Harga live 3DPass hari ini adalah 0.000442 USD. Lacak informasi harga aktual P3D ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga P3D dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live 3DPass hari ini adalah 0.000442 USD. Lacak informasi harga aktual P3D ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga P3D dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga 3DPass(P3D)

Harga Live 1 P3D ke USD:

$0.000442
$0.000442$0.000442
-7.14%1D
USD
Grafik Harga Live 3DPass (P3D)
Informasi Harga 3DPass (P3D) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
Low 24 Jam
$ 0.00055
$ 0.00055$ 0.00055
High 24 Jam

$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004

$ 0.00055
$ 0.00055$ 0.00055

$ 0.03480650841565348
$ 0.03480650841565348$ 0.03480650841565348

$ 0.000200087897607156
$ 0.000200087897607156$ 0.000200087897607156

-0.23%

-7.14%

+43.04%

+43.04%

Harga aktual 3DPass (P3D) adalah $ 0.000442. Selama 24 jam terakhir, P3D diperdagangkan antara low $ 0.0004 dan high $ 0.00055, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highP3D adalah $ 0.03480650841565348, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000200087897607156.

Dalam hal kinerja jangka pendek, P3D telah berubah sebesar -0.23% selama 1 jam terakhir, -7.14% selama 24 jam, dan +43.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 3DPass (P3D)

No.2262

$ 244.18K
$ 244.18K$ 244.18K

$ 4.25K
$ 4.25K$ 4.25K

$ 442.00K
$ 442.00K$ 442.00K

552.44M
552.44M 552.44M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

821,181,865
821,181,865 821,181,865

55.24%

P3D

Kapitalisasi Pasar 3DPass saat ini adalah $ 244.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.25K. Suplai beredar P3D adalah 552.44M, dan total suplainya sebesar 821181865. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 442.00K.

Riwayat Harga 3DPass (P3D) USD

Pantau perubahan harga 3DPass untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003399-7.14%
30 Days$ +0.000051+13.04%
60 Hari$ -0.000407-47.94%
90 Hari$ -0.000685-60.79%
Perubahan Harga 3DPass Hari Ini

Hari ini, P3D tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003399 (-7.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 3DPass 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000051 (+13.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 3DPass 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, P3D terlihat mengalami perubahan $ -0.000407 (-47.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 3DPass 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000685 (-60.79%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 3DPass (P3D)?

Lihat halaman Riwayat Harga 3DPass sekarang.

Apa yang dimaksud dengan 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

3DPass tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi 3DPass Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa P3D ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang 3DPass di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli 3DPass dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga 3DPass (USD)

Berapa nilai 3DPass (P3D) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 3DPass (P3D) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 3DPass.

Cek prediksi harga 3DPass sekarang!

Tokenomi 3DPass (P3D)

Memahami tokenomi 3DPass (P3D) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token P3D sekarang!

Cara membeli 3DPass (P3D)

Ingin mengetahui cara membeli 3DPass? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli 3DPass di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

P3D ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya 3DPass

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 3DPass, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi 3DPass
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 3DPass

Berapa nilai 3DPass (P3D) hari ini?
Harga live P3D dalam USD adalah 0.000442 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga P3D ke USD saat ini?
Harga P3D ke USD saat ini adalah $ 0.000442. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 3DPass?
Kapitalisasi pasar P3D adalah $ 244.18K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar P3D?
Suplai beredar P3D adalah 552.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) P3D?
P3D mencapai harga ATH sebesar 0.03480650841565348 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) P3D?
P3D mencapai harga ATL 0.000200087897607156 USD.
Berapa volume perdagangan P3D?
Volume perdagangan 24 jam live P3D adalah $ 4.25K USD.
Akankah harga P3D naik lebih tinggi tahun ini?
P3D mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga P3D untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

