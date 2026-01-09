Tabel Konversi Kusama ke Won Korea Utara
Tabel Konversi KSM ke KPW
- 1 KSM6,898.12 KPW
- 2 KSM13,796.24 KPW
- 3 KSM20,694.36 KPW
- 4 KSM27,592.48 KPW
- 5 KSM34,490.61 KPW
- 6 KSM41,388.73 KPW
- 7 KSM48,286.85 KPW
- 8 KSM55,184.97 KPW
- 9 KSM62,083.09 KPW
- 10 KSM68,981.21 KPW
- 50 KSM344,906.06 KPW
- 100 KSM689,812.12 KPW
- 1,000 KSM6,898,121.17 KPW
- 5,000 KSM34,490,605.84 KPW
- 10,000 KSM68,981,211.68 KPW
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Kusama ke Won Korea Utara (KSM ke KPW) di berbagai rentang nilai, dari 1 KSM hingga 10,000 KSM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KSM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KPW terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KSM ke KPW khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KPW ke KSM
- 1 KPW0.0001449 KSM
- 2 KPW0.0002899 KSM
- 3 KPW0.0004349 KSM
- 4 KPW0.0005798 KSM
- 5 KPW0.0007248 KSM
- 6 KPW0.0008698 KSM
- 7 KPW0.001014 KSM
- 8 KPW0.001159 KSM
- 9 KPW0.001304 KSM
- 10 KPW0.001449 KSM
- 50 KPW0.007248 KSM
- 100 KPW0.01449 KSM
- 1,000 KPW0.1449 KSM
- 5,000 KPW0.7248 KSM
- 10,000 KPW1.449 KSM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Won Korea Utara ke Kusama (KPW ke KSM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KPW hingga 10,000 KPW. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Kusama yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KPW yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Kusama (KSM) saat ini diperdagangkan seharga ₩ 6,898.12 KPW , yang mencerminkan perubahan -0.82% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₩-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₩-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Kusama Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.82%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren KSM ke KPW di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Kusama terhadap KPW. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Kusama saat ini.
Ringkasan Konversi KSM ke KPW
Per | 1 KSM = 6,898.12 KPW | 1 KPW = 0.0001449 KSM
Kurs untuk 1 KSM ke KPW hari ini adalah 6,898.12 KPW.
Pembelian 5 KSM akan dikenai biaya 34,490.61 KPW, sedangkan 10 KSM memiliki nilai 68,981.21 KPW.
1 KPW dapat di-trade dengan 0.0001449 KSM.
50 KPW dapat dikonversi ke 0.007248 KSM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KSM ke KPW telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.82%, sehingga mencapai high senilai -- KPW dan low senilai -- KPW.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KSM adalah -- KPW yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KSM telah berubah sebesar -- KPW, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Kusama (KSM)
Setelah menghitung harga Kusama (KSM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Kusama langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KSM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Kusama, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KSM ke KPW
Dalam 24 jam terakhir, Kusama (KSM) telah berfluktuasi antara -- KPW dan -- KPW, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6,771.062371853662 KPW dan high 7,924.503925749415 KPW. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KSM ke KPW secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₩ 7,055.81
|₩ 7,920.89
|₩ 7,920.89
|₩ 15,490.35
|Low
|₩ 6,785.48
|₩ 6,767.45
|₩ 5,767.2
|₩ 5,767.2
|Rata-rata
|₩ 6,884.6
|₩ 7,118.89
|₩ 6,632.28
|₩ 8,146.18
|Volatilitas
|+3.95%
|+16.65%
|+30.80%
|+100.35%
|Perubahan
|+1.04%
|-0.29%
|-1.38%
|-28.76%
Prakiraan Harga Kusama dalam KPW untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Kusama dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KSM ke KPW untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KSM untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Kusama dapat mencapai sekitar ₩7,243.03 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KSM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KSM mungkin naik menjadi sekitar ₩8,384.71 KPW, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Kusama kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Won Korea Utara
Won Korea Utara adalah mata uang resmi Korea Utara, sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Won diterbitkan oleh Bank Sentral Republik Demokratik Rakyat Korea dan berfungsi sebagai alat tukar utama dalam perekonomian negara tersebut. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "₩" dan kode ISO untuk mata uang ini adalah "KPW".
Won Korea Utara memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara itu. Mata uang ini digunakan dalam semua jenis transaksi keuangan, baik besar maupun kecil, mulai dari pembelian kebutuhan sehari-hari hingga transaksi bisnis besar. Won juga digunakan dalam pembayaran upah dan gaji bagi tenaga kerja di negara tersebut. Oleh karena itu, Won merupakan aspek esensial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Korea Utara.
Namun, Won Korea Utara beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang unik. Ekonomi Korea Utara ditandai oleh sistem perencanaan terpusat serta kontrol pemerintah yang kuat atas sebagian besar aspek kehidupan ekonomi. Hal ini mencakup kebijakan moneter negara serta penerbitan dan pengaturan mata uangnya.
Peredaran Won Korea Utara secara ketat dikendalikan oleh pemerintah. Pertukaran valuta asing untuk Won sangat dibatasi, sehingga sulit didapatkan di luar Korea Utara. Perlu dicatat pula bahwa penggunaan mata uang asing, seperti dolar AS dan yuan Tiongkok, cukup lazim di negara ini akibat kurangnya kepercayaan terhadap stabilitas Won.
Nilai Won Korea Utara tidak ditentukan oleh kekuatan pasar seperti halnya kebanyakan mata uang dunia lainnya. Sebaliknya, nilai mata uang ini ditetapkan oleh pemerintah. Ketiadaan nilai tukar yang mengambang bebas ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai tukar resmi dengan nilai tukar di pasar gelap, yang bisa jauh lebih tinggi.
Sebagai kesimpulan, Won Korea Utara merupakan bagian integral dari sistem ekonomi negara tersebut, meskipun menghadapi tantangan dan pembatasan yang unik. Memahami kompleksitas mata uang ini memberikan wawasan berharga tentang lanskap ekonomi Korea Utara secara lebih luas.
Pasangan Perdagangan KSM yang Tersedia di MEXC
KSM dan KPW dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Kusama (KSM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Kusama
- Harga Saat Ini (USD): $7.655
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KSM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KPW, harga USD KSM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KSM] [KSM ke USD]
Won Korea Utara (KPW) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KPW/USD): 0.0011110779762967958
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KPW yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KSM yang sama.
- KPW yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KSM dengan KPW secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KSM ke KPW?
Kurs antara Kusama (KSM) dan Won Korea Utara (KPW) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KSM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KSM ke KPW. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KPW memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KPW
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KPW. Ketika KPW melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KSM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Kusama, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KSM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KPW.
Konversikan KSM ke KPW Seketika
Gunakan konverter KSM ke KPW kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KSM ke KPW?
Masukkan Jumlah KSM
Mulailah dengan memasukkan jumlah KSM yang ingin Anda konversi ke KPW menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KSM ke KPW Secara Live
Lihat kurs KSM ke KPW yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KSM dan KPW.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KSM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KSM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KSM ke KPW dihitung?
Perhitungan kurs KSM ke KPW didasarkan pada nilai KSM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KPW menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KSM ke KPW begitu sering berubah?
Kurs KSM ke KPW sangat sering berubah karena Kusama dan Won Korea Utara terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KSM ke KPW yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KSM ke KPW dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KSM ke KPW dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KSM ke KPW atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KSM ke KPW dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KSM terhadap KPW dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KSM terhadap KPW dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KSM ke KPW?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KPW, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KSM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KSM ke KPW?
Halving Kusama, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KSM ke KPW.
Bisakah saya membandingkan kurs KSM ke KPW dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KSM keKPW wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KSM ke KPW sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Kusama, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KSM ke KPW dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KPW dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KSM ke KPW dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Kusama dan Won Korea Utara?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Kusama dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KSM ke KPW dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KPW Anda ke KSM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KSM ke KPW merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KSM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KSM ke KPW dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KSM ke KPW selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KPW terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KSM ke KPW yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
