Tabel Konversi P3D ke IQD
- 1 P3D0.32 IQD
- 2 P3D0.65 IQD
- 3 P3D0.97 IQD
- 4 P3D1.30 IQD
- 5 P3D1.62 IQD
- 6 P3D1.95 IQD
- 7 P3D2.27 IQD
- 8 P3D2.60 IQD
- 9 P3D2.92 IQD
- 10 P3D3.25 IQD
- 50 P3D16.24 IQD
- 100 P3D32.48 IQD
- 1,000 P3D324.75 IQD
- 5,000 P3D1,623.76 IQD
- 10,000 P3D3,247.52 IQD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual 3DPass ke Iraqi Dinar (P3D ke IQD) di berbagai rentang nilai, dari 1 P3D hingga 10,000 P3D. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah P3D yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IQD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah P3D ke IQD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IQD ke P3D
- 1 IQD3.0792 P3D
- 2 IQD6.158 P3D
- 3 IQD9.237 P3D
- 4 IQD12.31 P3D
- 5 IQD15.39 P3D
- 6 IQD18.47 P3D
- 7 IQD21.55 P3D
- 8 IQD24.63 P3D
- 9 IQD27.71 P3D
- 10 IQD30.79 P3D
- 50 IQD153.9 P3D
- 100 IQD307.9 P3D
- 1,000 IQD3,079 P3D
- 5,000 IQD15,396 P3D
- 10,000 IQD30,792 P3D
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iraqi Dinar ke 3DPass (IQD ke P3D) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IQD hingga 10,000 IQD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah 3DPass yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IQD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
3DPass (P3D) saat ini diperdagangkan seharga ع.د 0.32 IQD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ع.د488.88K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ع.د186.33M IQD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman 3DPass Harga khusus dari kami.
751.33B IQD
Suplai Peredaran
488.88K
Volume Trading 24 Jam
186.33M IQD
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
ع.د 0.000252
High 24 Jam
ع.د 0.00024
Low 24 Jam
Grafik tren P3D ke IQD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi 3DPass terhadap IQD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga 3DPass saat ini.
Ringkasan Konversi P3D ke IQD
Per | 1 P3D = 0.32 IQD | 1 IQD = 3.0792 P3D
Kurs untuk 1 P3D ke IQD hari ini adalah 0.32 IQD.
Pembelian 5 P3D akan dikenai biaya 1.62 IQD, sedangkan 10 P3D memiliki nilai 3.25 IQD.
1 IQD dapat di-trade dengan 3.0792 P3D.
50 IQD dapat dikonversi ke 153.9 P3D, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 P3D ke IQD telah berubah sebesar +1.22% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.32998984315873653 IQD dan low senilai 0.3142760411035586 IQD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 P3D adalah 0.5355787533806478 IQD yang menunjukkan perubahan -39.37% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, P3D telah berubah sebesar -0.7699763007037186 IQD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -70.34% pada nilainya.
Semua Tentang 3DPass (P3D)
Setelah menghitung harga 3DPass (P3D), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang 3DPass langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan P3D. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli 3DPass, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga P3D ke IQD
Dalam 24 jam terakhir, 3DPass (P3D) telah berfluktuasi antara 0.3142760411035586 IQD dan 0.32998984315873653 IQD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.27630101947021196 IQD dan high 0.45962871011395445 IQD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas P3D ke IQD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Low
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Rata-rata
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Volatilitas
|+5.00%
|+57.14%
|+71.39%
|+167.43%
|Perubahan
|+3.33%
|+1.22%
|-39.36%
|-70.19%
Prakiraan Harga 3DPass dalam IQD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga 3DPass dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan P3D ke IQD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga P3D untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, 3DPass dapat mencapai sekitar ع.د0.34IQD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga P3D untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, P3D mungkin naik menjadi sekitar ع.د0.41 IQD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga 3DPass kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan P3D yang Tersedia di MEXC
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot P3D, yang mencakup pasar tempat 3DPass dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual P3D pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures P3D dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures 3DPass untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli 3DPass
Ingin menambahkan 3DPass ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli 3DPass › atau Mulai sekarang ›
P3D dan IQD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
3DPass (P3D) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga 3DPass
- Harga Saat Ini (USD): $0.000248
- Perubahan 7 Hari: +1.22%
- Tren 30 Hari: -39.37%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk P3D, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IQD, harga USD P3D tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga P3D] [P3D ke USD]
Iraqi Dinar (IQD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IQD/USD): 0.0007633545259837171
- Perubahan 7 Hari: -0.04%
- Tren 30 Hari: -0.04%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IQD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah P3D yang sama.
- IQD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli P3D dengan IQD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs P3D ke IQD?
Kurs antara 3DPass (P3D) dan Iraqi Dinar (IQD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam P3D, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs P3D ke IQD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IQD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IQD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IQD. Ketika IQD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti P3D, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti 3DPass, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap P3D dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IQD.
Konversikan P3D ke IQD Seketika
Gunakan konverter P3D ke IQD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi P3D ke IQD?
Masukkan Jumlah P3D
Mulailah dengan memasukkan jumlah P3D yang ingin Anda konversi ke IQD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs P3D ke IQD Secara Live
Lihat kurs P3D ke IQD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang P3D dan IQD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan P3D ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli P3D dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs P3D ke IQD dihitung?
Perhitungan kurs P3D ke IQD didasarkan pada nilai P3D saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IQD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs P3D ke IQD begitu sering berubah?
Kurs P3D ke IQD sangat sering berubah karena 3DPass dan Iraqi Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs P3D ke IQD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs P3D ke IQD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs P3D ke IQD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan P3D ke IQD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi P3D ke IQD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren P3D terhadap IQD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga P3D terhadap IQD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar P3D ke IQD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IQD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun P3D tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs P3D ke IQD?
Halving 3DPass, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs P3D ke IQD.
Bisakah saya membandingkan kurs P3D ke IQD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs P3D keIQD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs P3D ke IQD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga 3DPass, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi P3D ke IQD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IQD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target P3D ke IQD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi 3DPass dan Iraqi Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk 3DPass dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan P3D ke IQD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IQD Anda ke P3D dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah P3D ke IQD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga P3D dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar P3D ke IQD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs P3D ke IQD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IQD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs P3D ke IQD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
