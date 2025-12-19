Tabel Konversi Redbelly Network ke Bolívar Venezuela
Tabel Konversi RBNT ke VES
- 1 RBNT2,13 VES
- 2 RBNT4,26 VES
- 3 RBNT6,39 VES
- 4 RBNT8,52 VES
- 5 RBNT10,65 VES
- 6 RBNT12,78 VES
- 7 RBNT14,91 VES
- 8 RBNT17,04 VES
- 9 RBNT19,17 VES
- 10 RBNT21,30 VES
- 50 RBNT106,52 VES
- 100 RBNT213,05 VES
- 1.000 RBNT2.130,47 VES
- 5.000 RBNT10.652,33 VES
- 10.000 RBNT21.304,65 VES
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Redbelly Network ke Bolívar Venezuela (RBNT ke VES) di berbagai rentang nilai, dari 1 RBNT hingga 10,000 RBNT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RBNT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VES terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RBNT ke VES khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VES ke RBNT
- 1 VES0,4693 RBNT
- 2 VES0,9387 RBNT
- 3 VES1,408 RBNT
- 4 VES1,877 RBNT
- 5 VES2,346 RBNT
- 6 VES2,816 RBNT
- 7 VES3,285 RBNT
- 8 VES3,755 RBNT
- 9 VES4,224 RBNT
- 10 VES4,693 RBNT
- 50 VES23,46 RBNT
- 100 VES46,93 RBNT
- 1.000 VES469,3 RBNT
- 5.000 VES2.346 RBNT
- 10.000 VES4.693 RBNT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bolívar Venezuela ke Redbelly Network (VES ke RBNT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VES hingga 10,000 VES. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Redbelly Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VES yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Redbelly Network (RBNT) saat ini diperdagangkan seharga Bs.S 2,13 VES , yang mencerminkan perubahan -%0,42 dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Bs.S-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Bs.S-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Redbelly Network Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-%0,42
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren RBNT ke VES di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Redbelly Network terhadap VES. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Redbelly Network saat ini.
Ringkasan Konversi RBNT ke VES
Per | 1 RBNT = 2,13 VES | 1 VES = 0,4693 RBNT
Kurs untuk 1 RBNT ke VES hari ini adalah 2,13 VES.
Pembelian 5 RBNT akan dikenai biaya 10,65 VES, sedangkan 10 RBNT memiliki nilai 21,30 VES.
1 VES dapat di-trade dengan 0,4693 RBNT.
50 VES dapat dikonversi ke 23,46 RBNT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RBNT ke VES telah berubah sebesar %0,00 dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -%0,42, sehingga mencapai high senilai -- VES dan low senilai -- VES.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RBNT adalah -- VES yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RBNT telah berubah sebesar -- VES, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Redbelly Network (RBNT)
Setelah menghitung harga Redbelly Network (RBNT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Redbelly Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RBNT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Redbelly Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RBNT ke VES
Dalam 24 jam terakhir, Redbelly Network (RBNT) telah berfluktuasi antara -- VES dan -- VES, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2,0604660034411704 VES dan high 2,4894945411439893 VES. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RBNT ke VES secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Bs.S 2.82
|Bs.S 2.82
|Low
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Rata-rata
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Bs.S 0
|Volatilitas
|+%4,03
|+%18,62
|+%92,71
|+%78,24
|Perubahan
|-%0,52
|-%7,52
|+%23,37
|-%35,04
Prakiraan Harga Redbelly Network dalam VES untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Redbelly Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RBNT ke VES untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RBNT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Redbelly Network dapat mencapai sekitar Bs.S2,24VES, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RBNT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RBNT mungkin naik menjadi sekitar Bs.S2,72 VES, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Redbelly Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RBNT yang Tersedia di MEXC
RBNT/USDT
|Trade
RBNT/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RBNT, yang mencakup pasar tempat Redbelly Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RBNT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
RBNTUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RBNT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Redbelly Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Redbelly Network
Ingin menambahkan Redbelly Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Redbelly Network › atau Mulai sekarang ›
RBNT dan VES dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Redbelly Network (RBNT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Redbelly Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.007548
- Perubahan 7 Hari: %0,00
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RBNT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VES, harga USD RBNT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RBNT] [RBNT ke USD]
Bolívar Venezuela (VES) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VES/USD): 0,0035440928566504814
- Perubahan 7 Hari: -%16,99
- Tren 30 Hari: -%16,99
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VES yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RBNT yang sama.
- VES yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RBNT dengan VES secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RBNT ke VES?
Kurs antara Redbelly Network (RBNT) dan Bolívar Venezuela (VES) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RBNT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RBNT ke VES. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VES memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VES
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VES. Ketika VES melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RBNT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Redbelly Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RBNT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VES.
Konversikan RBNT ke VES Seketika
Gunakan konverter RBNT ke VES kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RBNT ke VES?
Masukkan Jumlah RBNT
Mulailah dengan memasukkan jumlah RBNT yang ingin Anda konversi ke VES menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RBNT ke VES Secara Live
Lihat kurs RBNT ke VES yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RBNT dan VES.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RBNT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RBNT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RBNT ke VES dihitung?
Perhitungan kurs RBNT ke VES didasarkan pada nilai RBNT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VES menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RBNT ke VES begitu sering berubah?
Kurs RBNT ke VES sangat sering berubah karena Redbelly Network dan Bolívar Venezuela terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RBNT ke VES yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RBNT ke VES dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RBNT ke VES dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RBNT ke VES atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RBNT ke VES dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RBNT terhadap VES dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RBNT terhadap VES dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RBNT ke VES?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VES, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RBNT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RBNT ke VES?
Halving Redbelly Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RBNT ke VES.
Bisakah saya membandingkan kurs RBNT ke VES dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RBNT keVES wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RBNT ke VES sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Redbelly Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RBNT ke VES dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VES dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RBNT ke VES dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Redbelly Network dan Bolívar Venezuela?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Redbelly Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RBNT ke VES dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VES Anda ke RBNT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RBNT ke VES merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RBNT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RBNT ke VES dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RBNT ke VES selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VES terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RBNT ke VES yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Redbelly Network Selengkapnya
Harga Redbelly Network
Pelajari selengkapnya tentang Redbelly Network (RBNT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Redbelly Network
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar RBNT untuk lebih memahami kemungkinan arah Redbelly Network.
Cara Membeli Redbelly Network
Ingin membeli Redbelly Network? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
RBNT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan RBNT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Redbelly Network ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke VES
Mengapa Harus Membeli Redbelly Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Redbelly Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Redbelly Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.