Apa yang dimaksud dengan NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users' personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NAM Berapa nilai NAM (NAM) hari ini? Harga live NAM dalam USD adalah 0.015692 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NAM ke USD saat ini? $ 0.015692 . Cobalah Harga NAM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NAM? Kapitalisasi pasar NAM adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NAM? Suplai beredar NAM adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NAM? NAM mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NAM? NAM mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan NAM? Volume perdagangan 24 jam live NAM adalah $ 67.54K USD . Akankah harga NAM naik lebih tinggi tahun ini? NAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

