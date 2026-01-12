Peso Konvertibel Kuba (CUC) adalah bentuk mata uang fiat yang telah digunakan di Kuba bersamaan dengan Peso Kuba (CUP). Mata uang ini diperkenalkan sebagai mekanisme untuk memfasilitasi kebutuhan industri pariwisata dan perdagangan luar negeri. CUC dirancang agar nilainya sejajar dengan nilai dolar AS, menyediakan bentuk mata uang yang dapat digunakan oleh wisatawan dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, sementara Peso Kuba tetap dipertahankan untuk aktivitas ekonomi lokal.

Sistem dual mata uang ini memungkinkan pemerintah Kuba untuk mempertahankan kendali atas ekonomi nasional sekaligus memanfaatkan masuknya devisa asing. CUC menjadi bagian penting dari struktur ekonomi Kuba, digunakan di banyak tempat seperti hotel, restoran, serta untuk beberapa barang dan layanan tertentu. CUC juga digunakan untuk barang-barang mewah dan barang impor, sehingga menciptakan pemisahan antara barang yang tersedia bagi wisatawan dan barang yang tersedia bagi penduduk lokal.

Penggunaan Peso Konvertibel Kuba merupakan pendekatan unik dalam mengatasi tantangan ekonomi. Pemerintah bertujuan melindungi ekonomi lokal dari tekanan inflasi yang mungkin timbul akibat masuknya devisa asing. Sistem ini memungkinkan tingkat segregasi ekonomi tertentu, dengan CUC dan CUP beredar di sektor-sektor ekonomi yang berbeda.

Namun, sistem dual mata uang di Kuba telah mendapat kritik. Ketimpangan antara CUC dan CUP dianggap menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Mereka yang memiliki akses ke CUC—baik karena bekerja di sektor pariwisata maupun karena kiriman uang dari luar negeri—mampu membeli standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya memiliki akses ke CUP.

Baru-baru ini, pemerintah Kuba mengumumkan rencana untuk menyatukan kedua mata uang tersebut, dengan tujuan menyederhanakan sistem ekonomi dan mengatasi beberapa isu yang terkait dengan struktur dual mata uang. Rencana ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi Kuba, yang berpotensi membawa dampak besar baik bagi aktivitas ekonomi lokal maupun perdagangan luar negeri.

Sebagai kesimpulan, Peso Konvertibel Kuba telah memainkan peran yang kompleks dan penting dalam struktur ekonomi Kuba. Sebagai bentuk mata uang fiat, mata uang ini digunakan bersamaan dengan Peso Kuba, melayani berbagai sektor dalam perekonomian Kuba. Penghapusan bertahap mata uang ini dan langkah menuju sistem mata uang tunggal menandai momen penting dalam sejarah ekonomi Kuba.