Tabel Konversi Niza ke Lebanese Pound
Tabel Konversi NIZA ke LBP
- 1 NIZA7,175.96 LBP
- 2 NIZA14,351.91 LBP
- 3 NIZA21,527.87 LBP
- 4 NIZA28,703.82 LBP
- 5 NIZA35,879.78 LBP
- 6 NIZA43,055.73 LBP
- 7 NIZA50,231.69 LBP
- 8 NIZA57,407.64 LBP
- 9 NIZA64,583.60 LBP
- 10 NIZA71,759.55 LBP
- 50 NIZA358,797.77 LBP
- 100 NIZA717,595.55 LBP
- 1,000 NIZA7,175,955.47 LBP
- 5,000 NIZA35,879,777.34 LBP
- 10,000 NIZA71,759,554.68 LBP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Niza ke Lebanese Pound (NIZA ke LBP) di berbagai rentang nilai, dari 1 NIZA hingga 10,000 NIZA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NIZA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LBP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NIZA ke LBP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LBP ke NIZA
- 1 LBP0.0001393 NIZA
- 2 LBP0.0002787 NIZA
- 3 LBP0.0004180 NIZA
- 4 LBP0.0005574 NIZA
- 5 LBP0.0006967 NIZA
- 6 LBP0.0008361 NIZA
- 7 LBP0.0009754 NIZA
- 8 LBP0.001114 NIZA
- 9 LBP0.001254 NIZA
- 10 LBP0.001393 NIZA
- 50 LBP0.006967 NIZA
- 100 LBP0.01393 NIZA
- 1,000 LBP0.1393 NIZA
- 5,000 LBP0.6967 NIZA
- 10,000 LBP1.393 NIZA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Lebanese Pound ke Niza (LBP ke NIZA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LBP hingga 10,000 LBP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Niza yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LBP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Niza (NIZA) saat ini diperdagangkan seharga ل.ل 7,175.96 LBP , yang mencerminkan perubahan 0.84% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ل.ل5.02B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ل.ل0.00 LBP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Niza Harga khusus dari kami.
0.00 LBP
Suplai Peredaran
5.02B
Volume Trading 24 Jam
0.00 LBP
Kapitalisasi Pasar
0.84%
Perubahan Harga (1 Hari)
ل.ل 0.08037
High 24 Jam
ل.ل 0.0741
Low 24 Jam
Grafik tren NIZA ke LBP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Niza terhadap LBP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Niza saat ini.
Ringkasan Konversi NIZA ke LBP
Per | 1 NIZA = 7,175.96 LBP | 1 LBP = 0.0001393 NIZA
Kurs untuk 1 NIZA ke LBP hari ini adalah 7,175.96 LBP.
Pembelian 5 NIZA akan dikenai biaya 35,879.78 LBP, sedangkan 10 NIZA memiliki nilai 71,759.55 LBP.
1 LBP dapat di-trade dengan 0.0001393 NIZA.
50 LBP dapat dikonversi ke 0.006967 NIZA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NIZA ke LBP telah berubah sebesar +13.42% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.84%, sehingga mencapai high senilai 7,194.754752315528 LBP dan low senilai 6,633.461828376019 LBP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NIZA adalah 6,012.190234733244 LBP yang menunjukkan perubahan +19.34% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NIZA telah berubah sebesar 6,284.332258461492 LBP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +702.00% pada nilainya.
Semua Tentang Niza (NIZA)
Setelah menghitung harga Niza (NIZA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Niza langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NIZA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Niza, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NIZA ke LBP
Dalam 24 jam terakhir, Niza (NIZA) telah berfluktuasi antara 6,633.461828376019 LBP dan 7,194.754752315528 LBP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6,134.833186216039 LBP dan high 7,194.754752315528 LBP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NIZA ke LBP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ل.ل 7161.63
|ل.ل 7161.63
|ل.ل 7161.63
|ل.ل 22380.1
|Low
|ل.ل 6266.42
|ل.ل 5371.22
|ل.ل 5371.22
|ل.ل 895.2
|Rata-rata
|ل.ل 6266.42
|ل.ل 6266.42
|ل.ل 6266.42
|ل.ل 6266.42
|Volatilitas
|+8.07%
|+16.75%
|+27.96%
|+2,412.80%
|Perubahan
|+3.22%
|+13.43%
|+19.30%
|+701.70%
Prakiraan Harga Niza dalam LBP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Niza dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NIZA ke LBP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NIZA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Niza dapat mencapai sekitar ل.ل7,534.75LBP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NIZA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NIZA mungkin naik menjadi sekitar ل.ل9,158.54 LBP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Niza kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NIZA yang Tersedia di MEXC
NIZA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NIZA, yang mencakup pasar tempat Niza dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NIZA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NIZA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Niza untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Niza
Ingin menambahkan Niza ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Niza › atau Mulai sekarang ›
NIZA dan LBP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Niza (NIZA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Niza
- Harga Saat Ini (USD): $0.08016
- Perubahan 7 Hari: +13.42%
- Tren 30 Hari: +19.34%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NIZA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LBP, harga USD NIZA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NIZA] [NIZA ke USD]
Lebanese Pound (LBP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LBP/USD): 0.000011167064423064263
- Perubahan 7 Hari: -0.04%
- Tren 30 Hari: -0.04%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LBP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NIZA yang sama.
- LBP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NIZA dengan LBP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NIZA ke LBP?
Kurs antara Niza (NIZA) dan Lebanese Pound (LBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NIZA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NIZA ke LBP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LBP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LBP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LBP. Ketika LBP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NIZA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Niza, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NIZA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LBP.
Konversikan NIZA ke LBP Seketika
Gunakan konverter NIZA ke LBP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NIZA ke LBP?
Masukkan Jumlah NIZA
Mulailah dengan memasukkan jumlah NIZA yang ingin Anda konversi ke LBP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NIZA ke LBP Secara Live
Lihat kurs NIZA ke LBP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NIZA dan LBP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NIZA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NIZA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NIZA ke LBP dihitung?
Perhitungan kurs NIZA ke LBP didasarkan pada nilai NIZA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LBP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NIZA ke LBP begitu sering berubah?
Kurs NIZA ke LBP sangat sering berubah karena Niza dan Lebanese Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NIZA ke LBP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NIZA ke LBP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NIZA ke LBP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NIZA ke LBP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NIZA ke LBP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NIZA terhadap LBP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NIZA terhadap LBP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NIZA ke LBP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LBP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NIZA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NIZA ke LBP?
Halving Niza, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NIZA ke LBP.
Bisakah saya membandingkan kurs NIZA ke LBP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NIZA keLBP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NIZA ke LBP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Niza, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NIZA ke LBP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LBP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NIZA ke LBP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Niza dan Lebanese Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Niza dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NIZA ke LBP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LBP Anda ke NIZA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NIZA ke LBP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NIZA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NIZA ke LBP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NIZA ke LBP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LBP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NIZA ke LBP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Niza Selengkapnya
Harga Niza
Pelajari selengkapnya tentang Niza (NIZA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Niza
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NIZA untuk lebih memahami kemungkinan arah Niza.
Cara Membeli Niza
Ingin membeli Niza? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NIZA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NIZA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NIZA USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NIZA dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NIZA USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Niza ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke LBP
Mengapa Harus Membeli Niza dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Niza.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Niza dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.