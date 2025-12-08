Tabel Konversi Phoenic ke Bangladeshi Taka
Tabel Konversi PNIC ke BDT
- 1 PNIC0.49 BDT
- 2 PNIC0.97 BDT
- 3 PNIC1.46 BDT
- 4 PNIC1.95 BDT
- 5 PNIC2.44 BDT
- 6 PNIC2.92 BDT
- 7 PNIC3.41 BDT
- 8 PNIC3.90 BDT
- 9 PNIC4.39 BDT
- 10 PNIC4.87 BDT
- 50 PNIC24.36 BDT
- 100 PNIC48.73 BDT
- 1,000 PNIC487.25 BDT
- 5,000 PNIC2,436.27 BDT
- 10,000 PNIC4,872.54 BDT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Phoenic ke Bangladeshi Taka (PNIC ke BDT) di berbagai rentang nilai, dari 1 PNIC hingga 10,000 PNIC. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PNIC yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BDT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PNIC ke BDT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BDT ke PNIC
- 1 BDT2.0523 PNIC
- 2 BDT4.104 PNIC
- 3 BDT6.156 PNIC
- 4 BDT8.209 PNIC
- 5 BDT10.26 PNIC
- 6 BDT12.31 PNIC
- 7 BDT14.36 PNIC
- 8 BDT16.41 PNIC
- 9 BDT18.47 PNIC
- 10 BDT20.52 PNIC
- 50 BDT102.6 PNIC
- 100 BDT205.2 PNIC
- 1,000 BDT2,052 PNIC
- 5,000 BDT10,261 PNIC
- 10,000 BDT20,523 PNIC
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bangladeshi Taka ke Phoenic (BDT ke PNIC) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BDT hingga 10,000 BDT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Phoenic yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BDT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Phoenic (PNIC) saat ini diperdagangkan seharga Tk 0.49 BDT , yang mencerminkan perubahan -1.21% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk13.05M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk123.94M BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Phoenic Harga khusus dari kami.
31.10B BDT
Suplai Peredaran
13.05M
Volume Trading 24 Jam
123.94M BDT
Kapitalisasi Pasar
-1.21%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0.00419
High 24 Jam
Tk 0.0036
Low 24 Jam
Grafik tren PNIC ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Phoenic terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Phoenic saat ini.
Ringkasan Konversi PNIC ke BDT
Per | 1 PNIC = 0.49 BDT | 1 BDT = 2.0523 PNIC
Kurs untuk 1 PNIC ke BDT hari ini adalah 0.49 BDT.
Pembelian 5 PNIC akan dikenai biaya 2.44 BDT, sedangkan 10 PNIC memiliki nilai 4.87 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 2.0523 PNIC.
50 BDT dapat dikonversi ke 102.6 PNIC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PNIC ke BDT telah berubah sebesar -2.31% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.21%, sehingga mencapai high senilai 0.5123202224344106 BDT dan low senilai 0.44017966605343145 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PNIC adalah 0.7563753928351463 BDT yang menunjukkan perubahan -35.59% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PNIC telah berubah sebesar 0.2321947738431851 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +91.03% pada nilainya.
Semua Tentang Phoenic (PNIC)
Setelah menghitung harga Phoenic (PNIC), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Phoenic langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PNIC. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Phoenic, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PNIC ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, Phoenic (PNIC) telah berfluktuasi antara 0.44017966605343145 BDT dan 0.5123202224344106 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.44017966605343145 BDT dan high 0.5472900514597664 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PNIC ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Low
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Rata-rata
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Volatilitas
|+14.81%
|+21.48%
|+62.16%
|+276.26%
|Perubahan
|-0.02%
|-2.32%
|-35.59%
|+95.01%
Prakiraan Harga Phoenic dalam BDT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Phoenic dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PNIC ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PNIC untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Phoenic dapat mencapai sekitar Tk0.51BDT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PNIC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PNIC mungkin naik menjadi sekitar Tk0.62 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Phoenic kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PNIC yang Tersedia di MEXC
PNIC/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PNIC, yang mencakup pasar tempat Phoenic dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PNIC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PNIC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Phoenic untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Phoenic
Ingin menambahkan Phoenic ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Phoenic › atau Mulai sekarang ›
PNIC dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Phoenic (PNIC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Phoenic
- Harga Saat Ini (USD): $0.003985
- Perubahan 7 Hari: -2.31%
- Tren 30 Hari: -35.59%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PNIC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD PNIC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PNIC] [PNIC ke USD]
Bangladeshi Taka (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): 0.00817717030052074
- Perubahan 7 Hari: -0.23%
- Tren 30 Hari: -0.23%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PNIC yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PNIC dengan BDT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PNIC ke BDT?
Kurs antara Phoenic (PNIC) dan Bangladeshi Taka (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PNIC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PNIC ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PNIC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Phoenic, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PNIC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
Konversikan PNIC ke BDT Seketika
Gunakan konverter PNIC ke BDT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PNIC ke BDT?
Masukkan Jumlah PNIC
Mulailah dengan memasukkan jumlah PNIC yang ingin Anda konversi ke BDT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PNIC ke BDT Secara Live
Lihat kurs PNIC ke BDT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PNIC dan BDT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PNIC ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PNIC dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PNIC ke BDT dihitung?
Perhitungan kurs PNIC ke BDT didasarkan pada nilai PNIC saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PNIC ke BDT begitu sering berubah?
Kurs PNIC ke BDT sangat sering berubah karena Phoenic dan Bangladeshi Taka terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PNIC ke BDT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PNIC ke BDT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PNIC ke BDT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PNIC ke BDT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PNIC ke BDT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PNIC terhadap BDT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PNIC terhadap BDT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PNIC ke BDT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PNIC tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PNIC ke BDT?
Halving Phoenic, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PNIC ke BDT.
Bisakah saya membandingkan kurs PNIC ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PNIC keBDT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PNIC ke BDT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Phoenic, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PNIC ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BDT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PNIC ke BDT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Phoenic dan Bangladeshi Taka?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Phoenic dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PNIC ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BDT Anda ke PNIC dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PNIC ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PNIC dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PNIC ke BDT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PNIC ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BDT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PNIC ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Phoenic dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Phoenic.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Phoenic dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.