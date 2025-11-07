BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Prisma Finance hari ini adalah 0.02396 USD. Lacak informasi harga aktual PRISMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRISMA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Prisma Finance hari ini adalah 0.02396 USD. Lacak informasi harga aktual PRISMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PRISMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PRISMA

Info Harga PRISMA

Penjelasan PRISMA

Whitepaper PRISMA

Situs Web Resmi PRISMA

Tokenomi PRISMA

Prakiraan Harga PRISMA

Riwayat PRISMA

Panduan Membeli PRISMA

Konverter PRISMA ke Mata Uang Fiat

Spot PRISMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Prisma Finance

Harga Prisma Finance(PRISMA)

Harga Live 1 PRISMA ke USD:

$0.02396
$0.02396$0.02396
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Prisma Finance (PRISMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:08 (UTC+8)

Informasi Harga Prisma Finance (PRISMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02396
$ 0.02396$ 0.02396
Low 24 Jam
$ 0.02612
$ 0.02612$ 0.02612
High 24 Jam

$ 0.02396
$ 0.02396$ 0.02396

$ 0.02612
$ 0.02612$ 0.02612

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

0.00%

-19.22%

-19.22%

Harga aktual Prisma Finance (PRISMA) adalah $ 0.02396. Selama 24 jam terakhir, PRISMA diperdagangkan antara low $ 0.02396 dan high $ 0.02612, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPRISMA adalah $ 4.656413048087342, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.017539074103003743.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PRISMA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -19.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Prisma Finance (PRISMA)

No.7452

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.24
$ 20.24$ 20.24

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Prisma Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 20.24. Suplai beredar PRISMA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.19M.

Riwayat Harga Prisma Finance (PRISMA) USD

Pantau perubahan harga Prisma Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.01094-31.35%
60 Hari$ -0.01584-39.80%
90 Hari$ -0.01779-42.62%
Perubahan Harga Prisma Finance Hari Ini

Hari ini, PRISMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Prisma Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01094 (-31.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Prisma Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PRISMA terlihat mengalami perubahan $ -0.01584 (-39.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Prisma Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01779 (-42.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Prisma Finance (PRISMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Prisma Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Prisma Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PRISMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Prisma Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Prisma Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Prisma Finance (USD)

Berapa nilai Prisma Finance (PRISMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Prisma Finance (PRISMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prisma Finance.

Cek prediksi harga Prisma Finance sekarang!

Tokenomi Prisma Finance (PRISMA)

Memahami tokenomi Prisma Finance (PRISMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PRISMA sekarang!

Cara membeli Prisma Finance (PRISMA)

Ingin mengetahui cara membeli Prisma Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Prisma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PRISMA ke Mata Uang Lokal

1 Prisma Finance(PRISMA) ke VND
630.5074
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AUD
A$0.0368984
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GBP
0.0182096
1 Prisma Finance(PRISMA) ke EUR
0.0206056
1 Prisma Finance(PRISMA) ke USD
$0.02396
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MYR
RM0.1001528
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TRY
1.008716
1 Prisma Finance(PRISMA) ke JPY
¥3.66588
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ARS
ARS$34.7748252
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RUB
1.9462708
1 Prisma Finance(PRISMA) ke INR
2.1245332
1 Prisma Finance(PRISMA) ke IDR
Rp399.3331736
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PHP
1.4141192
1 Prisma Finance(PRISMA) ke EGP
￡E.1.133308
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BRL
R$0.128186
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CAD
C$0.0337836
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BDT
2.9233596
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NGN
34.4746064
1 Prisma Finance(PRISMA) ke COP
$91.8005836
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ZAR
R.0.4164248
1 Prisma Finance(PRISMA) ke UAH
1.0077576
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TZS
T.Sh.58.86972
1 Prisma Finance(PRISMA) ke VES
Bs5.43892
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CLP
$22.59428
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PKR
Rs6.7720544
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KZT
12.6036788
1 Prisma Finance(PRISMA) ke THB
฿0.7765436
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TWD
NT$0.7425204
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AED
د.إ0.0879332
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CHF
Fr0.019168
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HKD
HK$0.1861692
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AMD
֏9.162304
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MAD
.د.م0.222828
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MXN
$0.4451768
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SAR
ريال0.08985
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ETB
Br3.6776204
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KES
KSh3.0946736
1 Prisma Finance(PRISMA) ke JOD
د.أ0.01698764
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PLN
0.0881728
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RON
лв0.105424
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SEK
kr0.2290576
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BGN
лв0.0404924
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HUF
Ft8.0105468
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CZK
0.5050768
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KWD
د.ك0.00733176
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ILS
0.0783492
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BOB
Bs0.165324
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AZN
0.040732
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TJS
SM0.2209112
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GEL
0.0649316
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AOA
Kz21.861104
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BHD
.د.ب0.00900896
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BMD
$0.02396
1 Prisma Finance(PRISMA) ke DKK
kr0.1547816
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HNL
L0.6296688
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MUR
1.10216
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NAD
$0.4161852
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NOK
kr0.244392
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NZD
$0.0424092
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PAB
B/.0.02396
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PGK
K0.1023092
1 Prisma Finance(PRISMA) ke QAR
ر.ق0.0872144
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RSD
дин.2.4328984
1 Prisma Finance(PRISMA) ke UZS
soʻm285.2380496
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ALL
L2.0095252
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ANG
ƒ0.0428884
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AWG
ƒ0.043128
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BBD
$0.04792
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BAM
KM0.0404924
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BIF
Fr70.65804
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BND
$0.031148
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BSD
$0.02396
1 Prisma Finance(PRISMA) ke JMD
$3.841986
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KHR
96.2247976
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KMF
Fr10.0632
1 Prisma Finance(PRISMA) ke LAK
520.8695548
1 Prisma Finance(PRISMA) ke LKR
රු7.3046852
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MDL
L0.4099556
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MGA
Ar107.92782
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MOP
P0.19168
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MVR
0.368984
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MWK
MK41.525076
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MZN
MT1.532242
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NPR
रु3.395132
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PYG
169.92432
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RWF
Fr34.76596
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SBD
$0.1969512
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SCR
0.360598
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SRD
$0.92246
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SVC
$0.2094104
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SZL
L0.4159456
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TMT
m0.08386
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TND
د.ت0.07089764
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TTD
$0.1622092
1 Prisma Finance(PRISMA) ke UGX
Sh83.76416
1 Prisma Finance(PRISMA) ke XAF
Fr13.60928
1 Prisma Finance(PRISMA) ke XCD
$0.064692
1 Prisma Finance(PRISMA) ke XOF
Fr13.60928
1 Prisma Finance(PRISMA) ke XPF
Fr2.46788
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BWP
P0.322262
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BZD
$0.0481596
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CVE
$2.2963264
1 Prisma Finance(PRISMA) ke DJF
Fr4.24092
1 Prisma Finance(PRISMA) ke DOP
$1.5408676
1 Prisma Finance(PRISMA) ke DZD
د.ج3.1277384
1 Prisma Finance(PRISMA) ke FJD
$0.0546288
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GNF
Fr208.3322
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GTQ
Q0.1835336
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GYD
$5.0114736
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ISK
kr3.01896

Sumber Daya Prisma Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Prisma Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Prisma Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Prisma Finance

Berapa nilai Prisma Finance (PRISMA) hari ini?
Harga live PRISMA dalam USD adalah 0.02396 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PRISMA ke USD saat ini?
Harga PRISMA ke USD saat ini adalah $ 0.02396. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Prisma Finance?
Kapitalisasi pasar PRISMA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PRISMA?
Suplai beredar PRISMA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PRISMA?
PRISMA mencapai harga ATH sebesar 4.656413048087342 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PRISMA?
PRISMA mencapai harga ATL 0.017539074103003743 USD.
Berapa volume perdagangan PRISMA?
Volume perdagangan 24 jam live PRISMA adalah $ 20.24 USD.
Akankah harga PRISMA naik lebih tinggi tahun ini?
PRISMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PRISMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Prisma Finance (PRISMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PRISMA ke USD

Jumlah

PRISMA
PRISMA
USD
USD

1 PRISMA = 0.02396 USD

Perdagangkan PRISMA

PRISMA/USDT
$0.02396
$0.02396$0.02396
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,279.37
$101,279.37$101,279.37

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.62
$3,319.62$3,319.62

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0994
$1.0994$1.0994

+28.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,279.37
$101,279.37$101,279.37

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.62
$3,319.62$3,319.62

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2214
$2.2214$2.2214

-0.58%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003967
$0.0003967$0.0003967

+164.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014000
$0.014000$0.014000

+1,300.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.574
$4.574$4.574

+357.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007956
$0.007956$0.007956

+272.82%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1125
$0.1125$0.1125

+125.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002290
$0.0000002290$0.0000002290

+52.66%