahkan JOYSTREAM ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli JOYSTREAM › atau Mulai sekarang ›
JOYSTREAM dan ARS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
JOYSTREAM (JOYSTREAM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga JOYSTREAM
- Harga Saat Ini (USD): $0.000309
- Perubahan 7 Hari: -23.90%
- Tren 30 Hari: -11.21%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JOYSTREAM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ARS, harga USD JOYSTREAM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JOYSTREAM] [JOYSTREAM ke USD]
Argentine Peso (ARS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ARS/USD): 0.0006915687660828552
- Perubahan 7 Hari: +0.32%
- Tren 30 Hari: +0.32%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ARS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JOYSTREAM yang sama.
- ARS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JOYSTREAM dengan ARS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JOYSTREAM ke ARS?
Kurs antara JOYSTREAM (JOYSTREAM) dan Argentine Peso (ARS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JOYSTREAM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JOYSTREAM ke ARS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ARS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ARS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ARS. Ketika ARS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JOYSTREAM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti JOYSTREAM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JOYSTREAM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ARS.
Konversikan JOYSTREAM ke ARS Seketika
Gunakan konverter JOYSTREAM ke ARS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JOYSTREAM ke ARS?
Masukkan Jumlah JOYSTREAM
Mulailah dengan memasukkan jumlah JOYSTREAM yang ingin Anda konversi ke ARS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JOYSTREAM ke ARS Secara Live
Lihat kurs JOYSTREAM ke ARS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JOYSTREAM dan ARS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JOYSTREAM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JOYSTREAM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JOYSTREAM ke ARS dihitung?
Perhitungan kurs JOYSTREAM ke ARS didasarkan pada nilai JOYSTREAM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ARS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JOYSTREAM ke ARS begitu sering berubah?
Kurs JOYSTREAM ke ARS sangat sering berubah karena JOYSTREAM dan Argentine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JOYSTREAM ke ARS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JOYSTREAM ke ARS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JOYSTREAM ke ARS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JOYSTREAM ke ARS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JOYSTREAM ke ARS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JOYSTREAM terhadap ARS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JOYSTREAM terhadap ARS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JOYSTREAM ke ARS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ARS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JOYSTREAM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JOYSTREAM ke ARS?
Halving JOYSTREAM, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JOYSTREAM ke ARS.
Bisakah saya membandingkan kurs JOYSTREAM ke ARS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JOYSTREAM keARS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JOYSTREAM ke ARS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga JOYSTREAM, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JOYSTREAM ke ARS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ARS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JOYSTREAM ke ARS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi JOYSTREAM dan Argentine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk JOYSTREAM dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JOYSTREAM ke ARS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ARS Anda ke JOYSTREAM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JOYSTREAM ke ARS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JOYSTREAM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JOYSTREAM ke ARS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JOYSTREAM ke ARS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ARS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JOYSTREAM ke ARS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi JOYSTREAM Selengkapnya
Harga JOYSTREAM
Pelajari selengkapnya tentang JOYSTREAM (JOYSTREAM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga JOYSTREAM
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar JOYSTREAM untuk lebih memahami kemungkinan arah JOYSTREAM.
Cara Membeli JOYSTREAM
Ingin membeli JOYSTREAM? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
JOYSTREAM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan JOYSTREAM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
JOYSTREAM USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada JOYSTREAM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures JOYSTREAM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke ARS
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.