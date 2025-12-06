Tabel Konversi NuNet ke Mexican Peso
Tabel Konversi NTX ke MXN
- 1 NTX0.13 MXN
- 2 NTX0.26 MXN
- 3 NTX0.39 MXN
- 4 NTX0.51 MXN
- 5 NTX0.64 MXN
- 6 NTX0.77 MXN
- 7 NTX0.90 MXN
- 8 NTX1.03 MXN
- 9 NTX1.16 MXN
- 10 NTX1.29 MXN
- 50 NTX6.43 MXN
- 100 NTX12.86 MXN
- 1,000 NTX128.63 MXN
- 5,000 NTX643.15 MXN
- 10,000 NTX1,286.30 MXN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual NuNet ke Mexican Peso (NTX ke MXN) di berbagai rentang nilai, dari 1 NTX hingga 10,000 NTX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah NTX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MXN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah NTX ke MXN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MXN ke NTX
- 1 MXN7.774 NTX
- 2 MXN15.54 NTX
- 3 MXN23.32 NTX
- 4 MXN31.096 NTX
- 5 MXN38.87 NTX
- 6 MXN46.64 NTX
- 7 MXN54.41 NTX
- 8 MXN62.19 NTX
- 9 MXN69.96 NTX
- 10 MXN77.74 NTX
- 50 MXN388.7 NTX
- 100 MXN777.4 NTX
- 1,000 MXN7,774 NTX
- 5,000 MXN38,871 NTX
- 10,000 MXN77,742 NTX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mexican Peso ke NuNet (MXN ke NTX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MXN hingga 10,000 MXN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah NuNet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MXN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
NuNet (NTX) saat ini diperdagangkan seharga Mex$ 0.13 MXN , yang mencerminkan perubahan 0.28% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Mex$130.03K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Mex$64.84M MXN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman NuNet Harga khusus dari kami.
9.16B MXN
Suplai Peredaran
130.03K
Volume Trading 24 Jam
64.84M MXN
Kapitalisasi Pasar
0.28%
Perubahan Harga (1 Hari)
Mex$ 0.00747
High 24 Jam
Mex$ 0.00664
Low 24 Jam
Grafik tren NTX ke MXN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi NuNet terhadap MXN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga NuNet saat ini.
Ringkasan Konversi NTX ke MXN
Per | 1 NTX = 0.13 MXN | 1 MXN = 7.774 NTX
Kurs untuk 1 NTX ke MXN hari ini adalah 0.13 MXN.
Pembelian 5 NTX akan dikenai biaya 0.64 MXN, sedangkan 10 NTX memiliki nilai 1.29 MXN.
1 MXN dapat di-trade dengan 7.774 NTX.
50 MXN dapat dikonversi ke 388.7 NTX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NTX ke MXN telah berubah sebesar +3.81% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.28%, sehingga mencapai high senilai 0.1357154343236435 MXN dan low senilai 0.12063594162101644 MXN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NTX adalah 0.10628317145827504 MXN yang menunjukkan perubahan +21.02% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NTX telah berubah sebesar -0.09102199812067656 MXN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -41.44% pada nilainya.
Semua Tentang NuNet (NTX)
Setelah menghitung harga NuNet (NTX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang NuNet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan NTX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli NuNet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NTX ke MXN
Dalam 24 jam terakhir, NuNet (NTX) telah berfluktuasi antara 0.12063594162101644 MXN dan 0.1357154343236435 MXN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.109371742252789 MXN dan high 0.14389106289735695 MXN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NTX ke MXN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Mex$ 0.18
|Mex$ 0.18
|Low
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Rata-rata
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Mex$ 0
|Volatilitas
|+11.62%
|+27.86%
|+79.66%
|+79.98%
|Perubahan
|-0.84%
|+3.81%
|+21.03%
|-41.43%
Prakiraan Harga NuNet dalam MXN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga NuNet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NTX ke MXN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NTX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, NuNet dapat mencapai sekitar Mex$0.14MXN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NTX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NTX mungkin naik menjadi sekitar Mex$0.16 MXN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga NuNet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan NTX yang Tersedia di MEXC
NTX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NTX, yang mencakup pasar tempat NuNet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NTX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NTX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures NuNet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli NuNet
Ingin menambahkan NuNet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli NuNet › atau Mulai sekarang ›
NTX dan MXN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
NuNet (NTX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga NuNet
- Harga Saat Ini (USD): $0.00708
- Perubahan 7 Hari: +3.81%
- Tren 30 Hari: +21.02%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NTX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MXN, harga USD NTX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NTX] [NTX ke USD]
Mexican Peso (MXN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MXN/USD): 0.0550218315623273
- Perubahan 7 Hari: +1.50%
- Tren 30 Hari: +1.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MXN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NTX yang sama.
- MXN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NTX dengan MXN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NTX ke MXN?
Kurs antara NuNet (NTX) dan Mexican Peso (MXN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NTX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NTX ke MXN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MXN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MXN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MXN. Ketika MXN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NTX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti NuNet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NTX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MXN.
Konversikan NTX ke MXN Seketika
Gunakan konverter NTX ke MXN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi NTX ke MXN?
Masukkan Jumlah NTX
Mulailah dengan memasukkan jumlah NTX yang ingin Anda konversi ke MXN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs NTX ke MXN Secara Live
Lihat kurs NTX ke MXN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang NTX dan MXN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan NTX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli NTX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs NTX ke MXN dihitung?
Perhitungan kurs NTX ke MXN didasarkan pada nilai NTX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MXN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs NTX ke MXN begitu sering berubah?
Kurs NTX ke MXN sangat sering berubah karena NuNet dan Mexican Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs NTX ke MXN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs NTX ke MXN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs NTX ke MXN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan NTX ke MXN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi NTX ke MXN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren NTX terhadap MXN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga NTX terhadap MXN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar NTX ke MXN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MXN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun NTX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NTX ke MXN?
Halving NuNet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs NTX ke MXN.
Bisakah saya membandingkan kurs NTX ke MXN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NTX keMXN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NTX ke MXN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga NuNet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi NTX ke MXN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MXN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target NTX ke MXN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi NuNet dan Mexican Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk NuNet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan NTX ke MXN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MXN Anda ke NTX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah NTX ke MXN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga NTX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar NTX ke MXN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs NTX ke MXN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MXN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NTX ke MXN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi NuNet Selengkapnya
Harga NuNet
Pelajari selengkapnya tentang NuNet (NTX) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga NuNet
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NTX untuk lebih memahami kemungkinan arah NuNet.
Cara Membeli NuNet
Ingin membeli NuNet? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NTX/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NTX/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NTX USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NTX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NTX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi NuNet ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MXN
Mengapa Harus Membeli NuNet dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli NuNet.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli NuNet dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.