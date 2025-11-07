BursaDEX+
Harga live Laika hari ini adalah 0.0924 USD. Lacak informasi harga aktual LAIKAL2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAIKAL2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Laika hari ini adalah 0.0924 USD. Lacak informasi harga aktual LAIKAL2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAIKAL2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LAIKAL2

Info Harga LAIKAL2

Penjelasan LAIKAL2

Whitepaper LAIKAL2

Situs Web Resmi LAIKAL2

Tokenomi LAIKAL2

Prakiraan Harga LAIKAL2

Riwayat LAIKAL2

Panduan Membeli LAIKAL2

Konverter LAIKAL2 ke Mata Uang Fiat

Spot LAIKAL2

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Laika

Harga Laika(LAIKAL2)

Harga Live 1 LAIKAL2 ke USD:

+1.20%1D
USD
Grafik Harga Live Laika (LAIKAL2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:57:58 (UTC+8)

Informasi Harga Laika (LAIKAL2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

0.00%

+1.20%

-23.25%

-23.25%

Harga aktual Laika (LAIKAL2) adalah $ 0.0924. Selama 24 jam terakhir, LAIKAL2 diperdagangkan antara low $ 0.08994 dan high $ 0.09725, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAIKAL2 adalah $ 2.404704208086735, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.030880648400825817.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAIKAL2 telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +1.20% selama 24 jam, dan -23.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Laika (LAIKAL2)

No.4792

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Laika saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.59K. Suplai beredar LAIKAL2 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 80000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.24M.

Riwayat Harga Laika (LAIKAL2) USD

Pantau perubahan harga Laika untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010957+1.20%
30 Days$ -0.17591-65.57%
60 Hari$ -0.04278-31.65%
90 Hari$ -0.03769-28.98%
Perubahan Harga Laika Hari Ini

Hari ini, LAIKAL2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010957 (+1.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Laika 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.17591 (-65.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Laika 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LAIKAL2 terlihat mengalami perubahan $ -0.04278 (-31.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Laika 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03769 (-28.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Laika (LAIKAL2)?

Lihat halaman Riwayat Harga Laika sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Laika tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Laika Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LAIKAL2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Laika di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Laika dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Laika (USD)

Berapa nilai Laika (LAIKAL2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Laika (LAIKAL2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laika.

Cek prediksi harga Laika sekarang!

Tokenomi Laika (LAIKAL2)

Memahami tokenomi Laika (LAIKAL2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAIKAL2 sekarang!

Cara membeli Laika (LAIKAL2)

Ingin mengetahui cara membeli Laika? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Laika di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LAIKAL2 ke Mata Uang Lokal

1 Laika(LAIKAL2) ke VND
2,431.506
1 Laika(LAIKAL2) ke AUD
A$0.142296
1 Laika(LAIKAL2) ke GBP
0.070224
1 Laika(LAIKAL2) ke EUR
0.079464
1 Laika(LAIKAL2) ke USD
$0.0924
1 Laika(LAIKAL2) ke MYR
RM0.386232
1 Laika(LAIKAL2) ke TRY
3.89004
1 Laika(LAIKAL2) ke JPY
¥14.1372
1 Laika(LAIKAL2) ke ARS
ARS$134.106588
1 Laika(LAIKAL2) ke RUB
7.506576
1 Laika(LAIKAL2) ke INR
8.193108
1 Laika(LAIKAL2) ke IDR
Rp1,539.999384
1 Laika(LAIKAL2) ke PHP
5.454372
1 Laika(LAIKAL2) ke EGP
￡E.4.369596
1 Laika(LAIKAL2) ke BRL
R$0.493416
1 Laika(LAIKAL2) ke CAD
C$0.130284
1 Laika(LAIKAL2) ke BDT
11.273724
1 Laika(LAIKAL2) ke NGN
132.948816
1 Laika(LAIKAL2) ke COP
$354.022284
1 Laika(LAIKAL2) ke ZAR
R.1.604064
1 Laika(LAIKAL2) ke UAH
3.886344
1 Laika(LAIKAL2) ke TZS
T.Sh.227.0268
1 Laika(LAIKAL2) ke VES
Bs20.6052
1 Laika(LAIKAL2) ke CLP
$87.0408
1 Laika(LAIKAL2) ke PKR
Rs26.115936
1 Laika(LAIKAL2) ke KZT
48.605172
1 Laika(LAIKAL2) ke THB
฿2.99376
1 Laika(LAIKAL2) ke TWD
NT$2.863476
1 Laika(LAIKAL2) ke AED
د.إ0.339108
1 Laika(LAIKAL2) ke CHF
Fr0.07392
1 Laika(LAIKAL2) ke HKD
HK$0.717948
1 Laika(LAIKAL2) ke AMD
֏35.33376
1 Laika(LAIKAL2) ke MAD
.د.م0.860244
1 Laika(LAIKAL2) ke MXN
$1.715868
1 Laika(LAIKAL2) ke SAR
ريال0.3465
1 Laika(LAIKAL2) ke ETB
Br14.182476
1 Laika(LAIKAL2) ke KES
KSh11.932536
1 Laika(LAIKAL2) ke JOD
د.أ0.0655116
1 Laika(LAIKAL2) ke PLN
0.340032
1 Laika(LAIKAL2) ke RON
лв0.40656
1 Laika(LAIKAL2) ke SEK
kr0.883344
1 Laika(LAIKAL2) ke BGN
лв0.156156
1 Laika(LAIKAL2) ke HUF
Ft30.892092
1 Laika(LAIKAL2) ke CZK
1.948716
1 Laika(LAIKAL2) ke KWD
د.ك0.0282744
1 Laika(LAIKAL2) ke ILS
0.302148
1 Laika(LAIKAL2) ke BOB
Bs0.63756
1 Laika(LAIKAL2) ke AZN
0.15708
1 Laika(LAIKAL2) ke TJS
SM0.851928
1 Laika(LAIKAL2) ke GEL
0.250404
1 Laika(LAIKAL2) ke AOA
Kz84.30576
1 Laika(LAIKAL2) ke BHD
.د.ب0.0347424
1 Laika(LAIKAL2) ke BMD
$0.0924
1 Laika(LAIKAL2) ke DKK
kr0.596904
1 Laika(LAIKAL2) ke HNL
L2.428272
1 Laika(LAIKAL2) ke MUR
4.2504
1 Laika(LAIKAL2) ke NAD
$1.604988
1 Laika(LAIKAL2) ke NOK
kr0.94248
1 Laika(LAIKAL2) ke NZD
$0.163548
1 Laika(LAIKAL2) ke PAB
B/.0.0924
1 Laika(LAIKAL2) ke PGK
K0.394548
1 Laika(LAIKAL2) ke QAR
ر.ق0.336336
1 Laika(LAIKAL2) ke RSD
дин.9.379524
1 Laika(LAIKAL2) ke UZS
soʻm1,099.999824
1 Laika(LAIKAL2) ke ALL
L7.749588
1 Laika(LAIKAL2) ke ANG
ƒ0.165396
1 Laika(LAIKAL2) ke AWG
ƒ0.16632
1 Laika(LAIKAL2) ke BBD
$0.1848
1 Laika(LAIKAL2) ke BAM
KM0.156156
1 Laika(LAIKAL2) ke BIF
Fr272.4876
1 Laika(LAIKAL2) ke BND
$0.12012
1 Laika(LAIKAL2) ke BSD
$0.0924
1 Laika(LAIKAL2) ke JMD
$14.81634
1 Laika(LAIKAL2) ke KHR
371.083944
1 Laika(LAIKAL2) ke KMF
Fr39.4548
1 Laika(LAIKAL2) ke LAK
2,008.695612
1 Laika(LAIKAL2) ke LKR
රු28.169988
1 Laika(LAIKAL2) ke MDL
L1.580964
1 Laika(LAIKAL2) ke MGA
Ar416.2158
1 Laika(LAIKAL2) ke MOP
P0.7392
1 Laika(LAIKAL2) ke MVR
1.42296
1 Laika(LAIKAL2) ke MWK
MK160.13844
1 Laika(LAIKAL2) ke MZN
MT5.90898
1 Laika(LAIKAL2) ke NPR
रु13.09308
1 Laika(LAIKAL2) ke PYG
655.3008
1 Laika(LAIKAL2) ke RWF
Fr134.2572
1 Laika(LAIKAL2) ke SBD
$0.759528
1 Laika(LAIKAL2) ke SCR
1.391544
1 Laika(LAIKAL2) ke SRD
$3.5574
1 Laika(LAIKAL2) ke SVC
$0.807576
1 Laika(LAIKAL2) ke SZL
L1.60314
1 Laika(LAIKAL2) ke TMT
m0.3234
1 Laika(LAIKAL2) ke TND
د.ت0.2734116
1 Laika(LAIKAL2) ke TTD
$0.625548
1 Laika(LAIKAL2) ke UGX
Sh323.0304
1 Laika(LAIKAL2) ke XAF
Fr52.4832
1 Laika(LAIKAL2) ke XCD
$0.24948
1 Laika(LAIKAL2) ke XOF
Fr52.4832
1 Laika(LAIKAL2) ke XPF
Fr9.5172
1 Laika(LAIKAL2) ke BWP
P1.24278
1 Laika(LAIKAL2) ke BZD
$0.185724
1 Laika(LAIKAL2) ke CVE
$8.855616
1 Laika(LAIKAL2) ke DJF
Fr16.4472
1 Laika(LAIKAL2) ke DOP
$5.94132
1 Laika(LAIKAL2) ke DZD
د.ج12.056352
1 Laika(LAIKAL2) ke FJD
$0.210672
1 Laika(LAIKAL2) ke GNF
Fr803.418
1 Laika(LAIKAL2) ke GTQ
Q0.707784
1 Laika(LAIKAL2) ke GYD
$19.326384
1 Laika(LAIKAL2) ke ISK
kr11.6424

Sumber Daya Laika

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Laika, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Laika
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Laika

Berapa nilai Laika (LAIKAL2) hari ini?
Harga live LAIKAL2 dalam USD adalah 0.0924 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAIKAL2 ke USD saat ini?
Harga LAIKAL2 ke USD saat ini adalah $ 0.0924. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Laika?
Kapitalisasi pasar LAIKAL2 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAIKAL2?
Suplai beredar LAIKAL2 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAIKAL2?
LAIKAL2 mencapai harga ATH sebesar 2.404704208086735 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAIKAL2?
LAIKAL2 mencapai harga ATL 0.030880648400825817 USD.
Berapa volume perdagangan LAIKAL2?
Volume perdagangan 24 jam live LAIKAL2 adalah $ 14.59K USD.
Akankah harga LAIKAL2 naik lebih tinggi tahun ini?
LAIKAL2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAIKAL2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Laika (LAIKAL2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

