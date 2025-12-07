Tabel Konversi Oracle ke Peruvian Sol
Tabel Konversi ORCLON ke PEN
- 1 ORCLON733.19 PEN
- 2 ORCLON1,466.38 PEN
- 3 ORCLON2,199.57 PEN
- 4 ORCLON2,932.76 PEN
- 5 ORCLON3,665.95 PEN
- 6 ORCLON4,399.14 PEN
- 7 ORCLON5,132.33 PEN
- 8 ORCLON5,865.51 PEN
- 9 ORCLON6,598.70 PEN
- 10 ORCLON7,331.89 PEN
- 50 ORCLON36,659.47 PEN
- 100 ORCLON73,318.94 PEN
- 1,000 ORCLON733,189.37 PEN
- 5,000 ORCLON3,665,946.84 PEN
- 10,000 ORCLON7,331,893.68 PEN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Oracle ke Peruvian Sol (ORCLON ke PEN) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORCLON hingga 10,000 ORCLON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORCLON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PEN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORCLON ke PEN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PEN ke ORCLON
- 1 PEN0.001363 ORCLON
- 2 PEN0.002727 ORCLON
- 3 PEN0.004091 ORCLON
- 4 PEN0.005455 ORCLON
- 5 PEN0.006819 ORCLON
- 6 PEN0.008183 ORCLON
- 7 PEN0.009547 ORCLON
- 8 PEN0.01091 ORCLON
- 9 PEN0.01227 ORCLON
- 10 PEN0.01363 ORCLON
- 50 PEN0.06819 ORCLON
- 100 PEN0.1363 ORCLON
- 1,000 PEN1.363 ORCLON
- 5,000 PEN6.819 ORCLON
- 10,000 PEN13.63 ORCLON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peruvian Sol ke Oracle (PEN ke ORCLON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PEN hingga 10,000 PEN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Oracle yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PEN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Oracle (ORCLON) saat ini diperdagangkan seharga S/. 733.19 PEN , yang mencerminkan perubahan -0.61% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S/.182.08K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S/.2.29M PEN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Oracle Harga khusus dari kami.
10.49K PEN
Suplai Peredaran
182.08K
Volume Trading 24 Jam
2.29M PEN
Kapitalisasi Pasar
-0.61%
Perubahan Harga (1 Hari)
S/. 219.71
High 24 Jam
S/. 217.82
Low 24 Jam
Grafik tren ORCLON ke PEN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Oracle terhadap PEN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Oracle saat ini.
Ringkasan Konversi ORCLON ke PEN
Per | 1 ORCLON = 733.19 PEN | 1 PEN = 0.001363 ORCLON
Kurs untuk 1 ORCLON ke PEN hari ini adalah 733.19 PEN.
Pembelian 5 ORCLON akan dikenai biaya 3,665.95 PEN, sedangkan 10 ORCLON memiliki nilai 7,331.89 PEN.
1 PEN dapat di-trade dengan 0.001363 ORCLON.
50 PEN dapat dikonversi ke 0.06819 ORCLON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORCLON ke PEN telah berubah sebesar +7.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.61%, sehingga mencapai high senilai 738.3309015955851 PEN dan low senilai 731.9795957651011 PEN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORCLON adalah 797.6097560134365 PEN yang menunjukkan perubahan -8.08% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORCLON telah berubah sebesar -106.8296361645972 PEN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -12.72% pada nilainya.
Semua Tentang Oracle (ORCLON)
Setelah menghitung harga Oracle (ORCLON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Oracle langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORCLON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Oracle, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORCLON ke PEN
Dalam 24 jam terakhir, Oracle (ORCLON) telah berfluktuasi antara 731.9795957651011 PEN dan 738.3309015955851 PEN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 662.9553514486233 PEN dan high 745.623141623178 PEN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORCLON ke PEN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S/. 738.33
|S/. 745.62
|S/. 852.25
|S/. 1106.23
|Low
|S/. 731.97
|S/. 662.95
|S/. 626.19
|S/. 626.19
|Rata-rata
|S/. 736.34
|S/. 704.89
|S/. 724.78
|S/. 882.05
|Volatilitas
|+0.86%
|+12.20%
|+28.34%
|+57.14%
|Perubahan
|-0.57%
|+8.23%
|-8.03%
|-12.67%
Prakiraan Harga Oracle dalam PEN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Oracle dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORCLON ke PEN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Oracle dapat mencapai sekitar S/.769.85PEN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORCLON mungkin naik menjadi sekitar S/.935.76 PEN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Oracle kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORCLON yang Tersedia di MEXC
ORCLON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORCLON, yang mencakup pasar tempat Oracle dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORCLON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORCLON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Oracle untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Oracle
Ingin menambahkan Oracle ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Oracle › atau Mulai sekarang ›
ORCLON dan PEN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Oracle (ORCLON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Oracle
- Harga Saat Ini (USD): $218.18
- Perubahan 7 Hari: +7.00%
- Tren 30 Hari: -8.08%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORCLON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PEN, harga USD ORCLON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORCLON] [ORCLON ke USD]
Peruvian Sol (PEN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PEN/USD): 0.2974992510456355
- Perubahan 7 Hari: +0.36%
- Tren 30 Hari: +0.36%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PEN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORCLON yang sama.
- PEN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORCLON dengan PEN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORCLON ke PEN?
Kurs antara Oracle (ORCLON) dan Peruvian Sol (PEN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORCLON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORCLON ke PEN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PEN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PEN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PEN. Ketika PEN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORCLON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Oracle, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORCLON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PEN.
Konversikan ORCLON ke PEN Seketika
Gunakan konverter ORCLON ke PEN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORCLON ke PEN?
Masukkan Jumlah ORCLON
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORCLON yang ingin Anda konversi ke PEN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORCLON ke PEN Secara Live
Lihat kurs ORCLON ke PEN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORCLON dan PEN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORCLON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORCLON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORCLON ke PEN dihitung?
Perhitungan kurs ORCLON ke PEN didasarkan pada nilai ORCLON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PEN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORCLON ke PEN begitu sering berubah?
Kurs ORCLON ke PEN sangat sering berubah karena Oracle dan Peruvian Sol terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORCLON ke PEN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORCLON ke PEN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORCLON ke PEN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORCLON ke PEN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORCLON ke PEN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORCLON terhadap PEN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORCLON terhadap PEN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORCLON ke PEN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PEN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORCLON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORCLON ke PEN?
Halving Oracle, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORCLON ke PEN.
Bisakah saya membandingkan kurs ORCLON ke PEN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORCLON kePEN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORCLON ke PEN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Oracle, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORCLON ke PEN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PEN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORCLON ke PEN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Oracle dan Peruvian Sol?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Oracle dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORCLON ke PEN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PEN Anda ke ORCLON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORCLON ke PEN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORCLON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORCLON ke PEN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORCLON ke PEN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PEN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORCLON ke PEN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Oracle Selengkapnya
Harga Oracle
Pelajari selengkapnya tentang Oracle (ORCLON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Oracle
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ORCLON untuk lebih memahami kemungkinan arah Oracle.
Cara Membeli Oracle
Ingin membeli Oracle? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ORCLON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ORCLON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ORCLON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ORCLON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORCLON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Oracle ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PEN
Mengapa Harus Membeli Oracle dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Oracle.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Oracle dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.