Tabel Konversi Laika ke Gambian Dalasi
Tabel Konversi LAIKAL2 ke GMD
- 1 LAIKAL25,30 GMD
- 2 LAIKAL210,59 GMD
- 3 LAIKAL215,89 GMD
- 4 LAIKAL221,18 GMD
- 5 LAIKAL226,48 GMD
- 6 LAIKAL231,78 GMD
- 7 LAIKAL237,07 GMD
- 8 LAIKAL242,37 GMD
- 9 LAIKAL247,66 GMD
- 10 LAIKAL252,96 GMD
- 50 LAIKAL2264,80 GMD
- 100 LAIKAL2529,61 GMD
- 1 000 LAIKAL25 296,10 GMD
- 5 000 LAIKAL226 480,49 GMD
- 10 000 LAIKAL252 960,97 GMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Laika ke Gambian Dalasi (LAIKAL2 ke GMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 LAIKAL2 hingga 10,000 LAIKAL2. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah LAIKAL2 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah LAIKAL2 ke GMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GMD ke LAIKAL2
- 1 GMD0,1888 LAIKAL2
- 2 GMD0,3776 LAIKAL2
- 3 GMD0,5664 LAIKAL2
- 4 GMD0,7552 LAIKAL2
- 5 GMD0,9440 LAIKAL2
- 6 GMD1,132 LAIKAL2
- 7 GMD1,321 LAIKAL2
- 8 GMD1,510 LAIKAL2
- 9 GMD1,699 LAIKAL2
- 10 GMD1,888 LAIKAL2
- 50 GMD9,440 LAIKAL2
- 100 GMD18,88 LAIKAL2
- 1 000 GMD188,8 LAIKAL2
- 5 000 GMD944,09 LAIKAL2
- 10 000 GMD1 888 LAIKAL2
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gambian Dalasi ke Laika (GMD ke LAIKAL2) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GMD hingga 10,000 GMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Laika yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Laika (LAIKAL2) saat ini diperdagangkan seharga D 5,30 GMD , yang mencerminkan perubahan 2,96% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D304,19K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D0,00 GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Laika Harga khusus dari kami.
0,00 GMD
Suplai Peredaran
304,19K
Volume Trading 24 Jam
0,00 GMD
Kapitalisasi Pasar
2,96%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 0,0733
High 24 Jam
D 0,06913
Low 24 Jam
Grafik tren LAIKAL2 ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Laika terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Laika saat ini.
Ringkasan Konversi LAIKAL2 ke GMD
Per | 1 LAIKAL2 = 5,30 GMD | 1 GMD = 0,1888 LAIKAL2
Kurs untuk 1 LAIKAL2 ke GMD hari ini adalah 5,30 GMD.
Pembelian 5 LAIKAL2 akan dikenai biaya 26,48 GMD, sedangkan 10 LAIKAL2 memiliki nilai 52,96 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 0,1888 LAIKAL2.
50 GMD dapat dikonversi ke 9,440 LAIKAL2, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LAIKAL2 ke GMD telah berubah sebesar +7,05% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2,96%, sehingga mencapai high senilai 5,348635248195758 GMD dan low senilai 5,044354088782711 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LAIKAL2 adalah 6,499358002139101 GMD yang menunjukkan perubahan -18,52% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LAIKAL2 telah berubah sebesar -4,103052660382639 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -43,66% pada nilainya.
Semua Tentang Laika (LAIKAL2)
Setelah menghitung harga Laika (LAIKAL2), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Laika langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan LAIKAL2. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Laika, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LAIKAL2 ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, Laika (LAIKAL2) telah berfluktuasi antara 5,044354088782711 GMD dan 5,348635248195758 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4,305177075628236 GMD dan high 5,348635248195758 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LAIKAL2 ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 5.1
|D 5.1
|D 7.29
|D 25.53
|Low
|D 4.37
|D 3.64
|D 3.64
|D 3.64
|Rata-rata
|D 5.1
|D 4.37
|D 5.1
|D 10.94
|Volatilitas
|+5,83%
|+21,09%
|+60,09%
|+228,41%
|Perubahan
|+1,51%
|+7,05%
|-18,51%
|-43,65%
Prakiraan Harga Laika dalam GMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Laika dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LAIKAL2 ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LAIKAL2 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Laika dapat mencapai sekitar D5,56GMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LAIKAL2 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LAIKAL2 mungkin naik menjadi sekitar D6,76 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Laika kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan LAIKAL2 yang Tersedia di MEXC
LAIKAL2/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LAIKAL2, yang mencakup pasar tempat Laika dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LAIKAL2 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures LAIKAL2 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Laika untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Laika
Ingin menambahkan Laika ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Laika › atau Mulai sekarang ›
LAIKAL2 dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Laika (LAIKAL2) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Laika
- Harga Saat Ini (USD): $0.07258
- Perubahan 7 Hari: +7,05%
- Tren 30 Hari: -18,52%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LAIKAL2, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD LAIKAL2 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LAIKAL2] [LAIKAL2 ke USD]
Gambian Dalasi (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): 0,013698677050263869
- Perubahan 7 Hari: +0,68%
- Tren 30 Hari: +0,68%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LAIKAL2 yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli LAIKAL2 dengan GMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs LAIKAL2 ke GMD?
Kurs antara Laika (LAIKAL2) dan Gambian Dalasi (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LAIKAL2, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LAIKAL2 ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LAIKAL2, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Laika, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LAIKAL2 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
Konversikan LAIKAL2 ke GMD Seketika
Gunakan konverter LAIKAL2 ke GMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi LAIKAL2 ke GMD?
Masukkan Jumlah LAIKAL2
Mulailah dengan memasukkan jumlah LAIKAL2 yang ingin Anda konversi ke GMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs LAIKAL2 ke GMD Secara Live
Lihat kurs LAIKAL2 ke GMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang LAIKAL2 dan GMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan LAIKAL2 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli LAIKAL2 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs LAIKAL2 ke GMD dihitung?
Perhitungan kurs LAIKAL2 ke GMD didasarkan pada nilai LAIKAL2 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs LAIKAL2 ke GMD begitu sering berubah?
Kurs LAIKAL2 ke GMD sangat sering berubah karena Laika dan Gambian Dalasi terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs LAIKAL2 ke GMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs LAIKAL2 ke GMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs LAIKAL2 ke GMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan LAIKAL2 ke GMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi LAIKAL2 ke GMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren LAIKAL2 terhadap GMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga LAIKAL2 terhadap GMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar LAIKAL2 ke GMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun LAIKAL2 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LAIKAL2 ke GMD?
Halving Laika, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs LAIKAL2 ke GMD.
Bisakah saya membandingkan kurs LAIKAL2 ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LAIKAL2 keGMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LAIKAL2 ke GMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Laika, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi LAIKAL2 ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target LAIKAL2 ke GMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Laika dan Gambian Dalasi?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Laika dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan LAIKAL2 ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GMD Anda ke LAIKAL2 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah LAIKAL2 ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga LAIKAL2 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar LAIKAL2 ke GMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs LAIKAL2 ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LAIKAL2 ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Laika Selengkapnya
Harga Laika
Pelajari selengkapnya tentang Laika (LAIKAL2) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Laika
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar LAIKAL2 untuk lebih memahami kemungkinan arah Laika.
Cara Membeli Laika
Ingin membeli Laika? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
LAIKAL2/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan LAIKAL2/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
LAIKAL2 USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada LAIKAL2 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LAIKAL2 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Laika ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GMD
Mengapa Harus Membeli Laika dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Laika.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Laika dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.