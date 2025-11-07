Apa yang dimaksud dengan Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Tokenomi Redbelly Network (RBNT)

Memahami tokenomi Redbelly Network (RBNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBNT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Redbelly Network Berapa nilai Redbelly Network (RBNT) hari ini? Harga live RBNT dalam USD adalah 0.006271 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RBNT ke USD saat ini? $ 0.006271 . Cobalah Harga RBNT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Redbelly Network? Kapitalisasi pasar RBNT adalah $ 14.61M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RBNT? Suplai beredar RBNT adalah 2.33B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RBNT? RBNT mencapai harga ATH sebesar 0.48118740230883084 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RBNT? RBNT mencapai harga ATL 0.005679872341604032 USD . Berapa volume perdagangan RBNT? Volume perdagangan 24 jam live RBNT adalah $ 63.12K USD . Akankah harga RBNT naik lebih tinggi tahun ini? RBNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Redbelly Network (RBNT)

