Harga live Redbelly Network hari ini adalah 0.006271 USD. Lacak informasi harga aktual RBNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Redbelly Network(RBNT)

$0.006267
-1.36%1D
Grafik Harga Live Redbelly Network (RBNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:53:13 (UTC+8)

Informasi Harga Redbelly Network (RBNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.15%

-1.35%

+0.23%

+0.23%

Harga aktual Redbelly Network (RBNT) adalah $ 0.006271. Selama 24 jam terakhir, RBNT diperdagangkan antara low $ 0.006222 dan high $ 0.006404, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRBNT adalah $ 0.48118740230883084, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005679872341604032.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RBNT telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, -1.35% selama 24 jam, dan +0.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Redbelly Network (RBNT)

No.936

23.30%

REDBELLY

Kapitalisasi Pasar Redbelly Network saat ini adalah $ 14.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.12K. Suplai beredar RBNT adalah 2.33B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 62.71M.

Riwayat Harga Redbelly Network (RBNT) USD

Pantau perubahan harga Redbelly Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008641-1.35%
30 Days$ -0.001874-23.01%
60 Hari$ -0.009979-61.41%
90 Hari$ -0.012439-66.49%
Perubahan Harga Redbelly Network Hari Ini

Hari ini, RBNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00008641 (-1.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Redbelly Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001874 (-23.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Redbelly Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RBNT terlihat mengalami perubahan $ -0.009979 (-61.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Redbelly Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.012439 (-66.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Redbelly Network (RBNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Redbelly Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Redbelly Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RBNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Redbelly Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Redbelly Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Redbelly Network (USD)

Berapa nilai Redbelly Network (RBNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Redbelly Network (RBNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Redbelly Network.

Cek prediksi harga Redbelly Network sekarang!

Tokenomi Redbelly Network (RBNT)

Memahami tokenomi Redbelly Network (RBNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBNT sekarang!

Cara membeli Redbelly Network (RBNT)

Ingin mengetahui cara membeli Redbelly Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Redbelly Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RBNT ke Mata Uang Lokal

1 Redbelly Network(RBNT) ke VND
165.021365
1 Redbelly Network(RBNT) ke AUD
A$0.00965734
1 Redbelly Network(RBNT) ke GBP
0.00476596
1 Redbelly Network(RBNT) ke EUR
0.00539306
1 Redbelly Network(RBNT) ke USD
$0.006271
1 Redbelly Network(RBNT) ke MYR
RM0.02621278
1 Redbelly Network(RBNT) ke TRY
0.26457349
1 Redbelly Network(RBNT) ke JPY
¥0.953192
1 Redbelly Network(RBNT) ke ARS
ARS$9.10154127
1 Redbelly Network(RBNT) ke RUB
0.50939333
1 Redbelly Network(RBNT) ke INR
0.55604957
1 Redbelly Network(RBNT) ke IDR
Rp104.51662486
1 Redbelly Network(RBNT) ke PHP
0.37011442
1 Redbelly Network(RBNT) ke EGP
￡E.0.29655559
1 Redbelly Network(RBNT) ke BRL
R$0.03348714
1 Redbelly Network(RBNT) ke CAD
C$0.00884211
1 Redbelly Network(RBNT) ke BDT
0.76512471
1 Redbelly Network(RBNT) ke NGN
9.02296564
1 Redbelly Network(RBNT) ke COP
$24.02677211
1 Redbelly Network(RBNT) ke ZAR
R.0.10892727
1 Redbelly Network(RBNT) ke UAH
0.26375826
1 Redbelly Network(RBNT) ke TZS
T.Sh.15.407847
1 Redbelly Network(RBNT) ke VES
Bs1.423517
1 Redbelly Network(RBNT) ke CLP
$5.913553
1 Redbelly Network(RBNT) ke PKR
Rs1.77243544
1 Redbelly Network(RBNT) ke KZT
3.29873413
1 Redbelly Network(RBNT) ke THB
฿0.2031804
1 Redbelly Network(RBNT) ke TWD
NT$0.19433829
1 Redbelly Network(RBNT) ke AED
د.إ0.02301457
1 Redbelly Network(RBNT) ke CHF
Fr0.0050168
1 Redbelly Network(RBNT) ke HKD
HK$0.04872567
1 Redbelly Network(RBNT) ke AMD
֏2.3980304
1 Redbelly Network(RBNT) ke MAD
.د.م0.0583203
1 Redbelly Network(RBNT) ke MXN
$0.11645247
1 Redbelly Network(RBNT) ke SAR
ريال0.02351625
1 Redbelly Network(RBNT) ke ETB
Br0.96504419
1 Redbelly Network(RBNT) ke KES
KSh0.80996236
1 Redbelly Network(RBNT) ke JOD
د.أ0.004446139
1 Redbelly Network(RBNT) ke PLN
0.02301457
1 Redbelly Network(RBNT) ke RON
лв0.0275924
1 Redbelly Network(RBNT) ke SEK
kr0.05995076
1 Redbelly Network(RBNT) ke BGN
лв0.01059799
1 Redbelly Network(RBNT) ke HUF
Ft2.09658343
1 Redbelly Network(RBNT) ke CZK
0.13212997
1 Redbelly Network(RBNT) ke KWD
د.ك0.001918926
1 Redbelly Network(RBNT) ke ILS
0.02050617
1 Redbelly Network(RBNT) ke BOB
Bs0.0432699
1 Redbelly Network(RBNT) ke AZN
0.0106607
1 Redbelly Network(RBNT) ke TJS
SM0.05781862
1 Redbelly Network(RBNT) ke GEL
0.01699441
1 Redbelly Network(RBNT) ke AOA
Kz5.74793589
1 Redbelly Network(RBNT) ke BHD
.د.ب0.002357896
1 Redbelly Network(RBNT) ke BMD
$0.006271
1 Redbelly Network(RBNT) ke DKK
kr0.04051066
1 Redbelly Network(RBNT) ke HNL
L0.16517814
1 Redbelly Network(RBNT) ke MUR
0.288466
1 Redbelly Network(RBNT) ke NAD
$0.10892727
1 Redbelly Network(RBNT) ke NOK
kr0.06390149
1 Redbelly Network(RBNT) ke NZD
$0.01109967
1 Redbelly Network(RBNT) ke PAB
B/.0.006271
1 Redbelly Network(RBNT) ke PGK
K0.0263382
1 Redbelly Network(RBNT) ke QAR
ر.ق0.02282644
1 Redbelly Network(RBNT) ke RSD
дин.0.63644379
1 Redbelly Network(RBNT) ke UZS
soʻm75.55419949
1 Redbelly Network(RBNT) ke ALL
L0.52582335
1 Redbelly Network(RBNT) ke ANG
ƒ0.01122509
1 Redbelly Network(RBNT) ke AWG
ƒ0.0112878
1 Redbelly Network(RBNT) ke BBD
$0.012542
1 Redbelly Network(RBNT) ke BAM
KM0.01059799
1 Redbelly Network(RBNT) ke BIF
Fr18.493179
1 Redbelly Network(RBNT) ke BND
$0.0081523
1 Redbelly Network(RBNT) ke BSD
$0.006271
1 Redbelly Network(RBNT) ke JMD
$1.00555485
1 Redbelly Network(RBNT) ke KHR
25.18471226
1 Redbelly Network(RBNT) ke KMF
Fr2.63382
1 Redbelly Network(RBNT) ke LAK
136.32608423
1 Redbelly Network(RBNT) ke LKR
රු1.91183977
1 Redbelly Network(RBNT) ke MDL
L0.106607
1 Redbelly Network(RBNT) ke MGA
Ar28.2477195
1 Redbelly Network(RBNT) ke MOP
P0.050168
1 Redbelly Network(RBNT) ke MVR
0.0965734
1 Redbelly Network(RBNT) ke MWK
MK10.88714581
1 Redbelly Network(RBNT) ke MZN
MT0.40103045
1 Redbelly Network(RBNT) ke NPR
रु0.8886007
1 Redbelly Network(RBNT) ke PYG
44.473932
1 Redbelly Network(RBNT) ke RWF
Fr9.099221
1 Redbelly Network(RBNT) ke SBD
$0.05161033
1 Redbelly Network(RBNT) ke SCR
0.09437855
1 Redbelly Network(RBNT) ke SRD
$0.2414335
1 Redbelly Network(RBNT) ke SVC
$0.05480854
1 Redbelly Network(RBNT) ke SZL
L0.10886456
1 Redbelly Network(RBNT) ke TMT
m0.0219485
1 Redbelly Network(RBNT) ke TND
د.ت0.018555889
1 Redbelly Network(RBNT) ke TTD
$0.04245467
1 Redbelly Network(RBNT) ke UGX
Sh21.923416
1 Redbelly Network(RBNT) ke XAF
Fr3.555657
1 Redbelly Network(RBNT) ke XCD
$0.0169317
1 Redbelly Network(RBNT) ke XOF
Fr3.555657
1 Redbelly Network(RBNT) ke XPF
Fr0.645913
1 Redbelly Network(RBNT) ke BWP
P0.08434495
1 Redbelly Network(RBNT) ke BZD
$0.01260471
1 Redbelly Network(RBNT) ke CVE
$0.60101264
1 Redbelly Network(RBNT) ke DJF
Fr1.109967
1 Redbelly Network(RBNT) ke DOP
$0.40328801
1 Redbelly Network(RBNT) ke DZD
د.ج0.81874176
1 Redbelly Network(RBNT) ke FJD
$0.01429788
1 Redbelly Network(RBNT) ke GNF
Fr54.526345
1 Redbelly Network(RBNT) ke GTQ
Q0.04803586
1 Redbelly Network(RBNT) ke GYD
$1.31164236
1 Redbelly Network(RBNT) ke ISK
kr0.790146

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Redbelly Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Redbelly Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Redbelly Network

Berapa nilai Redbelly Network (RBNT) hari ini?
Harga live RBNT dalam USD adalah 0.006271 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RBNT ke USD saat ini?
Harga RBNT ke USD saat ini adalah $ 0.006271. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Redbelly Network?
Kapitalisasi pasar RBNT adalah $ 14.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RBNT?
Suplai beredar RBNT adalah 2.33B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RBNT?
RBNT mencapai harga ATH sebesar 0.48118740230883084 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RBNT?
RBNT mencapai harga ATL 0.005679872341604032 USD.
Berapa volume perdagangan RBNT?
Volume perdagangan 24 jam live RBNT adalah $ 63.12K USD.
Akankah harga RBNT naik lebih tinggi tahun ini?
RBNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Redbelly Network (RBNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

