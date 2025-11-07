BursaDEX+
Harga live Kusama hari ini adalah 9.553 USD. Lacak informasi harga aktual KSM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KSM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Kusama hari ini adalah 9.553 USD. Lacak informasi harga aktual KSM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KSM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KSM

Info Harga KSM

Penjelasan KSM

Whitepaper KSM

Situs Web Resmi KSM

Tokenomi KSM

Prakiraan Harga KSM

Riwayat KSM

Panduan Membeli KSM

Konverter KSM ke Mata Uang Fiat

Spot KSM

Futures USDT-M KSM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Kusama

Harga Kusama(KSM)

Harga Live 1 KSM ke USD:

$9.566
+6.05%1D
USD
Grafik Harga Live Kusama (KSM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:57:22 (UTC+8)

Informasi Harga Kusama (KSM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 8.935
Low 24 Jam
$ 9.966
High 24 Jam

$ 8.935
$ 9.966
$ 623.75283412
$ 0.915787390828
-1.17%

+6.05%

+3.08%

+3.08%

Harga aktual Kusama (KSM) adalah $ 9.553. Selama 24 jam terakhir, KSM diperdagangkan antara low $ 8.935 dan high $ 9.966, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKSM adalah $ 623.75283412, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.915787390828.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KSM telah berubah sebesar -1.17% selama 1 jam terakhir, +6.05% selama 24 jam, dan +3.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kusama (KSM)

No.197

$ 165.13M
$ 986.44K
$ 165.13M
17.29M
--
17,286,040.34710823
0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Kapitalisasi Pasar Kusama saat ini adalah $ 165.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 986.44K. Suplai beredar KSM adalah 17.29M, dan total suplainya sebesar 17286040.34710823. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 165.13M.

Riwayat Harga Kusama (KSM) USD

Pantau perubahan harga Kusama untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.54573+6.05%
30 Days$ -5.237-35.41%
60 Hari$ -5.807-37.81%
90 Hari$ -5.587-36.91%
Perubahan Harga Kusama Hari Ini

Hari ini, KSM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.54573 (+6.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kusama 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -5.237 (-35.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kusama 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KSM terlihat mengalami perubahan $ -5.807 (-37.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kusama 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.587 (-36.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kusama (KSM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kusama sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kusama Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KSM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kusama di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kusama dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kusama (USD)

Berapa nilai Kusama (KSM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kusama (KSM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kusama.

Cek prediksi harga Kusama sekarang!

Tokenomi Kusama (KSM)

Memahami tokenomi Kusama (KSM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KSM sekarang!

Cara membeli Kusama (KSM)

Ingin mengetahui cara membeli Kusama? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kusama di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KSM ke Mata Uang Lokal

1 Kusama(KSM) ke VND
251,387.195
1 Kusama(KSM) ke AUD
A$14.71162
1 Kusama(KSM) ke GBP
7.26028
1 Kusama(KSM) ke EUR
8.21558
1 Kusama(KSM) ke USD
$9.553
1 Kusama(KSM) ke MYR
RM39.93154
1 Kusama(KSM) ke TRY
402.1813
1 Kusama(KSM) ke JPY
¥1,461.609
1 Kusama(KSM) ke ARS
ARS$13,864.93761
1 Kusama(KSM) ke RUB
776.08572
1 Kusama(KSM) ke INR
847.06451
1 Kusama(KSM) ke IDR
Rp159,216.60298
1 Kusama(KSM) ke PHP
563.91359
1 Kusama(KSM) ke EGP
￡E.451.76137
1 Kusama(KSM) ke BRL
R$51.01302
1 Kusama(KSM) ke CAD
C$13.46973
1 Kusama(KSM) ke BDT
1,165.56153
1 Kusama(KSM) ke NGN
13,745.23852
1 Kusama(KSM) ke COP
$36,601.45973
1 Kusama(KSM) ke ZAR
R.165.84008
1 Kusama(KSM) ke UAH
401.79918
1 Kusama(KSM) ke TZS
T.Sh.23,471.721
1 Kusama(KSM) ke VES
Bs2,130.319
1 Kusama(KSM) ke CLP
$8,998.926
1 Kusama(KSM) ke PKR
Rs2,700.05992
1 Kusama(KSM) ke KZT
5,025.16459
1 Kusama(KSM) ke THB
฿309.5172
1 Kusama(KSM) ke TWD
NT$296.04747
1 Kusama(KSM) ke AED
د.إ35.05951
1 Kusama(KSM) ke CHF
Fr7.6424
1 Kusama(KSM) ke HKD
HK$74.22681
1 Kusama(KSM) ke AMD
֏3,653.0672
1 Kusama(KSM) ke MAD
.د.م88.93843
1 Kusama(KSM) ke MXN
$177.39921
1 Kusama(KSM) ke SAR
ريال35.82375
1 Kusama(KSM) ke ETB
Br1,466.28997
1 Kusama(KSM) ke KES
KSh1,233.67442
1 Kusama(KSM) ke JOD
د.أ6.773077
1 Kusama(KSM) ke PLN
35.15504
1 Kusama(KSM) ke RON
лв42.0332
1 Kusama(KSM) ke SEK
kr91.32668
1 Kusama(KSM) ke BGN
лв16.14457
1 Kusama(KSM) ke HUF
Ft3,193.85449
1 Kusama(KSM) ke CZK
201.47277
1 Kusama(KSM) ke KWD
د.ك2.923218
1 Kusama(KSM) ke ILS
31.23831
1 Kusama(KSM) ke BOB
Bs65.9157
1 Kusama(KSM) ke AZN
16.2401
1 Kusama(KSM) ke TJS
SM88.07866
1 Kusama(KSM) ke GEL
25.88863
1 Kusama(KSM) ke AOA
Kz8,716.1572
1 Kusama(KSM) ke BHD
.د.ب3.591928
1 Kusama(KSM) ke BMD
$9.553
1 Kusama(KSM) ke DKK
kr61.71238
1 Kusama(KSM) ke HNL
L251.05284
1 Kusama(KSM) ke MUR
439.438
1 Kusama(KSM) ke NAD
$165.93561
1 Kusama(KSM) ke NOK
kr97.4406
1 Kusama(KSM) ke NZD
$16.90881
1 Kusama(KSM) ke PAB
B/.9.553
1 Kusama(KSM) ke PGK
K40.79131
1 Kusama(KSM) ke QAR
ر.ق34.77292
1 Kusama(KSM) ke RSD
дин.969.72503
1 Kusama(KSM) ke UZS
soʻm113,726.17228
1 Kusama(KSM) ke ALL
L801.21011
1 Kusama(KSM) ke ANG
ƒ17.09987
1 Kusama(KSM) ke AWG
ƒ17.1954
1 Kusama(KSM) ke BBD
$19.106
1 Kusama(KSM) ke BAM
KM16.14457
1 Kusama(KSM) ke BIF
Fr28,171.797
1 Kusama(KSM) ke BND
$12.4189
1 Kusama(KSM) ke BSD
$9.553
1 Kusama(KSM) ke JMD
$1,531.82355
1 Kusama(KSM) ke KHR
38,365.42118
1 Kusama(KSM) ke KMF
Fr4,079.131
1 Kusama(KSM) ke LAK
207,673.90889
1 Kusama(KSM) ke LKR
රු2,912.42311
1 Kusama(KSM) ke MDL
L163.45183
1 Kusama(KSM) ke MGA
Ar43,031.4885
1 Kusama(KSM) ke MOP
P76.424
1 Kusama(KSM) ke MVR
147.1162
1 Kusama(KSM) ke MWK
MK16,556.3043
1 Kusama(KSM) ke MZN
MT610.91435
1 Kusama(KSM) ke NPR
रु1,353.6601
1 Kusama(KSM) ke PYG
67,749.876
1 Kusama(KSM) ke RWF
Fr13,880.509
1 Kusama(KSM) ke SBD
$78.52566
1 Kusama(KSM) ke SCR
143.86818
1 Kusama(KSM) ke SRD
$367.7905
1 Kusama(KSM) ke SVC
$83.49322
1 Kusama(KSM) ke SZL
L165.74455
1 Kusama(KSM) ke TMT
m33.4355
1 Kusama(KSM) ke TND
د.ت28.267327
1 Kusama(KSM) ke TTD
$64.67381
1 Kusama(KSM) ke UGX
Sh33,397.288
1 Kusama(KSM) ke XAF
Fr5,426.104
1 Kusama(KSM) ke XCD
$25.7931
1 Kusama(KSM) ke XOF
Fr5,426.104
1 Kusama(KSM) ke XPF
Fr983.959
1 Kusama(KSM) ke BWP
P128.48785
1 Kusama(KSM) ke BZD
$19.20153
1 Kusama(KSM) ke CVE
$915.55952
1 Kusama(KSM) ke DJF
Fr1,700.434
1 Kusama(KSM) ke DOP
$614.2579
1 Kusama(KSM) ke DZD
د.ج1,246.47544
1 Kusama(KSM) ke FJD
$21.78084
1 Kusama(KSM) ke GNF
Fr83,063.335
1 Kusama(KSM) ke GTQ
Q73.17598
1 Kusama(KSM) ke GYD
$1,998.10548
1 Kusama(KSM) ke ISK
kr1,203.678

Sumber Daya Kusama

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kusama, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kusama
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kusama

Berapa nilai Kusama (KSM) hari ini?
Harga live KSM dalam USD adalah 9.553 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KSM ke USD saat ini?
Harga KSM ke USD saat ini adalah $ 9.553. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kusama?
Kapitalisasi pasar KSM adalah $ 165.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KSM?
Suplai beredar KSM adalah 17.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KSM?
KSM mencapai harga ATH sebesar 623.75283412 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KSM?
KSM mencapai harga ATL 0.915787390828 USD.
Berapa volume perdagangan KSM?
Volume perdagangan 24 jam live KSM adalah $ 986.44K USD.
Akankah harga KSM naik lebih tinggi tahun ini?
KSM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KSM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kusama (KSM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

