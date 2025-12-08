Tabel Konversi PussFi ke Malagasy Ariary
Tabel Konversi PUSS ke MGA
- 1 PUSS20.76 MGA
- 2 PUSS41.52 MGA
- 3 PUSS62.28 MGA
- 4 PUSS83.04 MGA
- 5 PUSS103.81 MGA
- 6 PUSS124.57 MGA
- 7 PUSS145.33 MGA
- 8 PUSS166.09 MGA
- 9 PUSS186.85 MGA
- 10 PUSS207.61 MGA
- 50 PUSS1,038.06 MGA
- 100 PUSS2,076.11 MGA
- 1,000 PUSS20,761.14 MGA
- 5,000 PUSS103,805.72 MGA
- 10,000 PUSS207,611.45 MGA
Tabel di atas menampilkan konversi aktual PussFi ke Malagasy Ariary (PUSS ke MGA) di berbagai rentang nilai, dari 1 PUSS hingga 10,000 PUSS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PUSS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MGA terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PUSS ke MGA khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MGA ke PUSS
- 1 MGA0.04816 PUSS
- 2 MGA0.09633 PUSS
- 3 MGA0.1445 PUSS
- 4 MGA0.1926 PUSS
- 5 MGA0.2408 PUSS
- 6 MGA0.2890 PUSS
- 7 MGA0.3371 PUSS
- 8 MGA0.3853 PUSS
- 9 MGA0.4335 PUSS
- 10 MGA0.4816 PUSS
- 50 MGA2.408 PUSS
- 100 MGA4.816 PUSS
- 1,000 MGA48.16 PUSS
- 5,000 MGA240.8 PUSS
- 10,000 MGA481.6 PUSS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malagasy Ariary ke PussFi (MGA ke PUSS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MGA hingga 10,000 MGA. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah PussFi yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MGA yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
PussFi (PUSS) saat ini diperdagangkan seharga Ar 20.76 MGA , yang mencerminkan perubahan -0.08% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ar594.12M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ar18.25B MGA. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PussFi Harga khusus dari kami.
3.92T MGA
Suplai Peredaran
594.12M
Volume Trading 24 Jam
18.25B MGA
Kapitalisasi Pasar
-0.08%
Perubahan Harga (1 Hari)
Ar 0.004697
High 24 Jam
Ar 0.004641
Low 24 Jam
Grafik tren PUSS ke MGA di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PussFi terhadap MGA. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PussFi saat ini.
Ringkasan Konversi PUSS ke MGA
Per | 1 PUSS = 20.76 MGA | 1 MGA = 0.04816 PUSS
Kurs untuk 1 PUSS ke MGA hari ini adalah 20.76 MGA.
Pembelian 5 PUSS akan dikenai biaya 103.81 MGA, sedangkan 10 PUSS memiliki nilai 207.61 MGA.
1 MGA dapat di-trade dengan 0.04816 PUSS.
50 MGA dapat dikonversi ke 2.408 PUSS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PUSS ke MGA telah berubah sebesar +0.28% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.08%, sehingga mencapai high senilai 20.948463572697175 MGA dan low senilai 20.698705437702277 MGA.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PUSS adalah 22.28645358159842 MGA yang menunjukkan perubahan -6.85% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PUSS telah berubah sebesar -5.124501734091773 MGA, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -19.81% pada nilainya.
Semua Tentang PussFi (PUSS)
Setelah menghitung harga PussFi (PUSS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang PussFi langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PUSS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli PussFi, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PUSS ke MGA
Dalam 24 jam terakhir, PussFi (PUSS) telah berfluktuasi antara 20.698705437702277 MGA dan 20.948463572697175 MGA, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 20.520306769848776 MGA dan high 20.948463572697175 MGA. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PUSS ke MGA secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Low
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Rata-rata
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Volatilitas
|+1.20%
|+2.07%
|+10.52%
|+39.45%
|Perubahan
|-0.08%
|+0.26%
|-6.86%
|-19.78%
Prakiraan Harga PussFi dalam MGA untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga PussFi dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PUSS ke MGA untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PUSS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, PussFi dapat mencapai sekitar Ar21.80MGA, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PUSS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PUSS mungkin naik menjadi sekitar Ar26.50 MGA, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PussFi kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PUSS yang Tersedia di MEXC
PUSS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PUSS, yang mencakup pasar tempat PussFi dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PUSS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PUSS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PussFi untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli PussFi
Ingin menambahkan PussFi ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli PussFi › atau Mulai sekarang ›
PUSS dan MGA dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PussFi (PUSS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PussFi
- Harga Saat Ini (USD): $0.004655
- Perubahan 7 Hari: +0.28%
- Tren 30 Hari: -6.85%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PUSS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MGA, harga USD PUSS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PUSS] [PUSS ke USD]
Malagasy Ariary (MGA) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MGA/USD): 0.0002242483156710692
- Perubahan 7 Hari: +0.75%
- Tren 30 Hari: +0.75%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MGA yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PUSS yang sama.
- MGA yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PUSS dengan MGA secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PUSS ke MGA?
Kurs antara PussFi (PUSS) dan Malagasy Ariary (MGA) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PUSS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PUSS ke MGA. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MGA memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MGA
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MGA. Ketika MGA melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PUSS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PussFi, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PUSS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MGA.
Konversikan PUSS ke MGA Seketika
Gunakan konverter PUSS ke MGA kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PUSS ke MGA?
Masukkan Jumlah PUSS
Mulailah dengan memasukkan jumlah PUSS yang ingin Anda konversi ke MGA menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PUSS ke MGA Secara Live
Lihat kurs PUSS ke MGA yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PUSS dan MGA.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PUSS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PUSS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PUSS ke MGA dihitung?
Perhitungan kurs PUSS ke MGA didasarkan pada nilai PUSS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MGA menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PUSS ke MGA begitu sering berubah?
Kurs PUSS ke MGA sangat sering berubah karena PussFi dan Malagasy Ariary terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PUSS ke MGA yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PUSS ke MGA dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PUSS ke MGA dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PUSS ke MGA atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PUSS ke MGA dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PUSS terhadap MGA dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PUSS terhadap MGA dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PUSS ke MGA?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MGA, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PUSS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PUSS ke MGA?
Halving PussFi, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PUSS ke MGA.
Bisakah saya membandingkan kurs PUSS ke MGA dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PUSS keMGA wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PUSS ke MGA sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga PussFi, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PUSS ke MGA dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MGA dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PUSS ke MGA dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi PussFi dan Malagasy Ariary?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk PussFi dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PUSS ke MGA dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MGA Anda ke PUSS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PUSS ke MGA merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PUSS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PUSS ke MGA dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PUSS ke MGA selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MGA terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PUSS ke MGA yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi PussFi Selengkapnya
Harga PussFi
Pelajari selengkapnya tentang PussFi (PUSS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga PussFi
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PUSS untuk lebih memahami kemungkinan arah PussFi.
Cara Membeli PussFi
Ingin membeli PussFi? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PUSS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PUSS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
PUSS USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada PUSS dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PUSS USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi PussFi ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MGA
Mengapa Harus Membeli PussFi dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli PussFi.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli PussFi dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.