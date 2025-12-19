Tabel Konversi Molesmash ke Hryvnia Ukraina
Tabel Konversi MOLE ke UAH
- 1 MOLE0.19 UAH
- 2 MOLE0.38 UAH
- 3 MOLE0.58 UAH
- 4 MOLE0.77 UAH
- 5 MOLE0.96 UAH
- 6 MOLE1.15 UAH
- 7 MOLE1.34 UAH
- 8 MOLE1.53 UAH
- 9 MOLE1.73 UAH
- 10 MOLE1.92 UAH
- 50 MOLE9.59 UAH
- 100 MOLE19.18 UAH
- 1,000 MOLE191.81 UAH
- 5,000 MOLE959.04 UAH
- 10,000 MOLE1,918.07 UAH
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Molesmash ke Hryvnia Ukraina (MOLE ke UAH) di berbagai rentang nilai, dari 1 MOLE hingga 10,000 MOLE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MOLE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UAH terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MOLE ke UAH khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UAH ke MOLE
- 1 UAH5.213 MOLE
- 2 UAH10.42 MOLE
- 3 UAH15.64 MOLE
- 4 UAH20.85 MOLE
- 5 UAH26.067 MOLE
- 6 UAH31.28 MOLE
- 7 UAH36.49 MOLE
- 8 UAH41.70 MOLE
- 9 UAH46.92 MOLE
- 10 UAH52.13 MOLE
- 50 UAH260.6 MOLE
- 100 UAH521.3 MOLE
- 1,000 UAH5,213 MOLE
- 5,000 UAH26,067 MOLE
- 10,000 UAH52,135 MOLE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hryvnia Ukraina ke Molesmash (UAH ke MOLE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UAH hingga 10,000 UAH. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Molesmash yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UAH yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Molesmash (MOLE) saat ini diperdagangkan seharga ₴ 0.19 UAH , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₴-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₴-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Molesmash Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren MOLE ke UAH di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Molesmash terhadap UAH. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Molesmash saat ini.
Ringkasan Konversi MOLE ke UAH
Per | 1 MOLE = 0.19 UAH | 1 UAH = 5.213 MOLE
Kurs untuk 1 MOLE ke UAH hari ini adalah 0.19 UAH.
Pembelian 5 MOLE akan dikenai biaya 0.96 UAH, sedangkan 10 MOLE memiliki nilai 1.92 UAH.
1 UAH dapat di-trade dengan 5.213 MOLE.
50 UAH dapat dikonversi ke 260.6 MOLE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MOLE ke UAH telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai -- UAH dan low senilai -- UAH.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MOLE adalah -- UAH yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MOLE telah berubah sebesar -- UAH, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Molesmash (MOLE)
Setelah menghitung harga Molesmash (MOLE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Molesmash langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MOLE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Molesmash, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MOLE ke UAH
Dalam 24 jam terakhir, Molesmash (MOLE) telah berfluktuasi antara -- UAH dan -- UAH, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.12674473183910348 UAH dan high 0.4212149921452872 UAH. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MOLE ke UAH secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₴ 0
|₴ 0
|₴ 0.42
|₴ 5492.27
|Low
|₴ 0
|₴ 0
|₴ 0
|₴ 0
|Rata-rata
|₴ 0
|₴ 0
|₴ 0
|₴ 1.26
|Volatilitas
|+13.16%
|+197.45%
|+89.55%
|+1,039,989.68%
|Perubahan
|-10.80%
|+28.61%
|-60.14%
|-63.68%
Prakiraan Harga Molesmash dalam UAH untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Molesmash dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MOLE ke UAH untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MOLE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Molesmash dapat mencapai sekitar ₴0.20UAH, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MOLE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MOLE mungkin naik menjadi sekitar ₴0.24 UAH, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Molesmash kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MOLE yang Tersedia di MEXC
MOLE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MOLE, yang mencakup pasar tempat Molesmash dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MOLE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MOLE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Molesmash untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Molesmash
Ingin menambahkan Molesmash ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Molesmash › atau Mulai sekarang ›
MOLE dan UAH dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Molesmash (MOLE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Molesmash
- Harga Saat Ini (USD): $0.00454
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MOLE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UAH, harga USD MOLE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MOLE] [MOLE ke USD]
Hryvnia Ukraina (UAH) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UAH/USD): 0.023683833143132417
- Perubahan 7 Hari: +0.03%
- Tren 30 Hari: +0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UAH yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MOLE yang sama.
- UAH yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MOLE dengan UAH secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MOLE ke UAH?
Kurs antara Molesmash (MOLE) dan Hryvnia Ukraina (UAH) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MOLE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MOLE ke UAH. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UAH memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UAH
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UAH. Ketika UAH melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MOLE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Molesmash, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MOLE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UAH.
Konversikan MOLE ke UAH Seketika
Gunakan konverter MOLE ke UAH kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MOLE ke UAH?
Masukkan Jumlah MOLE
Mulailah dengan memasukkan jumlah MOLE yang ingin Anda konversi ke UAH menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MOLE ke UAH Secara Live
Lihat kurs MOLE ke UAH yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MOLE dan UAH.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MOLE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MOLE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MOLE ke UAH dihitung?
Perhitungan kurs MOLE ke UAH didasarkan pada nilai MOLE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UAH menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MOLE ke UAH begitu sering berubah?
Kurs MOLE ke UAH sangat sering berubah karena Molesmash dan Hryvnia Ukraina terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MOLE ke UAH yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MOLE ke UAH dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MOLE ke UAH dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MOLE ke UAH atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MOLE ke UAH dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MOLE terhadap UAH dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MOLE terhadap UAH dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MOLE ke UAH?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UAH, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MOLE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MOLE ke UAH?
Halving Molesmash, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MOLE ke UAH.
Bisakah saya membandingkan kurs MOLE ke UAH dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MOLE keUAH wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MOLE ke UAH sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Molesmash, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MOLE ke UAH dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UAH dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MOLE ke UAH dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Molesmash dan Hryvnia Ukraina?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Molesmash dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MOLE ke UAH dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UAH Anda ke MOLE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MOLE ke UAH merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MOLE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MOLE ke UAH dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MOLE ke UAH selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UAH terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MOLE ke UAH yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Molesmash Selengkapnya
Harga Molesmash
Pelajari selengkapnya tentang Molesmash (MOLE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Molesmash
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MOLE untuk lebih memahami kemungkinan arah Molesmash.
Cara Membeli Molesmash
Ingin membeli Molesmash? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MOLE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MOLE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MOLE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MOLE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MOLE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Molesmash ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke UAH
Mengapa Harus Membeli Molesmash dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Molesmash.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Molesmash dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.