Tabel Konversi Orange ke Paraguayan Guaraní
Tabel Konversi ORNJ ke PYG
- 1 ORNJ44.89 PYG
- 2 ORNJ89.79 PYG
- 3 ORNJ134.68 PYG
- 4 ORNJ179.57 PYG
- 5 ORNJ224.46 PYG
- 6 ORNJ269.36 PYG
- 7 ORNJ314.25 PYG
- 8 ORNJ359.14 PYG
- 9 ORNJ404.04 PYG
- 10 ORNJ448.93 PYG
- 50 ORNJ2,244.64 PYG
- 100 ORNJ4,489.28 PYG
- 1,000 ORNJ44,892.79 PYG
- 5,000 ORNJ224,463.94 PYG
- 10,000 ORNJ448,927.89 PYG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Orange ke Paraguayan Guaraní (ORNJ ke PYG) di berbagai rentang nilai, dari 1 ORNJ hingga 10,000 ORNJ. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ORNJ yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PYG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ORNJ ke PYG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PYG ke ORNJ
- 1 PYG0.02227 ORNJ
- 2 PYG0.04455 ORNJ
- 3 PYG0.06682 ORNJ
- 4 PYG0.08910 ORNJ
- 5 PYG0.1113 ORNJ
- 6 PYG0.1336 ORNJ
- 7 PYG0.1559 ORNJ
- 8 PYG0.1782 ORNJ
- 9 PYG0.2004 ORNJ
- 10 PYG0.2227 ORNJ
- 50 PYG1.113 ORNJ
- 100 PYG2.227 ORNJ
- 1,000 PYG22.27 ORNJ
- 5,000 PYG111.3 ORNJ
- 10,000 PYG222.7 ORNJ
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Paraguayan Guaraní ke Orange (PYG ke ORNJ) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PYG hingga 10,000 PYG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Orange yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PYG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Orange (ORNJ) saat ini diperdagangkan seharga ₲ 44.89 PYG , yang mencerminkan perubahan 22.19% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₲456.17M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₲4.49B PYG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Orange Harga khusus dari kami.
687.49B PYG
Suplai Peredaran
456.17M
Volume Trading 24 Jam
4.49B PYG
Kapitalisasi Pasar
22.19%
Perubahan Harga (1 Hari)
₲ 0.011969
High 24 Jam
₲ 0.0046
Low 24 Jam
Grafik tren ORNJ ke PYG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Orange terhadap PYG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Orange saat ini.
Ringkasan Konversi ORNJ ke PYG
Per | 1 ORNJ = 44.89 PYG | 1 PYG = 0.02227 ORNJ
Kurs untuk 1 ORNJ ke PYG hari ini adalah 44.89 PYG.
Pembelian 5 ORNJ akan dikenai biaya 224.46 PYG, sedangkan 10 ORNJ memiliki nilai 448.93 PYG.
1 PYG dapat di-trade dengan 0.02227 ORNJ.
50 PYG dapat dikonversi ke 1.113 ORNJ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ORNJ ke PYG telah berubah sebesar +60.56% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 22.19%, sehingga mencapai high senilai 82.2851128267663 PYG dan low senilai 31.624322750699722 PYG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ORNJ adalah 16.142154308400638 PYG yang menunjukkan perubahan +178.10% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ORNJ telah berubah sebesar 12.44348351712315 PYG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +38.34% pada nilainya.
Semua Tentang Orange (ORNJ)
Setelah menghitung harga Orange (ORNJ), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Orange langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ORNJ. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Orange, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ORNJ ke PYG
Dalam 24 jam terakhir, Orange (ORNJ) telah berfluktuasi antara 31.624322750699722 PYG dan 82.2851128267663 PYG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 28.159396953666533 PYG dan high 97.01792231692923 PYG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ORNJ ke PYG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₲ 68.74
|₲ 68.74
|₲ 68.74
|₲ 68.74
|Low
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|Rata-rata
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|₲ 0
|Volatilitas
|+58.86%
|+244.53%
|+503.07%
|+256.94%
|Perubahan
|-52.16%
|+30.57%
|+127.77%
|+13.55%
Prakiraan Harga Orange dalam PYG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Orange dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ORNJ ke PYG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ORNJ untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Orange dapat mencapai sekitar ₲47.14PYG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ORNJ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ORNJ mungkin naik menjadi sekitar ₲57.30 PYG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Orange kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ORNJ yang Tersedia di MEXC
ORNJ/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ORNJ, yang mencakup pasar tempat Orange dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ORNJ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ORNJ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Orange untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Orange
Ingin menambahkan Orange ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Orange › atau Mulai sekarang ›
ORNJ dan PYG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Orange (ORNJ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Orange
- Harga Saat Ini (USD): $0.00653
- Perubahan 7 Hari: +60.56%
- Tren 30 Hari: +178.10%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ORNJ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PYG, harga USD ORNJ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ORNJ] [ORNJ ke USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PYG/USD): 0.000145399500629748
- Perubahan 7 Hari: +2.76%
- Tren 30 Hari: +2.76%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PYG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ORNJ yang sama.
- PYG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ORNJ dengan PYG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ORNJ ke PYG?
Kurs antara Orange (ORNJ) dan Paraguayan Guaraní (PYG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ORNJ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ORNJ ke PYG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PYG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PYG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PYG. Ketika PYG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ORNJ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Orange, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ORNJ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PYG.
Konversikan ORNJ ke PYG Seketika
Gunakan konverter ORNJ ke PYG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ORNJ ke PYG?
Masukkan Jumlah ORNJ
Mulailah dengan memasukkan jumlah ORNJ yang ingin Anda konversi ke PYG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ORNJ ke PYG Secara Live
Lihat kurs ORNJ ke PYG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ORNJ dan PYG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ORNJ ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ORNJ dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ORNJ ke PYG dihitung?
Perhitungan kurs ORNJ ke PYG didasarkan pada nilai ORNJ saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PYG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ORNJ ke PYG begitu sering berubah?
Kurs ORNJ ke PYG sangat sering berubah karena Orange dan Paraguayan Guaraní terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ORNJ ke PYG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ORNJ ke PYG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ORNJ ke PYG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ORNJ ke PYG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ORNJ ke PYG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ORNJ terhadap PYG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ORNJ terhadap PYG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ORNJ ke PYG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PYG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ORNJ tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ORNJ ke PYG?
Halving Orange, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ORNJ ke PYG.
Bisakah saya membandingkan kurs ORNJ ke PYG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ORNJ kePYG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ORNJ ke PYG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Orange, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ORNJ ke PYG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PYG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ORNJ ke PYG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Orange dan Paraguayan Guaraní?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Orange dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ORNJ ke PYG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PYG Anda ke ORNJ dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ORNJ ke PYG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ORNJ dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ORNJ ke PYG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ORNJ ke PYG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PYG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ORNJ ke PYG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
