Tabel Konversi Non-Playable Coin ke Macanese Pataca
Tabel Konversi NPC ke MOP
- 1 NPC0.10 MOP
- 2 NPC0.21 MOP
- 3 NPC0.31 MOP
- 4 NPC0.41 MOP
- 5 NPC0.51 MOP
- 6 NPC0.62 MOP
- 7 NPC0.72 MOP
- 8 NPC0.82 MOP
- 9 NPC0.93 MOP
- 10 NPC1.03 MOP
- 50 NPC5.15 MOP
- 100 NPC10.29 MOP
- 1,000 NPC102.94 MOP
- 5,000 NPC514.68 MOP
- 10,000 NPC1,029.37 MOP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Non-Playable Coin ke Macanese Pataca (NPC ke MOP) di berbagai rentang nilai, dari 1 NPC hingga 10,000 NPC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NPC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MOP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NPC ke MOP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MOP ke NPC
- 1 MOP9.714 NPC
- 2 MOP19.42 NPC
- 3 MOP29.14 NPC
- 4 MOP38.85 NPC
- 5 MOP48.57 NPC
- 6 MOP58.28 NPC
- 7 MOP68.0030 NPC
- 8 MOP77.71 NPC
- 9 MOP87.43 NPC
- 10 MOP97.14 NPC
- 50 MOP485.7 NPC
- 100 MOP971.4 NPC
- 1,000 MOP9,714 NPC
- 5,000 MOP48,573 NPC
- 10,000 MOP97,147 NPC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Macanese Pataca ke Non-Playable Coin (MOP ke NPC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MOP hingga 10,000 MOP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Non-Playable Coin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MOP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Non-Playable Coin (NPC) saat ini diperdagangkan seharga MOP$ 0.10 MOP , yang mencerminkan perubahan -1.99% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MOP$1.88M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MOP$775.48M MOP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Non-Playable Coin Harga khusus dari kami.
60.38B MOP
Suplai Peredaran
1.88M
Volume Trading 24 Jam
775.48M MOP
Kapitalisasi Pasar
-1.99%
Perubahan Harga (1 Hari)
MOP$ 0.013669
High 24 Jam
MOP$ 0.012384
Low 24 Jam
Grafik tren NPC ke MOP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Non-Playable Coin terhadap MOP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Non-Playable Coin saat ini.
Ringkasan Konversi NPC ke MOP
Per | 1 NPC = 0.10 MOP | 1 MOP = 9.714 NPC
Kurs untuk 1 NPC ke MOP hari ini adalah 0.10 MOP.
Pembelian 5 NPC akan dikenai biaya 0.51 MOP, sedangkan 10 NPC memiliki nilai 1.03 MOP.
1 MOP dapat di-trade dengan 9.714 NPC.
50 MOP dapat dikonversi ke 485.7 NPC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NPC ke MOP telah berubah sebesar -13.71% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.99%, sehingga mencapai high senilai 0.10957404797416853 MOP dan low senilai 0.09927317361270781 MOP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NPC adalah 0.0958342046624614 MOP yang menunjukkan perubahan +7.40% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NPC telah berubah sebesar -0.06572518979736687 MOP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.97% pada nilainya.
Semua Tentang Non-Playable Coin (NPC)
Setelah menghitung harga Non-Playable Coin (NPC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Non-Playable Coin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NPC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Non-Playable Coin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NPC ke MOP
Dalam 24 jam terakhir, Non-Playable Coin (NPC) telah berfluktuasi antara 0.09927317361270781 MOP dan 0.10957404797416853 MOP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.09614683820339288 MOP dan high 0.1238750284106245 MOP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NPC ke MOP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.16
|MOP$ 0.16
|Low
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|Rata-rata
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|MOP$ 0.08
|Volatilitas
|+10.03%
|+23.09%
|+89.66%
|+74.87%
|Perubahan
|+3.38%
|-14.16%
|+7.52%
|-38.37%
Prakiraan Harga Non-Playable Coin dalam MOP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Non-Playable Coin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NPC ke MOP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NPC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Non-Playable Coin dapat mencapai sekitar MOP$0.11MOP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NPC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NPC mungkin naik menjadi sekitar MOP$0.13 MOP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Non-Playable Coin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
NPC dan MOP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Non-Playable Coin (NPC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Non-Playable Coin
- Harga Saat Ini (USD): $0.012841
- Perubahan 7 Hari: -13.71%
- Tren 30 Hari: +7.40%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NPC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MOP, harga USD NPC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NPC] [NPC ke USD]
Macanese Pataca (MOP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MOP/USD): 0.1247055390459278
- Perubahan 7 Hari: -0.14%
- Tren 30 Hari: -0.14%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MOP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NPC yang sama.
- MOP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NPC dengan MOP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NPC ke MOP?
Kurs antara Non-Playable Coin (NPC) dan Macanese Pataca (MOP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NPC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NPC ke MOP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MOP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MOP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MOP. Ketika MOP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NPC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Non-Playable Coin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NPC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MOP.
Konversikan NPC ke MOP Seketika
Gunakan konverter NPC ke MOP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NPC ke MOP?
Masukkan Jumlah NPC
Mulailah dengan memasukkan jumlah NPC yang ingin Anda konversi ke MOP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NPC ke MOP Secara Live
Lihat kurs NPC ke MOP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NPC dan MOP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NPC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NPC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NPC ke MOP dihitung?
Perhitungan kurs NPC ke MOP didasarkan pada nilai NPC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MOP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NPC ke MOP begitu sering berubah?
Kurs NPC ke MOP sangat sering berubah karena Non-Playable Coin dan Macanese Pataca terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NPC ke MOP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NPC ke MOP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NPC ke MOP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NPC ke MOP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NPC ke MOP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NPC terhadap MOP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NPC terhadap MOP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NPC ke MOP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MOP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NPC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NPC ke MOP?
Halving Non-Playable Coin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NPC ke MOP.
Bisakah saya membandingkan kurs NPC ke MOP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NPC keMOP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NPC ke MOP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Non-Playable Coin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NPC ke MOP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MOP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NPC ke MOP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Non-Playable Coin dan Macanese Pataca?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Non-Playable Coin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NPC ke MOP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MOP Anda ke NPC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NPC ke MOP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NPC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NPC ke MOP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NPC ke MOP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MOP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NPC ke MOP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
