Tabel Konversi Capybobo ke Dinar Libia
Tabel Konversi PYBOBO ke LYD
- 1 PYBOBO0.00 LYD
- 2 PYBOBO0.01 LYD
- 3 PYBOBO0.01 LYD
- 4 PYBOBO0.02 LYD
- 5 PYBOBO0.02 LYD
- 6 PYBOBO0.03 LYD
- 7 PYBOBO0.03 LYD
- 8 PYBOBO0.04 LYD
- 9 PYBOBO0.04 LYD
- 10 PYBOBO0.04 LYD
- 50 PYBOBO0.22 LYD
- 100 PYBOBO0.44 LYD
- 1,000 PYBOBO4.44 LYD
- 5,000 PYBOBO22.22 LYD
- 10,000 PYBOBO44.45 LYD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Capybobo ke Dinar Libia (PYBOBO ke LYD) di berbagai rentang nilai, dari 1 PYBOBO hingga 10,000 PYBOBO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PYBOBO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar LYD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PYBOBO ke LYD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi LYD ke PYBOBO
- 1 LYD224.9 PYBOBO
- 2 LYD449.9 PYBOBO
- 3 LYD674.9 PYBOBO
- 4 LYD899.9 PYBOBO
- 5 LYD1,124 PYBOBO
- 6 LYD1,349 PYBOBO
- 7 LYD1,574 PYBOBO
- 8 LYD1,799 PYBOBO
- 9 LYD2,024 PYBOBO
- 10 LYD2,249 PYBOBO
- 50 LYD11,249 PYBOBO
- 100 LYD22,499 PYBOBO
- 1,000 LYD224,990 PYBOBO
- 5,000 LYD1,124,953 PYBOBO
- 10,000 LYD2,249,907 PYBOBO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dinar Libia ke Capybobo (LYD ke PYBOBO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 LYD hingga 10,000 LYD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Capybobo yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah LYD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Capybobo (PYBOBO) saat ini diperdagangkan seharga LD 0.00 LYD , yang mencerminkan perubahan -0.12% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai LD-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar LD-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Capybobo Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.12%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren PYBOBO ke LYD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Capybobo terhadap LYD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Capybobo saat ini.
Ringkasan Konversi PYBOBO ke LYD
Per | 1 PYBOBO = 0.00 LYD | 1 LYD = 224.9 PYBOBO
Kurs untuk 1 PYBOBO ke LYD hari ini adalah 0.00 LYD.
Pembelian 5 PYBOBO akan dikenai biaya 0.02 LYD, sedangkan 10 PYBOBO memiliki nilai 0.04 LYD.
1 LYD dapat di-trade dengan 224.9 PYBOBO.
50 LYD dapat dikonversi ke 11,249 PYBOBO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PYBOBO ke LYD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.12%, sehingga mencapai high senilai -- LYD dan low senilai -- LYD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PYBOBO adalah -- LYD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PYBOBO telah berubah sebesar -- LYD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Capybobo (PYBOBO)
Setelah menghitung harga Capybobo (PYBOBO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Capybobo langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PYBOBO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Capybobo, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PYBOBO ke LYD
Dalam 24 jam terakhir, Capybobo (PYBOBO) telah berfluktuasi antara -- LYD dan -- LYD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.004225949113300492 LYD dan high 0.004775083743842365 LYD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PYBOBO ke LYD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|Low
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|Rata-rata
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|LD 0
|Volatilitas
|+2.86%
|+12.33%
|+55.23%
|+297.07%
|Perubahan
|-0.21%
|-0.13%
|+33.20%
|+118.59%
Prakiraan Harga Capybobo dalam LYD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Capybobo dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PYBOBO ke LYD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PYBOBO untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Capybobo dapat mencapai sekitar LD0.00 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PYBOBO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PYBOBO mungkin naik menjadi sekitar LD0.01 LYD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Capybobo kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Dinar Libia
Dinar Libya adalah mata uang resmi Libya, sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Ditetapkan sebagai mata uang nasional pada awal tahun 1970-an, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan digunakan dalam semua transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari hingga kesepakatan bisnis skala besar.
Dinar Libya, yang dilambangkan dengan LYD, dibagi menjadi 1000 dirham. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Libya, yang menetapkan kebijakan moneter serta memastikan stabilitas mata uang tersebut. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, dengan koin yang tersedia dalam beberapa pecahan dan uang kertas yang dicetak dalam berbagai nilai untuk memudahkan penggunaan dalam transaksi sehari-hari.
Sebagai mata uang fiat, nilai Dinar Libya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah Libya. Nilai Dinar dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan tren pasar global.
Di pasar valuta asing internasional, Dinar Libya diperdagangkan terhadap mata uang lain. Nilai tukar mata uang ini dapat memengaruhi biaya barang dan jasa impor, serta memengaruhi nilai ekspor Libya di pasar global. Bank Sentral Libya bertanggung jawab mengelola nilai tukar ini guna menjaga stabilitas ekonomi.
Meskipun Libya telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan sanksi ekonomi, Dinar Libya tetap berperan penting sebagai alat utama bagi aktivitas ekonomi di dalam negeri. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan, membantu penetapan harga barang dan jasa, serta memegang peran sentral dalam kebijakan moneter negara.
Singkatnya, Dinar Libya merupakan komponen esensial dalam perekonomian Libya. Sebagai mata uang fiat, nilainya ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah, kinerja ekonomi, dan tren pasar global. Mata uang ini memainkan peran vital baik dalam transaksi sehari-hari maupun aktivitas ekonomi berskala lebih besar. Meskipun negara ini menghadapi berbagai tantangan, Dinar tetap menjadi elemen krusial dalam lanskap keuangan Libya.
PYBOBO dan LYD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Capybobo (PYBOBO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Capybobo
- Harga Saat Ini (USD): $0.0008191
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PYBOBO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LYD, harga USD PYBOBO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PYBOBO] [PYBOBO ke USD]
Dinar Libia (LYD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LYD/USD): 0.18451876491257593
- Perubahan 7 Hari: +0.07%
- Tren 30 Hari: +0.07%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LYD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PYBOBO yang sama.
- LYD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PYBOBO dengan LYD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PYBOBO ke LYD?
Kurs antara Capybobo (PYBOBO) dan Dinar Libia (LYD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PYBOBO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PYBOBO ke LYD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LYD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LYD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LYD. Ketika LYD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PYBOBO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Capybobo, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PYBOBO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LYD.
Konversikan PYBOBO ke LYD Seketika
Gunakan konverter PYBOBO ke LYD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PYBOBO ke LYD?
Masukkan Jumlah PYBOBO
Mulailah dengan memasukkan jumlah PYBOBO yang ingin Anda konversi ke LYD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PYBOBO ke LYD Secara Live
Lihat kurs PYBOBO ke LYD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PYBOBO dan LYD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PYBOBO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PYBOBO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PYBOBO ke LYD dihitung?
Perhitungan kurs PYBOBO ke LYD didasarkan pada nilai PYBOBO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke LYD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PYBOBO ke LYD begitu sering berubah?
Kurs PYBOBO ke LYD sangat sering berubah karena Capybobo dan Dinar Libia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PYBOBO ke LYD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PYBOBO ke LYD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PYBOBO ke LYD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PYBOBO ke LYD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PYBOBO ke LYD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PYBOBO terhadap LYD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PYBOBO terhadap LYD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PYBOBO ke LYD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan LYD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PYBOBO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PYBOBO ke LYD?
Halving Capybobo, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PYBOBO ke LYD.
Bisakah saya membandingkan kurs PYBOBO ke LYD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PYBOBO keLYD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PYBOBO ke LYD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Capybobo, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PYBOBO ke LYD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas LYD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PYBOBO ke LYD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Capybobo dan Dinar Libia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Capybobo dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PYBOBO ke LYD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan LYD Anda ke PYBOBO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PYBOBO ke LYD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PYBOBO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PYBOBO ke LYD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PYBOBO ke LYD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai LYD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PYBOBO ke LYD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.