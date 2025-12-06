Tabel Konversi Metal Blockchain ke Iranian Rial
Tabel Konversi METAL ke IRR
- 1 METAL8,451.97 IRR
- 2 METAL16,903.94 IRR
- 3 METAL25,355.91 IRR
- 4 METAL33,807.88 IRR
- 5 METAL42,259.85 IRR
- 6 METAL50,711.82 IRR
- 7 METAL59,163.78 IRR
- 8 METAL67,615.75 IRR
- 9 METAL76,067.72 IRR
- 10 METAL84,519.69 IRR
- 50 METAL422,598.46 IRR
- 100 METAL845,196.92 IRR
- 1,000 METAL8,451,969.20 IRR
- 5,000 METAL42,259,846.01 IRR
- 10,000 METAL84,519,692.02 IRR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Metal Blockchain ke Iranian Rial (METAL ke IRR) di berbagai rentang nilai, dari 1 METAL hingga 10,000 METAL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah METAL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IRR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah METAL ke IRR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IRR ke METAL
- 1 IRR0.0001183 METAL
- 2 IRR0.0002366 METAL
- 3 IRR0.0003549 METAL
- 4 IRR0.0004732 METAL
- 5 IRR0.0005915 METAL
- 6 IRR0.0007098 METAL
- 7 IRR0.0008282 METAL
- 8 IRR0.0009465 METAL
- 9 IRR0.001064 METAL
- 10 IRR0.001183 METAL
- 50 IRR0.005915 METAL
- 100 IRR0.01183 METAL
- 1,000 IRR0.1183 METAL
- 5,000 IRR0.5915 METAL
- 10,000 IRR1.183 METAL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iranian Rial ke Metal Blockchain (IRR ke METAL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IRR hingga 10,000 IRR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Metal Blockchain yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IRR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Metal Blockchain (METAL) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 8,451.97 IRR , yang mencerminkan perubahan -0.65% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼3.15B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼0.00 IRR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Metal Blockchain Harga khusus dari kami.
0.00 IRR
Suplai Peredaran
3.15B
Volume Trading 24 Jam
0.00 IRR
Kapitalisasi Pasar
-0.65%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.20489
High 24 Jam
﷼ 0.2
Low 24 Jam
Grafik tren METAL ke IRR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Metal Blockchain terhadap IRR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Metal Blockchain saat ini.
Ringkasan Konversi METAL ke IRR
Per | 1 METAL = 8,451.97 IRR | 1 IRR = 0.0001183 METAL
Kurs untuk 1 METAL ke IRR hari ini adalah 8,451.97 IRR.
Pembelian 5 METAL akan dikenai biaya 42,259.85 IRR, sedangkan 10 METAL memiliki nilai 84,519.69 IRR.
1 IRR dapat di-trade dengan 0.0001183 METAL.
50 IRR dapat dikonversi ke 0.005915 METAL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 METAL ke IRR telah berubah sebesar -11.06% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.65%, sehingga mencapai high senilai 8,625.412012655808 IRR dan low senilai 8,419.553919328235 IRR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 METAL adalah 9,787.731431219072 IRR yang menunjukkan perubahan -13.65% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, METAL telah berubah sebesar -6,437.169949022401 IRR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -43.24% pada nilainya.
Semua Tentang Metal Blockchain (METAL)
Setelah menghitung harga Metal Blockchain (METAL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Metal Blockchain langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan METAL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Metal Blockchain, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga METAL ke IRR
Dalam 24 jam terakhir, Metal Blockchain (METAL) telah berfluktuasi antara 8,419.553919328235 IRR dan 8,625.412012655808 IRR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 8,360.617041892936 IRR dan high 10,037.371204927154 IRR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas METAL ke IRR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 8419.55
|﷼ 9682.48
|﷼ 11366.39
|﷼ 18102.04
|Low
|﷼ 8419.55
|﷼ 7998.57
|﷼ 7156.62
|﷼ 7156.62
|Rata-rata
|﷼ 8419.55
|﷼ 8840.53
|﷼ 8840.53
|﷼ 12629.33
|Volatilitas
|+2.40%
|+17.64%
|+44.28%
|+73.74%
|Perubahan
|-1.26%
|-11.05%
|-13.64%
|-43.48%
Prakiraan Harga Metal Blockchain dalam IRR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Metal Blockchain dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan METAL ke IRR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga METAL untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Metal Blockchain dapat mencapai sekitar ﷼8,874.57IRR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga METAL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, METAL mungkin naik menjadi sekitar ﷼10,787.09 IRR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Metal Blockchain kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan METAL yang Tersedia di MEXC
METAL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot METAL, yang mencakup pasar tempat Metal Blockchain dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual METAL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures METAL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Metal Blockchain untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Metal Blockchain
Ingin menambahkan Metal Blockchain ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Metal Blockchain › atau Mulai sekarang ›
METAL dan IRR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Metal Blockchain (METAL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Metal Blockchain
- Harga Saat Ini (USD): $0.20077
- Perubahan 7 Hari: -11.06%
- Tren 30 Hari: -13.65%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk METAL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IRR, harga USD METAL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga METAL] [METAL ke USD]
Iranian Rial (IRR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IRR/USD): 0.00002374591651850597
- Perubahan 7 Hari: -0.02%
- Tren 30 Hari: -0.02%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IRR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah METAL yang sama.
- IRR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli METAL dengan IRR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs METAL ke IRR?
Kurs antara Metal Blockchain (METAL) dan Iranian Rial (IRR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam METAL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs METAL ke IRR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IRR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IRR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IRR. Ketika IRR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti METAL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Metal Blockchain, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap METAL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IRR.
Konversikan METAL ke IRR Seketika
Gunakan konverter METAL ke IRR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi METAL ke IRR?
Masukkan Jumlah METAL
Mulailah dengan memasukkan jumlah METAL yang ingin Anda konversi ke IRR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs METAL ke IRR Secara Live
Lihat kurs METAL ke IRR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang METAL dan IRR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan METAL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli METAL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs METAL ke IRR dihitung?
Perhitungan kurs METAL ke IRR didasarkan pada nilai METAL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IRR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs METAL ke IRR begitu sering berubah?
Kurs METAL ke IRR sangat sering berubah karena Metal Blockchain dan Iranian Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs METAL ke IRR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs METAL ke IRR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs METAL ke IRR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan METAL ke IRR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi METAL ke IRR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren METAL terhadap IRR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga METAL terhadap IRR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar METAL ke IRR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IRR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun METAL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs METAL ke IRR?
Halving Metal Blockchain, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs METAL ke IRR.
Bisakah saya membandingkan kurs METAL ke IRR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs METAL keIRR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs METAL ke IRR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Metal Blockchain, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi METAL ke IRR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IRR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target METAL ke IRR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Metal Blockchain dan Iranian Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Metal Blockchain dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan METAL ke IRR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IRR Anda ke METAL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah METAL ke IRR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga METAL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar METAL ke IRR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs METAL ke IRR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IRR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs METAL ke IRR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke IRR
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.