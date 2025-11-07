BursaDEX+
Harga live NAM hari ini adalah 0.015692 USD. Lacak informasi harga aktual NAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga NAM(NAM)

Harga Live 1 NAM ke USD:

$0.015696
+0.87%1D
USD
Grafik Harga Live NAM (NAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:09:55 (UTC+8)

Informasi Harga NAM (NAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.011844
Low 24 Jam
$ 0.01784
High 24 Jam

$ 0.011844
$ 0.01784
--
--
-0.10%

+0.87%

+73.14%

+73.14%

Harga aktual NAM (NAM) adalah $ 0.015692. Selama 24 jam terakhir, NAM diperdagangkan antara low $ 0.011844 dan high $ 0.01784, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAM telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, +0.87% selama 24 jam, dan +73.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NAM (NAM)

--
$ 67.54K
$ 67.54K$ 67.54K

$ 15.69M
$ 15.69M$ 15.69M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NAMADA

Kapitalisasi Pasar NAM saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.54K. Suplai beredar NAM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.69M.

Riwayat Harga NAM (NAM) USD

Pantau perubahan harga NAM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013538+0.87%
30 Days$ +0.007722+96.88%
60 Hari$ +0.007771+98.10%
90 Hari$ -0.000728-4.44%
Perubahan Harga NAM Hari Ini

Hari ini, NAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00013538 (+0.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NAM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.007722 (+96.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NAM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NAM terlihat mengalami perubahan $ +0.007771 (+98.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NAM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000728 (-4.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NAM (NAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga NAM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NAM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NAM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NAM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NAM (USD)

Berapa nilai NAM (NAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NAM (NAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAM.

Cek prediksi harga NAM sekarang!

Tokenomi NAM (NAM)

Memahami tokenomi NAM (NAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAM sekarang!

Cara membeli NAM (NAM)

Ingin mengetahui cara membeli NAM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NAM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NAM ke Mata Uang Lokal

1 NAM(NAM) ke VND
412.93498
1 NAM(NAM) ke AUD
A$0.02416568
1 NAM(NAM) ke GBP
0.01192592
1 NAM(NAM) ke EUR
0.01349512
1 NAM(NAM) ke USD
$0.015692
1 NAM(NAM) ke MYR
RM0.06559256
1 NAM(NAM) ke TRY
0.6606332
1 NAM(NAM) ke JPY
¥2.400876
1 NAM(NAM) ke ARS
ARS$22.77489804
1 NAM(NAM) ke RUB
1.27466116
1 NAM(NAM) ke INR
1.39140964
1 NAM(NAM) ke IDR
Rp261.53322872
1 NAM(NAM) ke PHP
0.92614184
1 NAM(NAM) ke EGP
￡E.0.7422316
1 NAM(NAM) ke BRL
R$0.0839522
1 NAM(NAM) ke CAD
C$0.02212572
1 NAM(NAM) ke BDT
1.91458092
1 NAM(NAM) ke NGN
22.57827728
1 NAM(NAM) ke COP
$60.12248572
1 NAM(NAM) ke ZAR
R.0.27272696
1 NAM(NAM) ke UAH
0.66000552
1 NAM(NAM) ke TZS
T.Sh.38.555244
1 NAM(NAM) ke VES
Bs3.562084
1 NAM(NAM) ke CLP
$14.797556
1 NAM(NAM) ke PKR
Rs4.43518688
1 NAM(NAM) ke KZT
8.25446276
1 NAM(NAM) ke THB
฿0.50857772
1 NAM(NAM) ke TWD
NT$0.48629508
1 NAM(NAM) ke AED
د.إ0.05758964
1 NAM(NAM) ke CHF
Fr0.0125536
1 NAM(NAM) ke HKD
HK$0.12192684
1 NAM(NAM) ke AMD
֏6.0006208
1 NAM(NAM) ke MAD
.د.م0.1459356
1 NAM(NAM) ke MXN
$0.29155736
1 NAM(NAM) ke SAR
ريال0.058845
1 NAM(NAM) ke ETB
Br2.40856508
1 NAM(NAM) ke KES
KSh2.02677872
1 NAM(NAM) ke JOD
د.أ0.011125628
1 NAM(NAM) ke PLN
0.05774656
1 NAM(NAM) ke RON
лв0.0690448
1 NAM(NAM) ke SEK
kr0.15001552
1 NAM(NAM) ke BGN
лв0.02651948
1 NAM(NAM) ke HUF
Ft5.24630636
1 NAM(NAM) ke CZK
0.33078736
1 NAM(NAM) ke KWD
د.ك0.004801752
1 NAM(NAM) ke ILS
0.05131284
1 NAM(NAM) ke BOB
Bs0.1082748
1 NAM(NAM) ke AZN
0.0266764
1 NAM(NAM) ke TJS
SM0.14468024
1 NAM(NAM) ke GEL
0.04252532
1 NAM(NAM) ke AOA
Kz14.3173808
1 NAM(NAM) ke BHD
.د.ب0.005900192
1 NAM(NAM) ke BMD
$0.015692
1 NAM(NAM) ke DKK
kr0.10137032
1 NAM(NAM) ke HNL
L0.41238576
1 NAM(NAM) ke MUR
0.721832
1 NAM(NAM) ke NAD
$0.27257004
1 NAM(NAM) ke NOK
kr0.1600584
1 NAM(NAM) ke NZD
$0.02777484
1 NAM(NAM) ke PAB
B/.0.015692
1 NAM(NAM) ke PGK
K0.06700484
1 NAM(NAM) ke QAR
ر.ق0.05711888
1 NAM(NAM) ke RSD
дин.1.59336568
1 NAM(NAM) ke UZS
soʻm186.80949392
1 NAM(NAM) ke ALL
L1.31608804
1 NAM(NAM) ke ANG
ƒ0.02808868
1 NAM(NAM) ke AWG
ƒ0.0282456
1 NAM(NAM) ke BBD
$0.031384
1 NAM(NAM) ke BAM
KM0.02651948
1 NAM(NAM) ke BIF
Fr46.275708
1 NAM(NAM) ke BND
$0.0203996
1 NAM(NAM) ke BSD
$0.015692
1 NAM(NAM) ke JMD
$2.5162122
1 NAM(NAM) ke KHR
63.02001352
1 NAM(NAM) ke KMF
Fr6.59064
1 NAM(NAM) ke LAK
341.13042796
1 NAM(NAM) ke LKR
රු4.78402004
1 NAM(NAM) ke MDL
L0.26849012
1 NAM(NAM) ke MGA
Ar70.684614
1 NAM(NAM) ke MOP
P0.125536
1 NAM(NAM) ke MVR
0.2416568
1 NAM(NAM) ke MWK
MK27.1958052
1 NAM(NAM) ke MZN
MT1.0035034
1 NAM(NAM) ke NPR
रु2.2235564
1 NAM(NAM) ke PYG
111.287664
1 NAM(NAM) ke RWF
Fr22.769092
1 NAM(NAM) ke SBD
$0.12898824
1 NAM(NAM) ke SCR
0.2361646
1 NAM(NAM) ke SRD
$0.604142
1 NAM(NAM) ke SVC
$0.13714808
1 NAM(NAM) ke SZL
L0.27241312
1 NAM(NAM) ke TMT
m0.054922
1 NAM(NAM) ke TND
د.ت0.046432628
1 NAM(NAM) ke TTD
$0.10623484
1 NAM(NAM) ke UGX
Sh54.859232
1 NAM(NAM) ke XAF
Fr8.913056
1 NAM(NAM) ke XCD
$0.0423684
1 NAM(NAM) ke XOF
Fr8.913056
1 NAM(NAM) ke XPF
Fr1.616276
1 NAM(NAM) ke BWP
P0.2110574
1 NAM(NAM) ke BZD
$0.03154092
1 NAM(NAM) ke CVE
$1.50392128
1 NAM(NAM) ke DJF
Fr2.777484
1 NAM(NAM) ke DOP
$1.00915252
1 NAM(NAM) ke DZD
د.ج2.04843368
1 NAM(NAM) ke FJD
$0.03577776
1 NAM(NAM) ke GNF
Fr136.44194
1 NAM(NAM) ke GTQ
Q0.12020072
1 NAM(NAM) ke GYD
$3.28213872
1 NAM(NAM) ke ISK
kr1.977192

Sumber Daya NAM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NAM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NAM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NAM

Berapa nilai NAM (NAM) hari ini?
Harga live NAM dalam USD adalah 0.015692 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAM ke USD saat ini?
Harga NAM ke USD saat ini adalah $ 0.015692. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NAM?
Kapitalisasi pasar NAM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAM?
Suplai beredar NAM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAM?
NAM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAM?
NAM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NAM?
Volume perdagangan 24 jam live NAM adalah $ 67.54K USD.
Akankah harga NAM naik lebih tinggi tahun ini?
NAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NAM (NAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 NAM = 0.015692 USD

