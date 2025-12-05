Tabel Konversi KOII ke Tunisian Dinar
Tabel Konversi KOII ke TND
- 1 KOII0.00 TND
- 2 KOII0.00 TND
- 3 KOII0.00 TND
- 4 KOII0.00 TND
- 5 KOII0.00 TND
- 6 KOII0.00 TND
- 7 KOII0.00 TND
- 8 KOII0.00 TND
- 9 KOII0.00 TND
- 10 KOII0.00 TND
- 50 KOII0.02 TND
- 100 KOII0.04 TND
- 1,000 KOII0.40 TND
- 5,000 KOII2.00 TND
- 10,000 KOII4.00 TND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual KOII ke Tunisian Dinar (KOII ke TND) di berbagai rentang nilai, dari 1 KOII hingga 10,000 KOII. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KOII yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KOII ke TND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TND ke KOII
- 1 TND2,500 KOII
- 2 TND5,000 KOII
- 3 TND7,500 KOII
- 4 TND10,000 KOII
- 5 TND12,500 KOII
- 6 TND15,000 KOII
- 7 TND17,500 KOII
- 8 TND20,000 KOII
- 9 TND22,500 KOII
- 10 TND25,000 KOII
- 50 TND125,000 KOII
- 100 TND250,001 KOII
- 1,000 TND2,500,012 KOII
- 5,000 TND12,500,060 KOII
- 10,000 TND25,000,120 KOII
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tunisian Dinar ke KOII (TND ke KOII) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TND hingga 10,000 TND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah KOII yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
KOII (KOII) saat ini diperdagangkan seharga DT 0.00 TND , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai DT16.37 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar DT0.00 TND. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman KOII Harga khusus dari kami.
0.00 TND
Suplai Peredaran
16.37
Volume Trading 24 Jam
0.00 TND
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
DT 0.00013601
High 24 Jam
DT 0.00013601
Low 24 Jam
Grafik tren KOII ke TND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi KOII terhadap TND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga KOII saat ini.
Ringkasan Konversi KOII ke TND
Per | 1 KOII = 0.00 TND | 1 TND = 2,500 KOII
Kurs untuk 1 KOII ke TND hari ini adalah 0.00 TND.
Pembelian 5 KOII akan dikenai biaya 0.00 TND, sedangkan 10 KOII memiliki nilai 0.00 TND.
1 TND dapat di-trade dengan 2,500 KOII.
50 TND dapat dikonversi ke 125,000 KOII, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KOII ke TND telah berubah sebesar +13.34% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.0003999980761141212 TND dan low senilai 0.0003999980761141212 TND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KOII adalah 0.00018307389337625206 TND yang menunjukkan perubahan +118.48% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KOII telah berubah sebesar 0 TND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +0.08% pada nilainya.
Semua Tentang KOII (KOII)
Setelah menghitung harga KOII (KOII), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang KOII langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KOII. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli KOII, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KOII ke TND
Dalam 24 jam terakhir, KOII (KOII) telah berfluktuasi antara 0.0003999980761141212 TND dan 0.0003999980761141212 TND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00035291352940000403 TND dan high 0.0005590444400303897 TND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KOII ke TND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|Low
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|Rata-rata
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|Volatilitas
|0.00%
|+58.41%
|+225.04%
|+103.08%
|Perubahan
|0.00%
|+13.34%
|+118.49%
|+0.08%
Prakiraan Harga KOII dalam TND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga KOII dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KOII ke TND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KOII untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, KOII dapat mencapai sekitar DT0.00TND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KOII untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KOII mungkin naik menjadi sekitar DT0.00 TND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga KOII kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan KOII yang Tersedia di MEXC
KOII/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot KOII, yang mencakup pasar tempat KOII dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual KOII pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures KOII dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures KOII untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli KOII
Ingin menambahkan KOII ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli KOII › atau Mulai sekarang ›
KOII dan TND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
KOII (KOII) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga KOII
- Harga Saat Ini (USD): $0.00013601
- Perubahan 7 Hari: +13.34%
- Tren 30 Hari: +118.48%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KOII, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TND, harga USD KOII tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KOII] [KOII ke USD]
Tunisian Dinar (TND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TND/USD): 0.3399110656687784
- Perubahan 7 Hari: +0.61%
- Tren 30 Hari: +0.61%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KOII yang sama.
- TND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KOII dengan TND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KOII ke TND?
Kurs antara KOII (KOII) dan Tunisian Dinar (TND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KOII, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KOII ke TND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TND. Ketika TND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KOII, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti KOII, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KOII dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TND.
Konversikan KOII ke TND Seketika
Gunakan konverter KOII ke TND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KOII ke TND?
Masukkan Jumlah KOII
Mulailah dengan memasukkan jumlah KOII yang ingin Anda konversi ke TND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KOII ke TND Secara Live
Lihat kurs KOII ke TND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KOII dan TND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KOII ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KOII dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KOII ke TND dihitung?
Perhitungan kurs KOII ke TND didasarkan pada nilai KOII saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KOII ke TND begitu sering berubah?
Kurs KOII ke TND sangat sering berubah karena KOII dan Tunisian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KOII ke TND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KOII ke TND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KOII ke TND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KOII ke TND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KOII ke TND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KOII terhadap TND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KOII terhadap TND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KOII ke TND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KOII tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KOII ke TND?
Halving KOII, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KOII ke TND.
Bisakah saya membandingkan kurs KOII ke TND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KOII keTND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KOII ke TND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga KOII, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KOII ke TND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KOII ke TND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi KOII dan Tunisian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk KOII dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KOII ke TND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TND Anda ke KOII dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KOII ke TND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KOII dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KOII ke TND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KOII ke TND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KOII ke TND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi KOII Selengkapnya
Harga KOII
Pelajari selengkapnya tentang KOII (KOII) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga KOII
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar KOII untuk lebih memahami kemungkinan arah KOII.
Cara Membeli KOII
Ingin membeli KOII? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
KOII/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan KOII/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
KOII USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada KOII dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures KOII USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi KOII ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TND
Mengapa Harus Membeli KOII dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli KOII.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli KOII dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.