Harga live Oracle hari ini adalah 243.4 USD. Lacak informasi harga aktual ORCLON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORCLON dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Oracle

Harga Oracle(ORCLON)

Harga Live 1 ORCLON ke USD:

$243.4
$243.4
+1.12%1D
USD
Grafik Harga Live Oracle (ORCLON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:31 (UTC+8)

Informasi Harga Oracle (ORCLON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 239.99
$ 239.99
Low 24 Jam
$ 251.72
$ 251.72
High 24 Jam

$ 239.99
$ 239.99

$ 251.72
$ 251.72

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282

-0.40%

+1.12%

-7.28%

-7.28%

Harga aktual Oracle (ORCLON) adalah $ 243.4. Selama 24 jam terakhir, ORCLON diperdagangkan antara low $ 239.99 dan high $ 251.72, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORCLON adalah $ 344.869728008825, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 223.2148184410282.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORCLON telah berubah sebesar -0.40% selama 1 jam terakhir, +1.12% selama 24 jam, dan -7.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Oracle (ORCLON)

No.2288

$ 700.98K
$ 700.98K

$ 58.85K
$ 58.85K

$ 700.98K
$ 700.98K

2.88K
2.88K

2,879.95376943
2,879.95376943

ETH

Kapitalisasi Pasar Oracle saat ini adalah $ 700.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.85K. Suplai beredar ORCLON adalah 2.88K, dan total suplainya sebesar 2879.95376943. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 700.98K.

Riwayat Harga Oracle (ORCLON) USD

Pantau perubahan harga Oracle untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.6959+1.12%
30 Days$ -39.74-14.04%
60 Hari$ -6.6-2.64%
90 Hari$ -6.6-2.64%
Perubahan Harga Oracle Hari Ini

Hari ini, ORCLON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.6959 (+1.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Oracle 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -39.74 (-14.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Oracle 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORCLON terlihat mengalami perubahan $ -6.6 (-2.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Oracle 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -6.6 (-2.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Oracle (ORCLON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Oracle sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Oracle (ORCLON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Oracle tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Oracle Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ORCLON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Oracle di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Oracle dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Oracle (USD)

Berapa nilai Oracle (ORCLON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Oracle (ORCLON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Oracle.

Cek prediksi harga Oracle sekarang!

Tokenomi Oracle (ORCLON)

Memahami tokenomi Oracle (ORCLON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORCLON sekarang!

Cara membeli Oracle (ORCLON)

Ingin mengetahui cara membeli Oracle? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Oracle di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ORCLON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Oracle

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oracle, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Oracle
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oracle

Berapa nilai Oracle (ORCLON) hari ini?
Harga live ORCLON dalam USD adalah 243.4 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORCLON ke USD saat ini?
Harga ORCLON ke USD saat ini adalah $ 243.4. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Oracle?
Kapitalisasi pasar ORCLON adalah $ 700.98K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORCLON?
Suplai beredar ORCLON adalah 2.88K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORCLON?
ORCLON mencapai harga ATH sebesar 344.869728008825 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORCLON?
ORCLON mencapai harga ATL 223.2148184410282 USD.
Berapa volume perdagangan ORCLON?
Volume perdagangan 24 jam live ORCLON adalah $ 58.85K USD.
Akankah harga ORCLON naik lebih tinggi tahun ini?
ORCLON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORCLON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:16:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Oracle (ORCLON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ORCLON ke USD

Jumlah

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 243.4 USD

Perdagangkan ORCLON

ORCLON/USDT
$243.4
$243.4
+1.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,114.11

$3,315.89

$155.95

$1.1150

$1.0003

$101,114.11

$3,315.89

$155.95

$2.2196

$1.0121

$0.00000

$0.00000

$30.72

$0.1124

$0.0003729

$0.012700

$4.528

$0.007793

$0.1124

$0.0000002306

