Tabel Konversi Oracle ke Uruguayan Peso
Tabel Konversi ORCLON ke UYU
- 1 ORCLON8,523.86 UYU
- 2 ORCLON17,047.73 UYU
- 3 ORCLON25,571.59 UYU
- 4 ORCLON34,095.46 UYU
- 5 ORCLON42,619.32 UYU
- 6 ORCLON51,143.19 UYU
- 7 ORCLON59,667.05 UYU
- 8 ORCLON68,190.92 UYU
- 9 ORCLON76,714.78 UYU
- 10 ORCLON85,238.65 UYU
- 50 ORCLON426,193.23 UYU
- 100 ORCLON852,386.45 UYU
- 1,000 ORCLON8,523,864.51 UYU
- 5,000 ORCLON42,619,322.56 UYU
- 10,000 ORCLON85,238,645.11 UYU
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Oracle ke Uruguayan Peso (ORCLON ke UYU) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORCLON hingga 10,000 ORCLON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORCLON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UYU terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORCLON ke UYU khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UYU ke ORCLON
- 1 UYU0.0001173 ORCLON
- 2 UYU0.0002346 ORCLON
- 3 UYU0.0003519 ORCLON
- 4 UYU0.0004692 ORCLON
- 5 UYU0.0005865 ORCLON
- 6 UYU0.0007039 ORCLON
- 7 UYU0.0008212 ORCLON
- 8 UYU0.0009385 ORCLON
- 9 UYU0.001055 ORCLON
- 10 UYU0.001173 ORCLON
- 50 UYU0.005865 ORCLON
- 100 UYU0.01173 ORCLON
- 1,000 UYU0.1173 ORCLON
- 5,000 UYU0.5865 ORCLON
- 10,000 UYU1.173 ORCLON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Uruguayan Peso ke Oracle (UYU ke ORCLON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UYU hingga 10,000 UYU. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Oracle yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UYU yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Oracle (ORCLON) saat ini diperdagangkan seharga $U 8,523.86 UYU , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $U2.11M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $U26.60M UYU. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Oracle Harga khusus dari kami.
122.02K UYU
Suplai Peredaran
2.11M
Volume Trading 24 Jam
26.60M UYU
Kapitalisasi Pasar
-0.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
$U 219.71
High 24 Jam
$U 217.82
Low 24 Jam
Grafik tren ORCLON ke UYU di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Oracle terhadap UYU. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Oracle saat ini.
Ringkasan Konversi ORCLON ke UYU
Per | 1 ORCLON = 8,523.86 UYU | 1 UYU = 0.0001173 ORCLON
Kurs untuk 1 ORCLON ke UYU hari ini adalah 8,523.86 UYU.
Pembelian 5 ORCLON akan dikenai biaya 42,619.32 UYU, sedangkan 10 ORCLON memiliki nilai 85,238.65 UYU.
1 UYU dapat di-trade dengan 0.0001173 ORCLON.
50 UYU dapat dikonversi ke 0.005865 ORCLON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORCLON ke UYU telah berubah sebesar +8.08% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai 8,590.726017255514 UYU dan low senilai 8,516.82645796093 UYU.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORCLON adalah 9,281.628246215983 UYU yang menunjukkan perubahan -8.17% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORCLON telah berubah sebesar -1,251.20946953792 UYU, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -12.80% pada nilainya.
Semua Tentang Oracle (ORCLON)
Setelah menghitung harga Oracle (ORCLON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Oracle langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORCLON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Oracle, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORCLON ke UYU
Dalam 24 jam terakhir, Oracle (ORCLON) telah berfluktuasi antara 8,516.82645796093 UYU dan 8,590.726017255514 UYU, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7,713.706379701277 UYU dan high 8,675.573659408554 UYU. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORCLON ke UYU secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$U 8590.72
|$U 8675.57
|$U 9916.22
|$U 12871.42
|Low
|$U 8516.82
|$U 7713.7
|$U 7285.94
|$U 7285.94
|Rata-rata
|$U 8567.26
|$U 8201.67
|$U 8433.15
|$U 10263.04
|Volatilitas
|+0.86%
|+12.20%
|+28.34%
|+57.14%
|Perubahan
|-0.63%
|+8.17%
|-8.08%
|-12.72%
Prakiraan Harga Oracle dalam UYU untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Oracle dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORCLON ke UYU untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Oracle dapat mencapai sekitar $U8,950.06UYU, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORCLON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORCLON mungkin naik menjadi sekitar $U10,878.85 UYU, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Oracle kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORCLON yang Tersedia di MEXC
ORCLON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORCLON, yang mencakup pasar tempat Oracle dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORCLON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORCLON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Oracle untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Oracle
Ingin menambahkan Oracle ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Oracle › atau Mulai sekarang ›
ORCLON dan UYU dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Oracle (ORCLON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Oracle
- Harga Saat Ini (USD): $218
- Perubahan 7 Hari: +8.08%
- Tren 30 Hari: -8.17%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORCLON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UYU, harga USD ORCLON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORCLON] [ORCLON ke USD]
Uruguayan Peso (UYU) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UYU/USD): 0.025568606169878536
- Perubahan 7 Hari: +1.76%
- Tren 30 Hari: +1.76%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UYU yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORCLON yang sama.
- UYU yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORCLON dengan UYU secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORCLON ke UYU?
Kurs antara Oracle (ORCLON) dan Uruguayan Peso (UYU) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORCLON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORCLON ke UYU. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UYU memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UYU
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UYU. Ketika UYU melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORCLON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Oracle, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORCLON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UYU.
Konversikan ORCLON ke UYU Seketika
Gunakan konverter ORCLON ke UYU kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORCLON ke UYU?
Masukkan Jumlah ORCLON
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORCLON yang ingin Anda konversi ke UYU menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORCLON ke UYU Secara Live
Lihat kurs ORCLON ke UYU yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORCLON dan UYU.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORCLON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORCLON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORCLON ke UYU dihitung?
Perhitungan kurs ORCLON ke UYU didasarkan pada nilai ORCLON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UYU menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORCLON ke UYU begitu sering berubah?
Kurs ORCLON ke UYU sangat sering berubah karena Oracle dan Uruguayan Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORCLON ke UYU yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORCLON ke UYU dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORCLON ke UYU dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORCLON ke UYU atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORCLON ke UYU dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORCLON terhadap UYU dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORCLON terhadap UYU dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORCLON ke UYU?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UYU, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORCLON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORCLON ke UYU?
Halving Oracle, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORCLON ke UYU.
Bisakah saya membandingkan kurs ORCLON ke UYU dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORCLON keUYU wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORCLON ke UYU sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Oracle, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORCLON ke UYU dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UYU dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORCLON ke UYU dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Oracle dan Uruguayan Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Oracle dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORCLON ke UYU dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UYU Anda ke ORCLON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORCLON ke UYU merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORCLON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORCLON ke UYU dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORCLON ke UYU selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UYU terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORCLON ke UYU yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Oracle Selengkapnya
Harga Oracle
Pelajari selengkapnya tentang Oracle (ORCLON) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Oracle
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ORCLON untuk lebih memahami kemungkinan arah Oracle.
Cara Membeli Oracle
Ingin membeli Oracle? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ORCLON/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ORCLON/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ORCLON USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ORCLON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORCLON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Oracle ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke UYU
Mengapa Harus Membeli Oracle dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Oracle.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Oracle dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.