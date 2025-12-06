Tabel Konversi NAM ke Guyanese Dollar
Tabel Konversi NAM ke GYD
- 1 NAM1.42 GYD
- 2 NAM2.84 GYD
- 3 NAM4.26 GYD
- 4 NAM5.68 GYD
- 5 NAM7.11 GYD
- 6 NAM8.53 GYD
- 7 NAM9.95 GYD
- 8 NAM11.37 GYD
- 9 NAM12.79 GYD
- 10 NAM14.21 GYD
- 50 NAM71.06 GYD
- 100 NAM142.12 GYD
- 1,000 NAM1,421.20 GYD
- 5,000 NAM7,106.02 GYD
- 10,000 NAM14,212.05 GYD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual NAM ke Guyanese Dollar (NAM ke GYD) di berbagai rentang nilai, dari 1 NAM hingga 10,000 NAM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NAM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GYD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NAM ke GYD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GYD ke NAM
- 1 GYD0.7036 NAM
- 2 GYD1.407 NAM
- 3 GYD2.110 NAM
- 4 GYD2.814 NAM
- 5 GYD3.518 NAM
- 6 GYD4.221 NAM
- 7 GYD4.925 NAM
- 8 GYD5.629 NAM
- 9 GYD6.332 NAM
- 10 GYD7.0362 NAM
- 50 GYD35.18 NAM
- 100 GYD70.36 NAM
- 1,000 GYD703.6 NAM
- 5,000 GYD3,518 NAM
- 10,000 GYD7,036 NAM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guyanese Dollar ke NAM (GYD ke NAM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GYD hingga 10,000 GYD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah NAM yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GYD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
NAM (NAM) saat ini diperdagangkan seharga GY$ 1.42 GYD , yang mencerminkan perubahan -1.74% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GY$11.67M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GY$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman NAM Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
11.67M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.74%
Perubahan Harga (1 Hari)
GY$ 0.007559
High 24 Jam
GY$ 0.006695
Low 24 Jam
Grafik tren NAM ke GYD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi NAM terhadap GYD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga NAM saat ini.
Ringkasan Konversi NAM ke GYD
Per | 1 NAM = 1.42 GYD | 1 GYD = 0.7036 NAM
Kurs untuk 1 NAM ke GYD hari ini adalah 1.42 GYD.
Pembelian 5 NAM akan dikenai biaya 7.11 GYD, sedangkan 10 NAM memiliki nilai 14.21 GYD.
1 GYD dapat di-trade dengan 0.7036 NAM.
50 GYD dapat dikonversi ke 35.18 NAM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NAM ke GYD telah berubah sebesar -8.56% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.74%, sehingga mencapai high senilai 1.5809989013196304 GYD dan low senilai 1.4002894092254168 GYD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NAM adalah 3.285817269444555 GYD yang menunjukkan perubahan -56.75% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NAM telah berubah sebesar -0.2250502470988123 GYD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -13.68% pada nilainya.
Semua Tentang NAM (NAM)
Setelah menghitung harga NAM (NAM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang NAM langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NAM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli NAM, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NAM ke GYD
Dalam 24 jam terakhir, NAM (NAM) telah berfluktuasi antara 1.4002894092254168 GYD dan 1.5809989013196304 GYD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.9198615118406845 GYD dan high 1.9681438895909145 GYD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NAM ke GYD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GY$ 0
|GY$ 0
|GY$ 4.18
|GY$ 4.18
|Low
|GY$ 0
|GY$ 0
|GY$ 0
|GY$ 0
|Rata-rata
|GY$ 0
|GY$ 0
|GY$ 2.09
|GY$ 2.09
|Volatilitas
|+12.62%
|+68.34%
|+106.77%
|+249.04%
|Perubahan
|-0.70%
|-7.30%
|-56.72%
|-13.63%
Prakiraan Harga NAM dalam GYD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga NAM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NAM ke GYD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NAM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, NAM dapat mencapai sekitar GY$1.49GYD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NAM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NAM mungkin naik menjadi sekitar GY$1.81 GYD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga NAM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NAM yang Tersedia di MEXC
NAM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NAM, yang mencakup pasar tempat NAM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NAM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NAM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures NAM untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli NAM
Ingin menambahkan NAM ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli NAM › atau Mulai sekarang ›
NAM dan GYD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
NAM (NAM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga NAM
- Harga Saat Ini (USD): $0.006795
- Perubahan 7 Hari: -8.56%
- Tren 30 Hari: -56.75%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NAM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GYD, harga USD NAM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NAM] [NAM ke USD]
Guyanese Dollar (GYD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GYD/USD): 0.004779816144180822
- Perubahan 7 Hari: -0.03%
- Tren 30 Hari: -0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GYD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NAM yang sama.
- GYD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NAM dengan GYD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NAM ke GYD?
Kurs antara NAM (NAM) dan Guyanese Dollar (GYD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NAM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NAM ke GYD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GYD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GYD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GYD. Ketika GYD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NAM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti NAM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NAM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GYD.
Konversikan NAM ke GYD Seketika
Gunakan konverter NAM ke GYD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NAM ke GYD?
Masukkan Jumlah NAM
Mulailah dengan memasukkan jumlah NAM yang ingin Anda konversi ke GYD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NAM ke GYD Secara Live
Lihat kurs NAM ke GYD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NAM dan GYD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NAM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NAM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NAM ke GYD dihitung?
Perhitungan kurs NAM ke GYD didasarkan pada nilai NAM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GYD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NAM ke GYD begitu sering berubah?
Kurs NAM ke GYD sangat sering berubah karena NAM dan Guyanese Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NAM ke GYD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NAM ke GYD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NAM ke GYD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NAM ke GYD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NAM ke GYD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NAM terhadap GYD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NAM terhadap GYD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NAM ke GYD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GYD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NAM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NAM ke GYD?
Halving NAM, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NAM ke GYD.
Bisakah saya membandingkan kurs NAM ke GYD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NAM keGYD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NAM ke GYD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga NAM, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NAM ke GYD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GYD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NAM ke GYD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi NAM dan Guyanese Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk NAM dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NAM ke GYD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GYD Anda ke NAM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NAM ke GYD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NAM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NAM ke GYD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NAM ke GYD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GYD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NAM ke GYD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi NAM Selengkapnya
Harga NAM
Pelajari selengkapnya tentang NAM (NAM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga NAM
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NAM untuk lebih memahami kemungkinan arah NAM.
Cara Membeli NAM
Ingin membeli NAM? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NAM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NAM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NAM USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NAM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NAM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi NAM ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GYD
Mengapa Harus Membeli NAM dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli NAM.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli NAM dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.