Tabel Konversi Renq Finance ke Rupe Pakistan
Tabel Konversi RENQ ke PKR
- 1 RENQ0.28 PKR
- 2 RENQ0.55 PKR
- 3 RENQ0.83 PKR
- 4 RENQ1.10 PKR
- 5 RENQ1.38 PKR
- 6 RENQ1.65 PKR
- 7 RENQ1.93 PKR
- 8 RENQ2.20 PKR
- 9 RENQ2.48 PKR
- 10 RENQ2.75 PKR
- 50 RENQ13.76 PKR
- 100 RENQ27.52 PKR
- 1,000 RENQ275.23 PKR
- 5,000 RENQ1,376.15 PKR
- 10,000 RENQ2,752.30 PKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Renq Finance ke Rupe Pakistan (RENQ ke PKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 RENQ hingga 10,000 RENQ. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RENQ yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RENQ ke PKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PKR ke RENQ
- 1 PKR3.633 RENQ
- 2 PKR7.266 RENQ
- 3 PKR10.89 RENQ
- 4 PKR14.53 RENQ
- 5 PKR18.16 RENQ
- 6 PKR21.79 RENQ
- 7 PKR25.43 RENQ
- 8 PKR29.066 RENQ
- 9 PKR32.69 RENQ
- 10 PKR36.33 RENQ
- 50 PKR181.6 RENQ
- 100 PKR363.3 RENQ
- 1,000 PKR3,633 RENQ
- 5,000 PKR18,166 RENQ
- 10,000 PKR36,333 RENQ
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rupe Pakistan ke Renq Finance (PKR ke RENQ) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PKR hingga 10,000 PKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Renq Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Renq Finance (RENQ) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.28 PKR , yang mencerminkan perubahan -1.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Renq Finance Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren RENQ ke PKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Renq Finance terhadap PKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Renq Finance saat ini.
Ringkasan Konversi RENQ ke PKR
Per | 1 RENQ = 0.28 PKR | 1 PKR = 3.633 RENQ
Kurs untuk 1 RENQ ke PKR hari ini adalah 0.28 PKR.
Pembelian 5 RENQ akan dikenai biaya 1.38 PKR, sedangkan 10 RENQ memiliki nilai 2.75 PKR.
1 PKR dapat di-trade dengan 3.633 RENQ.
50 PKR dapat dikonversi ke 181.6 RENQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RENQ ke PKR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.00%, sehingga mencapai high senilai -- PKR dan low senilai -- PKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RENQ adalah -- PKR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RENQ telah berubah sebesar -- PKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Renq Finance (RENQ)
Setelah menghitung harga Renq Finance (RENQ), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Renq Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RENQ. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Renq Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RENQ ke PKR
Dalam 24 jam terakhir, Renq Finance (RENQ) telah berfluktuasi antara -- PKR dan -- PKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.2609355174628896 PKR dan high 0.3733255738566799 PKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RENQ ke PKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+3.14%
|+30.54%
|+34.04%
|+36.83%
|Perubahan
|-0.40%
|-25.20%
|-27.79%
|-31.37%
Prakiraan Harga Renq Finance dalam PKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Renq Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RENQ ke PKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RENQ untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Renq Finance dapat mencapai sekitar ₨0.29PKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RENQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RENQ mungkin naik menjadi sekitar ₨0.35 PKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Renq Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RENQ yang Tersedia di MEXC
RENQ/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RENQ, yang mencakup pasar tempat Renq Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RENQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RENQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Renq Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Renq Finance
Ingin menambahkan Renq Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Renq Finance › atau Mulai sekarang ›
RENQ dan PKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Renq Finance (RENQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Renq Finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.000982
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RENQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PKR, harga USD RENQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RENQ] [RENQ ke USD]
Rupe Pakistan (PKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PKR/USD): 0.00356893060042425
- Perubahan 7 Hari: +0.73%
- Tren 30 Hari: +0.73%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RENQ yang sama.
- PKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RENQ dengan PKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RENQ ke PKR?
Kurs antara Renq Finance (RENQ) dan Rupe Pakistan (PKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RENQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RENQ ke PKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PKR. Ketika PKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RENQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Renq Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RENQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PKR.
Konversikan RENQ ke PKR Seketika
Gunakan konverter RENQ ke PKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RENQ ke PKR?
Masukkan Jumlah RENQ
Mulailah dengan memasukkan jumlah RENQ yang ingin Anda konversi ke PKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RENQ ke PKR Secara Live
Lihat kurs RENQ ke PKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RENQ dan PKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RENQ ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RENQ dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RENQ ke PKR dihitung?
Perhitungan kurs RENQ ke PKR didasarkan pada nilai RENQ saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RENQ ke PKR begitu sering berubah?
Kurs RENQ ke PKR sangat sering berubah karena Renq Finance dan Rupe Pakistan terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RENQ ke PKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RENQ ke PKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RENQ ke PKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RENQ ke PKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RENQ ke PKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RENQ terhadap PKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RENQ terhadap PKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RENQ ke PKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RENQ tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RENQ ke PKR?
Halving Renq Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RENQ ke PKR.
Bisakah saya membandingkan kurs RENQ ke PKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RENQ kePKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RENQ ke PKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Renq Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RENQ ke PKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RENQ ke PKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Renq Finance dan Rupe Pakistan?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Renq Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RENQ ke PKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PKR Anda ke RENQ dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RENQ ke PKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RENQ dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RENQ ke PKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RENQ ke PKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RENQ ke PKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Renq Finance Selengkapnya
Harga Renq Finance
Pelajari selengkapnya tentang Renq Finance (RENQ) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Renq Finance
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar RENQ untuk lebih memahami kemungkinan arah Renq Finance.
Cara Membeli Renq Finance
Ingin membeli Renq Finance? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
RENQ/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan RENQ/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
RENQ USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada RENQ dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures RENQ USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Renq Finance ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PKR
Mengapa Harus Membeli Renq Finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Renq Finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Renq Finance dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.