Tabel Konversi Kusama ke Gold (1 troy ounce)
Tabel Konversi KSM ke XAU
- 1 KSM0.00 XAU
- 2 KSM0.00 XAU
- 3 KSM0.01 XAU
- 4 KSM0.01 XAU
- 5 KSM0.01 XAU
- 6 KSM0.01 XAU
- 7 KSM0.01 XAU
- 8 KSM0.02 XAU
- 9 KSM0.02 XAU
- 10 KSM0.02 XAU
- 50 KSM0.10 XAU
- 100 KSM0.20 XAU
- 1,000 KSM2.01 XAU
- 5,000 KSM10.05 XAU
- 10,000 KSM20.09 XAU
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Kusama ke Gold (1 troy ounce) (KSM ke XAU) di berbagai rentang nilai, dari 1 KSM hingga 10,000 KSM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah KSM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAU terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah KSM ke XAU khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAU ke KSM
- 1 XAU497.6 KSM
- 2 XAU995.3 KSM
- 3 XAU1,493 KSM
- 4 XAU1,990 KSM
- 5 XAU2,488 KSM
- 6 XAU2,986 KSM
- 7 XAU3,483 KSM
- 8 XAU3,981 KSM
- 9 XAU4,479 KSM
- 10 XAU4,976 KSM
- 50 XAU24,884 KSM
- 100 XAU49,768 KSM
- 1,000 XAU497,689 KSM
- 5,000 XAU2,488,446 KSM
- 10,000 XAU4,976,892 KSM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gold (1 troy ounce) ke Kusama (XAU ke KSM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAU hingga 10,000 XAU. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Kusama yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAU yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Kusama (KSM) saat ini diperdagangkan seharga XAU 0.00 XAU , yang mencerminkan perubahan -3.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XAU55.69 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XAU35.07K XAU. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Kusama Harga khusus dari kami.
4.13K XAU
Suplai Peredaran
55.69
Volume Trading 24 Jam
35.07K XAU
Kapitalisasi Pasar
-3.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
XAU 8.845
High 24 Jam
XAU 8.432
Low 24 Jam
Grafik tren KSM ke XAU di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Kusama terhadap XAU. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Kusama saat ini.
Ringkasan Konversi KSM ke XAU
Per | 1 KSM = 0.00 XAU | 1 XAU = 497.6 KSM
Kurs untuk 1 KSM ke XAU hari ini adalah 0.00 XAU.
Pembelian 5 KSM akan dikenai biaya 0.01 XAU, sedangkan 10 KSM memiliki nilai 0.02 XAU.
1 XAU dapat di-trade dengan 497.6 KSM.
50 XAU dapat dikonversi ke 24,884 KSM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 KSM ke XAU telah berubah sebesar -4.73% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.47%, sehingga mencapai high senilai 0.002096265 XAU dan low senilai 0.001998384 XAU.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 KSM adalah 0.002152434 XAU yang menunjukkan perubahan -6.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, KSM telah berubah sebesar -0.001594299 XAU, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -44.20% pada nilainya.
Semua Tentang Kusama (KSM)
Setelah menghitung harga Kusama (KSM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Kusama langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan KSM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Kusama, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga KSM ke XAU
Dalam 24 jam terakhir, Kusama (KSM) telah berfluktuasi antara 0.001998384 XAU dan 0.002096265 XAU, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.001833906 XAU dan high 0.00213774 XAU. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas KSM ke XAU secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Low
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Rata-rata
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Volatilitas
|+4.68%
|+14.43%
|+103.99%
|+84.39%
|Perubahan
|-3.35%
|-4.06%
|-6.29%
|-43.84%
Prakiraan Harga Kusama dalam XAU untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Kusama dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan KSM ke XAU untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga KSM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Kusama dapat mencapai sekitar XAU0.00XAU, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga KSM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, KSM mungkin naik menjadi sekitar XAU0.00 XAU, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Kusama kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
KSM dan XAU dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Kusama (KSM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Kusama
- Harga Saat Ini (USD): $8.478
- Perubahan 7 Hari: -4.73%
- Tren 30 Hari: -6.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk KSM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAU, harga USD KSM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga KSM] [KSM ke USD]
Gold (1 troy ounce) (XAU) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAU/USD): 4,219.409282700422
- Perubahan 7 Hari: +5.58%
- Tren 30 Hari: +5.58%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAU yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah KSM yang sama.
- XAU yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli KSM dengan XAU secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs KSM ke XAU?
Kurs antara Kusama (KSM) dan Gold (1 troy ounce) (XAU) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam KSM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs KSM ke XAU. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAU memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAU
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAU. Ketika XAU melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti KSM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Kusama, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap KSM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAU.
Konversikan KSM ke XAU Seketika
Gunakan konverter KSM ke XAU kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi KSM ke XAU?
Masukkan Jumlah KSM
Mulailah dengan memasukkan jumlah KSM yang ingin Anda konversi ke XAU menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs KSM ke XAU Secara Live
Lihat kurs KSM ke XAU yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang KSM dan XAU.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan KSM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli KSM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs KSM ke XAU dihitung?
Perhitungan kurs KSM ke XAU didasarkan pada nilai KSM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAU menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs KSM ke XAU begitu sering berubah?
Kurs KSM ke XAU sangat sering berubah karena Kusama dan Gold (1 troy ounce) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs KSM ke XAU yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs KSM ke XAU dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs KSM ke XAU dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan KSM ke XAU atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi KSM ke XAU dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren KSM terhadap XAU dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga KSM terhadap XAU dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar KSM ke XAU?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAU, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun KSM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs KSM ke XAU?
Halving Kusama, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs KSM ke XAU.
Bisakah saya membandingkan kurs KSM ke XAU dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs KSM keXAU wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs KSM ke XAU sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Kusama, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi KSM ke XAU dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAU dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target KSM ke XAU dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Kusama dan Gold (1 troy ounce)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Kusama dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan KSM ke XAU dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAU Anda ke KSM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah KSM ke XAU merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga KSM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar KSM ke XAU dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs KSM ke XAU selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAU terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs KSM ke XAU yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
