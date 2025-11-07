BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Metal Blockchain hari ini adalah 0.20642 USD. Lacak informasi harga aktual METAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Metal Blockchain hari ini adalah 0.20642 USD. Lacak informasi harga aktual METAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang METAL

Info Harga METAL

Penjelasan METAL

Whitepaper METAL

Situs Web Resmi METAL

Tokenomi METAL

Prakiraan Harga METAL

Riwayat METAL

Panduan Membeli METAL

Konverter METAL ke Mata Uang Fiat

Spot METAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Metal Blockchain

Harga Metal Blockchain(METAL)

Harga Live 1 METAL ke USD:

$0.20642
$0.20642$0.20642
-3.95%1D
USD
Grafik Harga Live Metal Blockchain (METAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:25 (UTC+8)

Informasi Harga Metal Blockchain (METAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.20642
$ 0.20642$ 0.20642
Low 24 Jam
$ 0.245
$ 0.245$ 0.245
High 24 Jam

$ 0.20642
$ 0.20642$ 0.20642

$ 0.245
$ 0.245$ 0.245

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

-0.57%

-3.95%

-18.34%

-18.34%

Harga aktual Metal Blockchain (METAL) adalah $ 0.20642. Selama 24 jam terakhir, METAL diperdagangkan antara low $ 0.20642 dan high $ 0.245, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMETAL adalah $ 1.6464366906134766, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03527947642577072.

Dalam hal kinerja jangka pendek, METAL telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, -3.95% selama 24 jam, dan -18.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metal Blockchain (METAL)

No.3797

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

$ 68.81M
$ 68.81M$ 68.81M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Kapitalisasi Pasar Metal Blockchain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 17.10K. Suplai beredar METAL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 333333333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.81M.

Riwayat Harga Metal Blockchain (METAL) USD

Pantau perubahan harga Metal Blockchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0084889-3.95%
30 Days$ -0.1646-44.37%
60 Hari$ -0.13998-40.41%
90 Hari$ -0.20402-49.71%
Perubahan Harga Metal Blockchain Hari Ini

Hari ini, METAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0084889 (-3.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Metal Blockchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1646 (-44.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Metal Blockchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, METAL terlihat mengalami perubahan $ -0.13998 (-40.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Metal Blockchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.20402 (-49.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Metal Blockchain (METAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Metal Blockchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Metal Blockchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa METAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Metal Blockchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Metal Blockchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Metal Blockchain (USD)

Berapa nilai Metal Blockchain (METAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metal Blockchain (METAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metal Blockchain.

Cek prediksi harga Metal Blockchain sekarang!

Tokenomi Metal Blockchain (METAL)

Memahami tokenomi Metal Blockchain (METAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METAL sekarang!

Cara membeli Metal Blockchain (METAL)

Ingin mengetahui cara membeli Metal Blockchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Metal Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METAL ke Mata Uang Lokal

1 Metal Blockchain(METAL) ke VND
5,431.9423
1 Metal Blockchain(METAL) ke AUD
A$0.3178868
1 Metal Blockchain(METAL) ke GBP
0.1568792
1 Metal Blockchain(METAL) ke EUR
0.1775212
1 Metal Blockchain(METAL) ke USD
$0.20642
1 Metal Blockchain(METAL) ke MYR
RM0.8628356
1 Metal Blockchain(METAL) ke TRY
8.690282
1 Metal Blockchain(METAL) ke JPY
¥31.58226
1 Metal Blockchain(METAL) ke ARS
ARS$299.5917954
1 Metal Blockchain(METAL) ke RUB
16.7736892
1 Metal Blockchain(METAL) ke INR
18.3032614
1 Metal Blockchain(METAL) ke IDR
Rp3,440.3319572
1 Metal Blockchain(METAL) ke PHP
12.1849726
1 Metal Blockchain(METAL) ke EGP
￡E.9.763666
1 Metal Blockchain(METAL) ke BRL
R$1.104347
1 Metal Blockchain(METAL) ke CAD
C$0.2910522
1 Metal Blockchain(METAL) ke BDT
25.1853042
1 Metal Blockchain(METAL) ke NGN
297.0053528
1 Metal Blockchain(METAL) ke COP
$790.8796522
1 Metal Blockchain(METAL) ke ZAR
R.3.5834512
1 Metal Blockchain(METAL) ke UAH
8.6820252
1 Metal Blockchain(METAL) ke TZS
T.Sh.507.17394
1 Metal Blockchain(METAL) ke VES
Bs46.03166
1 Metal Blockchain(METAL) ke CLP
$194.44764
1 Metal Blockchain(METAL) ke PKR
Rs58.3425488
1 Metal Blockchain(METAL) ke KZT
108.5831126
1 Metal Blockchain(METAL) ke THB
฿6.688008
1 Metal Blockchain(METAL) ke TWD
NT$6.3969558
1 Metal Blockchain(METAL) ke AED
د.إ0.7575614
1 Metal Blockchain(METAL) ke CHF
Fr0.165136
1 Metal Blockchain(METAL) ke HKD
HK$1.6038834
1 Metal Blockchain(METAL) ke AMD
֏78.935008
1 Metal Blockchain(METAL) ke MAD
.د.م1.9217702
1 Metal Blockchain(METAL) ke MXN
$3.8332194
1 Metal Blockchain(METAL) ke SAR
ريال0.774075
1 Metal Blockchain(METAL) ke ETB
Br31.6834058
1 Metal Blockchain(METAL) ke KES
KSh26.6570788
1 Metal Blockchain(METAL) ke JOD
د.أ0.14635178
1 Metal Blockchain(METAL) ke PLN
0.7596256
1 Metal Blockchain(METAL) ke RON
лв0.908248
1 Metal Blockchain(METAL) ke SEK
kr1.9733752
1 Metal Blockchain(METAL) ke BGN
лв0.3488498
1 Metal Blockchain(METAL) ke HUF
Ft69.0123986
1 Metal Blockchain(METAL) ke CZK
4.3533978
1 Metal Blockchain(METAL) ke KWD
د.ك0.06316452
1 Metal Blockchain(METAL) ke ILS
0.6749934
1 Metal Blockchain(METAL) ke BOB
Bs1.424298
1 Metal Blockchain(METAL) ke AZN
0.350914
1 Metal Blockchain(METAL) ke TJS
SM1.9031924
1 Metal Blockchain(METAL) ke GEL
0.5593982
1 Metal Blockchain(METAL) ke AOA
Kz188.337608
1 Metal Blockchain(METAL) ke BHD
.د.ب0.07761392
1 Metal Blockchain(METAL) ke BMD
$0.20642
1 Metal Blockchain(METAL) ke DKK
kr1.3334732
1 Metal Blockchain(METAL) ke HNL
L5.4247176
1 Metal Blockchain(METAL) ke MUR
9.49532
1 Metal Blockchain(METAL) ke NAD
$3.5855154
1 Metal Blockchain(METAL) ke NOK
kr2.105484
1 Metal Blockchain(METAL) ke NZD
$0.3653634
1 Metal Blockchain(METAL) ke PAB
B/.0.20642
1 Metal Blockchain(METAL) ke PGK
K0.8814134
1 Metal Blockchain(METAL) ke QAR
ر.ق0.7513688
1 Metal Blockchain(METAL) ke RSD
дин.20.9536942
1 Metal Blockchain(METAL) ke UZS
soʻm2,457.3805592
1 Metal Blockchain(METAL) ke ALL
L17.3124454
1 Metal Blockchain(METAL) ke ANG
ƒ0.3694918
1 Metal Blockchain(METAL) ke AWG
ƒ0.371556
1 Metal Blockchain(METAL) ke BBD
$0.41284
1 Metal Blockchain(METAL) ke BAM
KM0.3488498
1 Metal Blockchain(METAL) ke BIF
Fr608.73258
1 Metal Blockchain(METAL) ke BND
$0.268346
1 Metal Blockchain(METAL) ke BSD
$0.20642
1 Metal Blockchain(METAL) ke JMD
$33.099447
1 Metal Blockchain(METAL) ke KHR
828.9951052
1 Metal Blockchain(METAL) ke KMF
Fr88.14134
1 Metal Blockchain(METAL) ke LAK
4,487.3912146
1 Metal Blockchain(METAL) ke LKR
රු62.9312654
1 Metal Blockchain(METAL) ke MDL
L3.5318462
1 Metal Blockchain(METAL) ke MGA
Ar929.81889
1 Metal Blockchain(METAL) ke MOP
P1.65136
1 Metal Blockchain(METAL) ke MVR
3.178868
1 Metal Blockchain(METAL) ke MWK
MK357.746502
1 Metal Blockchain(METAL) ke MZN
MT13.200559
1 Metal Blockchain(METAL) ke NPR
रु29.249714
1 Metal Blockchain(METAL) ke PYG
1,463.93064
1 Metal Blockchain(METAL) ke RWF
Fr299.92826
1 Metal Blockchain(METAL) ke SBD
$1.6967724
1 Metal Blockchain(METAL) ke SCR
3.1086852
1 Metal Blockchain(METAL) ke SRD
$7.94717
1 Metal Blockchain(METAL) ke SVC
$1.8041108
1 Metal Blockchain(METAL) ke SZL
L3.581387
1 Metal Blockchain(METAL) ke TMT
m0.72247
1 Metal Blockchain(METAL) ke TND
د.ت0.61079678
1 Metal Blockchain(METAL) ke TTD
$1.3974634
1 Metal Blockchain(METAL) ke UGX
Sh721.64432
1 Metal Blockchain(METAL) ke XAF
Fr117.24656
1 Metal Blockchain(METAL) ke XCD
$0.557334
1 Metal Blockchain(METAL) ke XOF
Fr117.24656
1 Metal Blockchain(METAL) ke XPF
Fr21.26126
1 Metal Blockchain(METAL) ke BWP
P2.776349
1 Metal Blockchain(METAL) ke BZD
$0.4149042
1 Metal Blockchain(METAL) ke CVE
$19.7832928
1 Metal Blockchain(METAL) ke DJF
Fr36.74276
1 Metal Blockchain(METAL) ke DOP
$13.272806
1 Metal Blockchain(METAL) ke DZD
د.ج26.9336816
1 Metal Blockchain(METAL) ke FJD
$0.4706376
1 Metal Blockchain(METAL) ke GNF
Fr1,794.8219
1 Metal Blockchain(METAL) ke GTQ
Q1.5811772
1 Metal Blockchain(METAL) ke GYD
$43.1748072
1 Metal Blockchain(METAL) ke ISK
kr26.00892

Sumber Daya Metal Blockchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Metal Blockchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Metal Blockchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Metal Blockchain

Berapa nilai Metal Blockchain (METAL) hari ini?
Harga live METAL dalam USD adalah 0.20642 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga METAL ke USD saat ini?
Harga METAL ke USD saat ini adalah $ 0.20642. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metal Blockchain?
Kapitalisasi pasar METAL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar METAL?
Suplai beredar METAL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) METAL?
METAL mencapai harga ATH sebesar 1.6464366906134766 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) METAL?
METAL mencapai harga ATL 0.03527947642577072 USD.
Berapa volume perdagangan METAL?
Volume perdagangan 24 jam live METAL adalah $ 17.10K USD.
Akankah harga METAL naik lebih tinggi tahun ini?
METAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Metal Blockchain (METAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator METAL ke USD

Jumlah

METAL
METAL
USD
USD

1 METAL = 0.20642 USD

Perdagangkan METAL

METAL/USDT
$0.20642
$0.20642$0.20642
-3.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,256.90
$101,256.90$101,256.90

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.99
$3,328.99$3,328.99

+0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.69
$156.69$156.69

+0.49%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0846
$1.0846$1.0846

+26.41%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,256.90
$101,256.90$101,256.90

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.99
$3,328.99$3,328.99

+0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.69
$156.69$156.69

+0.49%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2199
$2.2199$2.2199

-0.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0169
$1.0169$1.0169

+0.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003994
$0.0003994$0.0003994

+166.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013688
$0.013688$0.013688

+1,268.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.426
$4.426$4.426

+342.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007922
$0.007922$0.007922

+271.22%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002261
$0.0000002261$0.0000002261

+50.73%