Apa yang dimaksud dengan Orange (ORNJ)

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Prediksi Harga Orange (USD)

Berapa nilai Orange (ORNJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orange (ORNJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orange.

Tokenomi Orange (ORNJ)

Memahami tokenomi Orange (ORNJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORNJ sekarang!

Cara membeli Orange (ORNJ)

ORNJ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Orange

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orange, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orange Berapa nilai Orange (ORNJ) hari ini? Harga live ORNJ dalam USD adalah 0.002241 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ORNJ ke USD saat ini? $ 0.002241 . Cobalah Harga ORNJ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Orange? Kapitalisasi pasar ORNJ adalah $ 221.07K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ORNJ? Suplai beredar ORNJ adalah 98.65M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ORNJ? ORNJ mencapai harga ATH sebesar 0.7943700020083129 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ORNJ? ORNJ mencapai harga ATL 0.002172221870087118 USD . Berapa volume perdagangan ORNJ? Volume perdagangan 24 jam live ORNJ adalah $ 30.53K USD . Akankah harga ORNJ naik lebih tinggi tahun ini? ORNJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORNJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Orange (ORNJ)

