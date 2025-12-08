Tabel Konversi Prisma Finance ke East Caribbean Dollar
Tabel Konversi PRISMA ke XCD
- 1 PRISMA0.05 XCD
- 2 PRISMA0.09 XCD
- 3 PRISMA0.14 XCD
- 4 PRISMA0.19 XCD
- 5 PRISMA0.24 XCD
- 6 PRISMA0.28 XCD
- 7 PRISMA0.33 XCD
- 8 PRISMA0.38 XCD
- 9 PRISMA0.42 XCD
- 10 PRISMA0.47 XCD
- 50 PRISMA2.35 XCD
- 100 PRISMA4.70 XCD
- 1,000 PRISMA47.02 XCD
- 5,000 PRISMA235.11 XCD
- 10,000 PRISMA470.22 XCD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Prisma Finance ke East Caribbean Dollar (PRISMA ke XCD) di berbagai rentang nilai, dari 1 PRISMA hingga 10,000 PRISMA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PRISMA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XCD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PRISMA ke XCD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XCD ke PRISMA
- 1 XCD21.26 PRISMA
- 2 XCD42.53 PRISMA
- 3 XCD63.79 PRISMA
- 4 XCD85.066 PRISMA
- 5 XCD106.3 PRISMA
- 6 XCD127.5 PRISMA
- 7 XCD148.8 PRISMA
- 8 XCD170.1 PRISMA
- 9 XCD191.3 PRISMA
- 10 XCD212.6 PRISMA
- 50 XCD1,063 PRISMA
- 100 XCD2,126 PRISMA
- 1,000 XCD21,266 PRISMA
- 5,000 XCD106,333 PRISMA
- 10,000 XCD212,666 PRISMA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual East Caribbean Dollar ke Prisma Finance (XCD ke PRISMA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XCD hingga 10,000 XCD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Prisma Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XCD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Prisma Finance (PRISMA) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.05 XCD , yang mencerminkan perubahan -2.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $79.66 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $0.00 XCD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Prisma Finance Harga khusus dari kami.
0.00 XCD
Suplai Peredaran
79.66
Volume Trading 24 Jam
0.00 XCD
Kapitalisasi Pasar
-2.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.01833
High 24 Jam
$ 0.01733
Low 24 Jam
Grafik tren PRISMA ke XCD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Prisma Finance terhadap XCD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Prisma Finance saat ini.
Ringkasan Konversi PRISMA ke XCD
Per | 1 PRISMA = 0.05 XCD | 1 XCD = 21.26 PRISMA
Kurs untuk 1 PRISMA ke XCD hari ini adalah 0.05 XCD.
Pembelian 5 PRISMA akan dikenai biaya 0.24 XCD, sedangkan 10 PRISMA memiliki nilai 0.47 XCD.
1 XCD dapat di-trade dengan 21.26 PRISMA.
50 XCD dapat dikonversi ke 1,063 PRISMA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PRISMA ke XCD telah berubah sebesar -8.09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.08%, sehingga mencapai high senilai 0.04953526473676315 XCD dan low senilai 0.046832849857507124 XCD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PRISMA adalah 0.07493796460176991 XCD yang menunjukkan perubahan -37.26% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PRISMA telah berubah sebesar -0.07285710514474276 XCD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -60.78% pada nilainya.
Semua Tentang Prisma Finance (PRISMA)
Setelah menghitung harga Prisma Finance (PRISMA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Prisma Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PRISMA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Prisma Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PRISMA ke XCD
Dalam 24 jam terakhir, Prisma Finance (PRISMA) telah berfluktuasi antara 0.046832849857507124 XCD dan 0.04953526473676315 XCD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.04383316934153292 XCD dan high 0.051156713664316775 XCD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PRISMA ke XCD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.05
|$ 0.1
|Low
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.02
|Rata-rata
|$ 0.02
|$ 0.02
|$ 0.05
|$ 0.08
|Volatilitas
|+5.73%
|+14.32%
|+44.46%
|+76.10%
|Perubahan
|-0.34%
|-8.08%
|-37.25%
|-60.77%
Prakiraan Harga Prisma Finance dalam XCD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Prisma Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PRISMA ke XCD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PRISMA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Prisma Finance dapat mencapai sekitar $0.05XCD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PRISMA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PRISMA mungkin naik menjadi sekitar $0.06 XCD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Prisma Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PRISMA yang Tersedia di MEXC
PRISMA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PRISMA, yang mencakup pasar tempat Prisma Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PRISMA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PRISMA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Prisma Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Prisma Finance
Ingin menambahkan Prisma Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Prisma Finance › atau Mulai sekarang ›
PRISMA dan XCD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Prisma Finance (PRISMA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Prisma Finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.0174
- Perubahan 7 Hari: -8.09%
- Tren 30 Hari: -37.26%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PRISMA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XCD, harga USD PRISMA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PRISMA] [PRISMA ke USD]
East Caribbean Dollar (XCD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XCD/USD): 0.37002090618119926
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XCD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PRISMA yang sama.
- XCD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PRISMA dengan XCD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PRISMA ke XCD?
Kurs antara Prisma Finance (PRISMA) dan East Caribbean Dollar (XCD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PRISMA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PRISMA ke XCD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XCD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XCD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XCD. Ketika XCD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PRISMA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Prisma Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PRISMA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XCD.
Konversikan PRISMA ke XCD Seketika
Gunakan konverter PRISMA ke XCD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PRISMA ke XCD?
Masukkan Jumlah PRISMA
Mulailah dengan memasukkan jumlah PRISMA yang ingin Anda konversi ke XCD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PRISMA ke XCD Secara Live
Lihat kurs PRISMA ke XCD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PRISMA dan XCD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PRISMA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PRISMA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PRISMA ke XCD dihitung?
Perhitungan kurs PRISMA ke XCD didasarkan pada nilai PRISMA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XCD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PRISMA ke XCD begitu sering berubah?
Kurs PRISMA ke XCD sangat sering berubah karena Prisma Finance dan East Caribbean Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PRISMA ke XCD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PRISMA ke XCD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PRISMA ke XCD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PRISMA ke XCD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PRISMA ke XCD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PRISMA terhadap XCD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PRISMA terhadap XCD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PRISMA ke XCD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XCD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PRISMA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PRISMA ke XCD?
Halving Prisma Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PRISMA ke XCD.
Bisakah saya membandingkan kurs PRISMA ke XCD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PRISMA keXCD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PRISMA ke XCD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Prisma Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PRISMA ke XCD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XCD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PRISMA ke XCD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Prisma Finance dan East Caribbean Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Prisma Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PRISMA ke XCD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XCD Anda ke PRISMA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PRISMA ke XCD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PRISMA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PRISMA ke XCD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PRISMA ke XCD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XCD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PRISMA ke XCD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Prisma Finance Selengkapnya
Harga Prisma Finance
Pelajari selengkapnya tentang Prisma Finance (PRISMA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Prisma Finance
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PRISMA untuk lebih memahami kemungkinan arah Prisma Finance.
Cara Membeli Prisma Finance
Ingin membeli Prisma Finance? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PRISMA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PRISMA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
PRISMA USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada PRISMA dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PRISMA USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Prisma Finance ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XCD
Mengapa Harus Membeli Prisma Finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Prisma Finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Prisma Finance dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.