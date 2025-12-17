Tabel Konversi KiloEx ke Lev Bulgaria
Tabel Konversi KILO ke BGN
- 1 KILO0.02 BGN
- 2 KILO0.04 BGN
- 3 KILO0.06 BGN
- 4 KILO0.07 BGN
- 5 KILO0.09 BGN
- 6 KILO0.11 BGN
- 7 KILO0.13 BGN
- 8 KILO0.15 BGN
- 9 KILO0.17 BGN
- 10 KILO0.18 BGN
- 50 KILO0.92 BGN
- 100 KILO1.85 BGN
- 1,000 KILO18.46 BGN
- 5,000 KILO92.32 BGN
- 10,000 KILO184.64 BGN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual KiloEx ke Lev Bulgaria (KILO ke BGN) di berbagai rentang nilai, dari 1 KILO hingga 10,000 KILO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KILO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BGN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KILO ke BGN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BGN ke KILO
- 1 BGN54.15 KILO
- 2 BGN108.3 KILO
- 3 BGN162.4 KILO
- 4 BGN216.6 KILO
- 5 BGN270.7 KILO
- 6 BGN324.9 KILO
- 7 BGN379.1 KILO
- 8 BGN433.2 KILO
- 9 BGN487.4 KILO
- 10 BGN541.5 KILO
- 50 BGN2,707 KILO
- 100 BGN5,415 KILO
- 1,000 BGN54,159 KILO
- 5,000 BGN270,797 KILO
- 10,000 BGN541,595 KILO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Lev Bulgaria ke KiloEx (BGN ke KILO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BGN hingga 10,000 BGN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah KiloEx yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BGN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
KiloEx (KILO) saat ini diperdagangkan seharga лв. 0.02 BGN , yang mencerminkan perubahan -0.80% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai лв.-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar лв.-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman KiloEx Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.80%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren KILO ke BGN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi KiloEx terhadap BGN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga KiloEx saat ini.
Ringkasan Konversi KILO ke BGN
Per | 1 KILO = 0.02 BGN | 1 BGN = 54.15 KILO
Kurs untuk 1 KILO ke BGN hari ini adalah 0.02 BGN.
Pembelian 5 KILO akan dikenai biaya 0.09 BGN, sedangkan 10 KILO memiliki nilai 0.18 BGN.
1 BGN dapat di-trade dengan 54.15 KILO.
50 BGN dapat dikonversi ke 2,707 KILO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KILO ke BGN telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.80%, sehingga mencapai high senilai -- BGN dan low senilai -- BGN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KILO adalah -- BGN yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KILO telah berubah sebesar -- BGN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang KiloEx (KILO)
Setelah menghitung harga KiloEx (KILO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang KiloEx langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KILO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli KiloEx, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KILO ke BGN
Dalam 24 jam terakhir, KiloEx (KILO) telah berfluktuasi antara -- BGN dan -- BGN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.018347302037387107 BGN dan high 0.019163848631239936 BGN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KILO ke BGN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.14
|Low
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|Rata-rata
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.01
|лв. 0.03
|Volatilitas
|+2.51%
|+4.33%
|+12.24%
|+265.35%
|Perubahan
|-0.62%
|-2.03%
|-7.12%
|-66.64%
Prakiraan Harga KiloEx dalam BGN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga KiloEx dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KILO ke BGN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KILO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, KiloEx dapat mencapai sekitar лв.0.02BGN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KILO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KILO mungkin naik menjadi sekitar лв.0.02 BGN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga KiloEx kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan KILO yang Tersedia di MEXC
KILO/USDT
|Trade
KILO/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot KILO, yang mencakup pasar tempat KiloEx dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual KILO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures KILO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures KiloEx untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli KiloEx
Ingin menambahkan KiloEx ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli KiloEx › atau Mulai sekarang ›
KILO dan BGN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
KiloEx (KILO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga KiloEx
- Harga Saat Ini (USD): $0.01108
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KILO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BGN, harga USD KILO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KILO] [KILO ke USD]
Lev Bulgaria (BGN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BGN/USD): 0.6002022681643714
- Perubahan 7 Hari: +1.50%
- Tren 30 Hari: +1.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BGN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KILO yang sama.
- BGN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KILO dengan BGN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KILO ke BGN?
Kurs antara KiloEx (KILO) dan Lev Bulgaria (BGN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KILO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KILO ke BGN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BGN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BGN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BGN. Ketika BGN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KILO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti KiloEx, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KILO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BGN.
Konversikan KILO ke BGN Seketika
Gunakan konverter KILO ke BGN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KILO ke BGN?
Masukkan Jumlah KILO
Mulailah dengan memasukkan jumlah KILO yang ingin Anda konversi ke BGN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KILO ke BGN Secara Live
Lihat kurs KILO ke BGN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KILO dan BGN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KILO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KILO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KILO ke BGN dihitung?
Perhitungan kurs KILO ke BGN didasarkan pada nilai KILO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BGN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KILO ke BGN begitu sering berubah?
Kurs KILO ke BGN sangat sering berubah karena KiloEx dan Lev Bulgaria terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KILO ke BGN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KILO ke BGN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KILO ke BGN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KILO ke BGN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KILO ke BGN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KILO terhadap BGN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KILO terhadap BGN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KILO ke BGN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BGN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KILO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KILO ke BGN?
Halving KiloEx, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KILO ke BGN.
Bisakah saya membandingkan kurs KILO ke BGN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KILO keBGN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KILO ke BGN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga KiloEx, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KILO ke BGN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BGN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KILO ke BGN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi KiloEx dan Lev Bulgaria?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk KiloEx dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KILO ke BGN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BGN Anda ke KILO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KILO ke BGN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KILO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KILO ke BGN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KILO ke BGN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BGN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KILO ke BGN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli KiloEx dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli KiloEx.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli KiloEx dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.