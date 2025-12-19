Tabel Konversi Neuralink ke Pound Saint Helena
Tabel Konversi NLINK ke SHP
- 1 NLINK0.00 SHP
- 2 NLINK0.00 SHP
- 3 NLINK0.00 SHP
- 4 NLINK0.00 SHP
- 5 NLINK0.00 SHP
- 6 NLINK0.00 SHP
- 7 NLINK0.00 SHP
- 8 NLINK0.00 SHP
- 9 NLINK0.00 SHP
- 10 NLINK0.00 SHP
- 50 NLINK0.00 SHP
- 100 NLINK0.00 SHP
- 1,000 NLINK0.00 SHP
- 5,000 NLINK0.00 SHP
- 10,000 NLINK0.00 SHP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Neuralink ke Pound Saint Helena (NLINK ke SHP) di berbagai rentang nilai, dari 1 NLINK hingga 10,000 NLINK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NLINK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SHP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NLINK ke SHP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SHP ke NLINK
- 1 SHP2,179,657,413,803 NLINK
- 2 SHP4,359,314,827,607 NLINK
- 3 SHP6,538,972,241,411 NLINK
- 4 SHP8,718,629,655,215 NLINK
- 5 SHP10,898,287,069,019 NLINK
- 6 SHP13,077,944,482,822 NLINK
- 7 SHP15,257,601,896,626 NLINK
- 8 SHP17,437,259,310,430 NLINK
- 9 SHP19,616,916,724,234 NLINK
- 10 SHP21,796,574,138,038 NLINK
- 50 SHP108,982,870,690,190 NLINK
- 100 SHP217,965,741,380,381 NLINK
- 1,000 SHP2,179,657,413,803,815 NLINK
- 5,000 SHP10,898,287,069,019,076 NLINK
- 10,000 SHP21,796,574,138,038,152 NLINK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pound Saint Helena ke Neuralink (SHP ke NLINK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SHP hingga 10,000 SHP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Neuralink yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SHP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Neuralink (NLINK) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.00 SHP , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Neuralink Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren NLINK ke SHP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Neuralink terhadap SHP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Neuralink saat ini.
Ringkasan Konversi NLINK ke SHP
Per | 1 NLINK = 0.00 SHP | 1 SHP = 2,179,657,413,803 NLINK
Kurs untuk 1 NLINK ke SHP hari ini adalah 0.00 SHP.
Pembelian 5 NLINK akan dikenai biaya 0.00 SHP, sedangkan 10 NLINK memiliki nilai 0.00 SHP.
1 SHP dapat di-trade dengan 2,179,657,413,803 NLINK.
50 SHP dapat dikonversi ke 108,982,870,690,190 NLINK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NLINK ke SHP telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai -- SHP dan low senilai -- SHP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NLINK adalah -- SHP yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NLINK telah berubah sebesar -- SHP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Neuralink (NLINK)
Setelah menghitung harga Neuralink (NLINK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Neuralink langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NLINK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Neuralink, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NLINK ke SHP
Dalam 24 jam terakhir, Neuralink (NLINK) telah berfluktuasi antara -- SHP dan -- SHP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0 SHP dan high 0 SHP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NLINK ke SHP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Low
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|£ 0
|Volatilitas
|+4.61%
|+17.39%
|+36.41%
|+61.69%
|Perubahan
|+2.09%
|-4.08%
|+3.26%
|-13.67%
Prakiraan Harga Neuralink dalam SHP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Neuralink dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NLINK ke SHP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NLINK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Neuralink dapat mencapai sekitar £0.00SHP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NLINK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NLINK mungkin naik menjadi sekitar £0.00 SHP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Neuralink kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NLINK yang Tersedia di MEXC
NLINK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NLINK, yang mencakup pasar tempat Neuralink dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NLINK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NLINK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Neuralink untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Neuralink
Ingin menambahkan Neuralink ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Neuralink › atau Mulai sekarang ›
NLINK dan SHP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Neuralink (NLINK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Neuralink
- Harga Saat Ini (USD): $0.0000000000006112
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NLINK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SHP, harga USD NLINK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NLINK] [NLINK ke USD]
Pound Saint Helena (SHP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SHP/USD): 1.3328730478408124
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SHP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NLINK yang sama.
- SHP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NLINK dengan SHP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NLINK ke SHP?
Kurs antara Neuralink (NLINK) dan Pound Saint Helena (SHP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NLINK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NLINK ke SHP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SHP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SHP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SHP. Ketika SHP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NLINK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Neuralink, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NLINK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SHP.
Konversikan NLINK ke SHP Seketika
Gunakan konverter NLINK ke SHP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NLINK ke SHP?
Masukkan Jumlah NLINK
Mulailah dengan memasukkan jumlah NLINK yang ingin Anda konversi ke SHP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NLINK ke SHP Secara Live
Lihat kurs NLINK ke SHP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NLINK dan SHP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NLINK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NLINK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NLINK ke SHP dihitung?
Perhitungan kurs NLINK ke SHP didasarkan pada nilai NLINK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SHP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NLINK ke SHP begitu sering berubah?
Kurs NLINK ke SHP sangat sering berubah karena Neuralink dan Pound Saint Helena terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NLINK ke SHP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NLINK ke SHP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NLINK ke SHP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NLINK ke SHP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NLINK ke SHP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NLINK terhadap SHP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NLINK terhadap SHP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NLINK ke SHP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SHP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NLINK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NLINK ke SHP?
Halving Neuralink, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NLINK ke SHP.
Bisakah saya membandingkan kurs NLINK ke SHP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NLINK keSHP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NLINK ke SHP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Neuralink, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NLINK ke SHP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SHP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NLINK ke SHP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Neuralink dan Pound Saint Helena?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Neuralink dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NLINK ke SHP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SHP Anda ke NLINK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NLINK ke SHP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NLINK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NLINK ke SHP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NLINK ke SHP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SHP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NLINK ke SHP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Neuralink Selengkapnya
Harga Neuralink
Pelajari selengkapnya tentang Neuralink (NLINK) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Neuralink
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NLINK untuk lebih memahami kemungkinan arah Neuralink.
Cara Membeli Neuralink
Ingin membeli Neuralink? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NLINK/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NLINK/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NLINK USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NLINK dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NLINK USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Neuralink ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke SHP
Mengapa Harus Membeli Neuralink dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Neuralink.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Neuralink dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.