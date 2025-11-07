Apa yang dimaksud dengan Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It's a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Non-Playable Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Prediksi Harga Non-Playable Coin (USD)

Berapa nilai Non-Playable Coin (NPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Non-Playable Coin (NPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Non-Playable Coin.

Tokenomi Non-Playable Coin (NPC)

Memahami tokenomi Non-Playable Coin (NPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NPC sekarang!

Cara membeli Non-Playable Coin (NPC)

NPC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Non-Playable Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Non-Playable Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Non-Playable Coin Berapa nilai Non-Playable Coin (NPC) hari ini? Harga live NPC dalam USD adalah 0.012324 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NPC ke USD saat ini? $ 0.012324 . Cobalah Harga NPC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Non-Playable Coin? Kapitalisasi pasar NPC adalah $ 92.71M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NPC? Suplai beredar NPC adalah 7.52B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NPC? NPC mencapai harga ATH sebesar 0.06683314102574428 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NPC? NPC mencapai harga ATL 0.000004232086353491 USD . Berapa volume perdagangan NPC? Volume perdagangan 24 jam live NPC adalah $ 697.86K USD . Akankah harga NPC naik lebih tinggi tahun ini? NPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Non-Playable Coin (NPC)

