BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Non-Playable Coin hari ini adalah 0.012324 USD. Lacak informasi harga aktual NPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NPC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Non-Playable Coin hari ini adalah 0.012324 USD. Lacak informasi harga aktual NPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NPC

Info Harga NPC

Penjelasan NPC

Whitepaper NPC

Situs Web Resmi NPC

Tokenomi NPC

Prakiraan Harga NPC

Riwayat NPC

Panduan Membeli NPC

Konverter NPC ke Mata Uang Fiat

Spot NPC

Futures USDT-M NPC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Non-Playable Coin

Harga Non-Playable Coin(NPC)

Harga Live 1 NPC ke USD:

$0.012324
$0.012324$0.012324
+0.27%1D
USD
Grafik Harga Live Non-Playable Coin (NPC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:13:21 (UTC+8)

Informasi Harga Non-Playable Coin (NPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.011863
$ 0.011863$ 0.011863
Low 24 Jam
$ 0.014179
$ 0.014179$ 0.014179
High 24 Jam

$ 0.011863
$ 0.011863$ 0.011863

$ 0.014179
$ 0.014179$ 0.014179

$ 0.06683314102574428
$ 0.06683314102574428$ 0.06683314102574428

$ 0.000004232086353491
$ 0.000004232086353491$ 0.000004232086353491

+1.91%

+0.27%

+5.97%

+5.97%

Harga aktual Non-Playable Coin (NPC) adalah $ 0.012324. Selama 24 jam terakhir, NPC diperdagangkan antara low $ 0.011863 dan high $ 0.014179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNPC adalah $ 0.06683314102574428, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000004232086353491.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NPC telah berubah sebesar +1.91% selama 1 jam terakhir, +0.27% selama 24 jam, dan +5.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Non-Playable Coin (NPC)

No.295

$ 92.71M
$ 92.71M$ 92.71M

$ 697.86K
$ 697.86K$ 697.86K

$ 99.21M
$ 99.21M$ 99.21M

7.52B
7.52B 7.52B

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

93.44%

ETH

Kapitalisasi Pasar Non-Playable Coin saat ini adalah $ 92.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 697.86K. Suplai beredar NPC adalah 7.52B, dan total suplainya sebesar 8050126520. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.21M.

Riwayat Harga Non-Playable Coin (NPC) USD

Pantau perubahan harga Non-Playable Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003319+0.27%
30 Days$ -0.007081-36.50%
60 Hari$ -0.007982-39.31%
90 Hari$ -0.015723-56.06%
Perubahan Harga Non-Playable Coin Hari Ini

Hari ini, NPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00003319 (+0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Non-Playable Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.007081 (-36.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Non-Playable Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NPC terlihat mengalami perubahan $ -0.007982 (-39.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Non-Playable Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.015723 (-56.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Non-Playable Coin (NPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Non-Playable Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Non-Playable Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Non-Playable Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Non-Playable Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Non-Playable Coin (USD)

Berapa nilai Non-Playable Coin (NPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Non-Playable Coin (NPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Non-Playable Coin.

Cek prediksi harga Non-Playable Coin sekarang!

Tokenomi Non-Playable Coin (NPC)

Memahami tokenomi Non-Playable Coin (NPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NPC sekarang!

Cara membeli Non-Playable Coin (NPC)

Ingin mengetahui cara membeli Non-Playable Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Non-Playable Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NPC ke Mata Uang Lokal

1 Non-Playable Coin(NPC) ke VND
324.30606
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AUD
A$0.01897896
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GBP
0.00936624
1 Non-Playable Coin(NPC) ke EUR
0.01059864
1 Non-Playable Coin(NPC) ke USD
$0.012324
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MYR
RM0.05151432
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TRY
0.5188404
1 Non-Playable Coin(NPC) ke JPY
¥1.885572
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ARS
ARS$17.88668388
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RUB
1.00107852
1 Non-Playable Coin(NPC) ke INR
1.09276908
1 Non-Playable Coin(NPC) ke IDR
Rp205.39991784
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PHP
0.72736248
1 Non-Playable Coin(NPC) ke EGP
￡E.0.5829252
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BRL
R$0.0659334
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CAD
C$0.01737684
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BDT
1.50365124
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NGN
17.73226416
1 Non-Playable Coin(NPC) ke COP
$47.21829684
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ZAR
R.0.21419112
1 Non-Playable Coin(NPC) ke UAH
0.51834744
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TZS
T.Sh.30.280068
1 Non-Playable Coin(NPC) ke VES
Bs2.797548
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CLP
$11.621532
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PKR
Rs3.48325536
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KZT
6.48279372
1 Non-Playable Coin(NPC) ke THB
฿0.39942084
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TWD
NT$0.38192076
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AED
د.إ0.04522908
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CHF
Fr0.0098592
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HKD
HK$0.09575748
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AMD
֏4.7126976
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MAD
.د.م0.1146132
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MXN
$0.22897992
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SAR
ريال0.046215
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ETB
Br1.89161076
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KES
KSh1.59176784
1 Non-Playable Coin(NPC) ke JOD
د.أ0.008737716
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PLN
0.04535232
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RON
лв0.0542256
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SEK
kr0.11781744
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BGN
лв0.02082756
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HUF
Ft4.12028292
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CZK
0.25978992
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KWD
د.ك0.003771144
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ILS
0.04029948
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BOB
Bs0.0850356
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AZN
0.0209508
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TJS
SM0.11362728
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GEL
0.03339804
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AOA
Kz11.2444176
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BHD
.د.ب0.004633824
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BMD
$0.012324
1 Non-Playable Coin(NPC) ke DKK
kr0.07961304
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HNL
L0.32387472
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MUR
0.566904
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NAD
$0.21406788
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NOK
kr0.1257048
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NZD
$0.02181348
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PAB
B/.0.012324
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PGK
K0.05262348
1 Non-Playable Coin(NPC) ke QAR
ر.ق0.04485936
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RSD
дин.1.25137896
1 Non-Playable Coin(NPC) ke UZS
soʻm146.71426224
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ALL
L1.03361388
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ANG
ƒ0.02205996
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AWG
ƒ0.0221832
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BBD
$0.024648
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BAM
KM0.02082756
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BIF
Fr36.343476
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BND
$0.0160212
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BSD
$0.012324
1 Non-Playable Coin(NPC) ke JMD
$1.9761534
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KHR
49.49392344
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KMF
Fr5.17608
1 Non-Playable Coin(NPC) ke LAK
267.91303812
1 Non-Playable Coin(NPC) ke LKR
රු3.75721788
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MDL
L0.21086364
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MGA
Ar55.513458
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MOP
P0.098592
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MVR
0.1897896
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MWK
MK21.3587244
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MZN
MT0.7881198
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NPR
रु1.7463108
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PYG
87.401808
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RWF
Fr17.882124
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SBD
$0.10130328
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SCR
0.1854762
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SRD
$0.474474
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SVC
$0.10771176
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SZL
L0.21394464
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TMT
m0.043134
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TND
د.ت0.036466716
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TTD
$0.08343348
1 Non-Playable Coin(NPC) ke UGX
Sh43.084704
1 Non-Playable Coin(NPC) ke XAF
Fr7.000032
1 Non-Playable Coin(NPC) ke XCD
$0.0332748
1 Non-Playable Coin(NPC) ke XOF
Fr7.000032
1 Non-Playable Coin(NPC) ke XPF
Fr1.269372
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BWP
P0.1657578
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BZD
$0.02477124
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CVE
$1.18113216
1 Non-Playable Coin(NPC) ke DJF
Fr2.181348
1 Non-Playable Coin(NPC) ke DOP
$0.79255644
1 Non-Playable Coin(NPC) ke DZD
د.ج1.60877496
1 Non-Playable Coin(NPC) ke FJD
$0.02809872
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GNF
Fr107.15718
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GTQ
Q0.09440184
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GYD
$2.57768784
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ISK
kr1.552824

Sumber Daya Non-Playable Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Non-Playable Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Non-Playable Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Non-Playable Coin

Berapa nilai Non-Playable Coin (NPC) hari ini?
Harga live NPC dalam USD adalah 0.012324 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NPC ke USD saat ini?
Harga NPC ke USD saat ini adalah $ 0.012324. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Non-Playable Coin?
Kapitalisasi pasar NPC adalah $ 92.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NPC?
Suplai beredar NPC adalah 7.52B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NPC?
NPC mencapai harga ATH sebesar 0.06683314102574428 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NPC?
NPC mencapai harga ATL 0.000004232086353491 USD.
Berapa volume perdagangan NPC?
Volume perdagangan 24 jam live NPC adalah $ 697.86K USD.
Akankah harga NPC naik lebih tinggi tahun ini?
NPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:13:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Non-Playable Coin (NPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NPC ke USD

Jumlah

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.012324 USD

Perdagangkan NPC

NPC/USDC
$0.012311
$0.012311$0.012311
+0.18%
NPC/USDT
$0.012324
$0.012324$0.012324
+0.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,097.57
$101,097.57$101,097.57

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.37
$3,314.37$3,314.37

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.96
$155.96$155.96

+0.02%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0860
$1.0860$1.0860

+26.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,097.57
$101,097.57$101,097.57

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.37
$3,314.37$3,314.37

+0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.96
$155.96$155.96

+0.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2223
$2.2223$2.2223

-0.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0112
$1.0112$1.0112

-0.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1113
$0.1113$0.1113

+122.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004001
$0.0004001$0.0004001

+166.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012301
$0.012301$0.012301

+1,130.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.540
$4.540$4.540

+354.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007536
$0.007536$0.007536

+253.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1113
$0.1113$0.1113

+122.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002302
$0.0000002302$0.0000002302

+53.46%