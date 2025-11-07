Apa yang dimaksud dengan Phoenic (PNIC)

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Phoenic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Phoenic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PNIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Phoenic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phoenic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phoenic (USD)

Berapa nilai Phoenic (PNIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phoenic (PNIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenic.

Cek prediksi harga Phoenic sekarang!

Tokenomi Phoenic (PNIC)

Memahami tokenomi Phoenic (PNIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PNIC sekarang!

Cara membeli Phoenic (PNIC)

Ingin mengetahui cara membeli Phoenic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phoenic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PNIC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Phoenic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phoenic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phoenic Berapa nilai Phoenic (PNIC) hari ini? Harga live PNIC dalam USD adalah 0.005958 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PNIC ke USD saat ini? $ 0.005958 . Cobalah Harga PNIC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Phoenic? Kapitalisasi pasar PNIC adalah $ 1.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PNIC? Suplai beredar PNIC adalah 254.37M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PNIC? PNIC mencapai harga ATH sebesar 0.4737735453901514 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PNIC? PNIC mencapai harga ATL 0.000283492125889431 USD . Berapa volume perdagangan PNIC? Volume perdagangan 24 jam live PNIC adalah $ 102.44K USD . Akankah harga PNIC naik lebih tinggi tahun ini? PNIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PNIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Phoenic (PNIC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

