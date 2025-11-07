BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Renq Finance hari ini adalah 0.00126 USD. Lacak informasi harga aktual RENQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RENQ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Renq Finance hari ini adalah 0.00126 USD. Lacak informasi harga aktual RENQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RENQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RENQ

Info Harga RENQ

Penjelasan RENQ

Whitepaper RENQ

Situs Web Resmi RENQ

Tokenomi RENQ

Prakiraan Harga RENQ

Riwayat RENQ

Panduan Membeli RENQ

Konverter RENQ ke Mata Uang Fiat

Spot RENQ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Renq Finance

Harga Renq Finance(RENQ)

Harga Live 1 RENQ ke USD:

$0.001261
$0.001261$0.001261
+0.63%1D
USD
Grafik Harga Live Renq Finance (RENQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:19 (UTC+8)

Informasi Harga Renq Finance (RENQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001253
$ 0.001253$ 0.001253
Low 24 Jam
$ 0.001291
$ 0.001291$ 0.001291
High 24 Jam

$ 0.001253
$ 0.001253$ 0.001253

$ 0.001291
$ 0.001291$ 0.001291

$ 0.10684807043138618
$ 0.10684807043138618$ 0.10684807043138618

$ 0.000882741628312013
$ 0.000882741628312013$ 0.000882741628312013

+0.15%

+0.63%

-2.93%

-2.93%

Harga aktual Renq Finance (RENQ) adalah $ 0.00126. Selama 24 jam terakhir, RENQ diperdagangkan antara low $ 0.001253 dan high $ 0.001291, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRENQ adalah $ 0.10684807043138618, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000882741628312013.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RENQ telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +0.63% selama 24 jam, dan -2.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Renq Finance (RENQ)

No.4102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 151.02K
$ 151.02K$ 151.02K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Renq Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 151.02K. Suplai beredar RENQ adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.26M.

Riwayat Harga Renq Finance (RENQ) USD

Pantau perubahan harga Renq Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000789+0.63%
30 Days$ -0.000164-11.52%
60 Hari$ +0.00008+6.77%
90 Hari$ -0.00035-21.74%
Perubahan Harga Renq Finance Hari Ini

Hari ini, RENQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000789 (+0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Renq Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000164 (-11.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Renq Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RENQ terlihat mengalami perubahan $ +0.00008 (+6.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Renq Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00035 (-21.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Renq Finance (RENQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Renq Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Renq Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Renq Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RENQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Renq Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Renq Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Renq Finance (USD)

Berapa nilai Renq Finance (RENQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Renq Finance (RENQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Renq Finance.

Cek prediksi harga Renq Finance sekarang!

Tokenomi Renq Finance (RENQ)

Memahami tokenomi Renq Finance (RENQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RENQ sekarang!

Cara membeli Renq Finance (RENQ)

Ingin mengetahui cara membeli Renq Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Renq Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RENQ ke Mata Uang Lokal

1 Renq Finance(RENQ) ke VND
33.1569
1 Renq Finance(RENQ) ke AUD
A$0.0019404
1 Renq Finance(RENQ) ke GBP
0.0009576
1 Renq Finance(RENQ) ke EUR
0.0010836
1 Renq Finance(RENQ) ke USD
$0.00126
1 Renq Finance(RENQ) ke MYR
RM0.0052668
1 Renq Finance(RENQ) ke TRY
0.0531594
1 Renq Finance(RENQ) ke JPY
¥0.19152
1 Renq Finance(RENQ) ke ARS
ARS$1.8287262
1 Renq Finance(RENQ) ke RUB
0.1023498
1 Renq Finance(RENQ) ke INR
0.1117242
1 Renq Finance(RENQ) ke IDR
Rp20.9999916
1 Renq Finance(RENQ) ke PHP
0.0743652
1 Renq Finance(RENQ) ke EGP
￡E.0.0595854
1 Renq Finance(RENQ) ke BRL
R$0.0067284
1 Renq Finance(RENQ) ke CAD
C$0.0017766
1 Renq Finance(RENQ) ke BDT
0.1537326
1 Renq Finance(RENQ) ke NGN
1.8129384
1 Renq Finance(RENQ) ke COP
$4.8275766
1 Renq Finance(RENQ) ke ZAR
R.0.0218862
1 Renq Finance(RENQ) ke UAH
0.0529956
1 Renq Finance(RENQ) ke TZS
T.Sh.3.09582
1 Renq Finance(RENQ) ke VES
Bs0.28602
1 Renq Finance(RENQ) ke CLP
$1.18818
1 Renq Finance(RENQ) ke PKR
Rs0.3561264
1 Renq Finance(RENQ) ke KZT
0.6627978
1 Renq Finance(RENQ) ke THB
฿0.040824
1 Renq Finance(RENQ) ke TWD
NT$0.0390474
1 Renq Finance(RENQ) ke AED
د.إ0.0046242
1 Renq Finance(RENQ) ke CHF
Fr0.001008
1 Renq Finance(RENQ) ke HKD
HK$0.0097902
1 Renq Finance(RENQ) ke AMD
֏0.481824
1 Renq Finance(RENQ) ke MAD
.د.م0.011718
1 Renq Finance(RENQ) ke MXN
$0.0233982
1 Renq Finance(RENQ) ke SAR
ريال0.004725
1 Renq Finance(RENQ) ke ETB
Br0.1939014
1 Renq Finance(RENQ) ke KES
KSh0.1627416
1 Renq Finance(RENQ) ke JOD
د.أ0.00089334
1 Renq Finance(RENQ) ke PLN
0.0046242
1 Renq Finance(RENQ) ke RON
лв0.005544
1 Renq Finance(RENQ) ke SEK
kr0.0120456
1 Renq Finance(RENQ) ke BGN
лв0.0021294
1 Renq Finance(RENQ) ke HUF
Ft0.4212558
1 Renq Finance(RENQ) ke CZK
0.0265482
1 Renq Finance(RENQ) ke KWD
د.ك0.00038556
1 Renq Finance(RENQ) ke ILS
0.0041202
1 Renq Finance(RENQ) ke BOB
Bs0.008694
1 Renq Finance(RENQ) ke AZN
0.002142
1 Renq Finance(RENQ) ke TJS
SM0.0116172
1 Renq Finance(RENQ) ke GEL
0.0034146
1 Renq Finance(RENQ) ke AOA
Kz1.1549034
1 Renq Finance(RENQ) ke BHD
.د.ب0.00047376
1 Renq Finance(RENQ) ke BMD
$0.00126
1 Renq Finance(RENQ) ke DKK
kr0.0081396
1 Renq Finance(RENQ) ke HNL
L0.0331884
1 Renq Finance(RENQ) ke MUR
0.05796
1 Renq Finance(RENQ) ke NAD
$0.0218862
1 Renq Finance(RENQ) ke NOK
kr0.0128394
1 Renq Finance(RENQ) ke NZD
$0.0022302
1 Renq Finance(RENQ) ke PAB
B/.0.00126
1 Renq Finance(RENQ) ke PGK
K0.005292
1 Renq Finance(RENQ) ke QAR
ر.ق0.0045864
1 Renq Finance(RENQ) ke RSD
дин.0.1278774
1 Renq Finance(RENQ) ke UZS
soʻm15.1807194
1 Renq Finance(RENQ) ke ALL
L0.105651
1 Renq Finance(RENQ) ke ANG
ƒ0.0022554
1 Renq Finance(RENQ) ke AWG
ƒ0.002268
1 Renq Finance(RENQ) ke BBD
$0.00252
1 Renq Finance(RENQ) ke BAM
KM0.0021294
1 Renq Finance(RENQ) ke BIF
Fr3.71574
1 Renq Finance(RENQ) ke BND
$0.001638
1 Renq Finance(RENQ) ke BSD
$0.00126
1 Renq Finance(RENQ) ke JMD
$0.202041
1 Renq Finance(RENQ) ke KHR
5.0602356
1 Renq Finance(RENQ) ke KMF
Fr0.5292
1 Renq Finance(RENQ) ke LAK
27.3913038
1 Renq Finance(RENQ) ke LKR
රු0.3841362
1 Renq Finance(RENQ) ke MDL
L0.02142
1 Renq Finance(RENQ) ke MGA
Ar5.67567
1 Renq Finance(RENQ) ke MOP
P0.01008
1 Renq Finance(RENQ) ke MVR
0.019404
1 Renq Finance(RENQ) ke MWK
MK2.1874986
1 Renq Finance(RENQ) ke MZN
MT0.080577
1 Renq Finance(RENQ) ke NPR
रु0.178542
1 Renq Finance(RENQ) ke PYG
8.93592
1 Renq Finance(RENQ) ke RWF
Fr1.82826
1 Renq Finance(RENQ) ke SBD
$0.0103698
1 Renq Finance(RENQ) ke SCR
0.018963
1 Renq Finance(RENQ) ke SRD
$0.04851
1 Renq Finance(RENQ) ke SVC
$0.0110124
1 Renq Finance(RENQ) ke SZL
L0.0218736
1 Renq Finance(RENQ) ke TMT
m0.00441
1 Renq Finance(RENQ) ke TND
د.ت0.00372834
1 Renq Finance(RENQ) ke TTD
$0.0085302
1 Renq Finance(RENQ) ke UGX
Sh4.40496
1 Renq Finance(RENQ) ke XAF
Fr0.71442
1 Renq Finance(RENQ) ke XCD
$0.003402
1 Renq Finance(RENQ) ke XOF
Fr0.71442
1 Renq Finance(RENQ) ke XPF
Fr0.12978
1 Renq Finance(RENQ) ke BWP
P0.016947
1 Renq Finance(RENQ) ke BZD
$0.0025326
1 Renq Finance(RENQ) ke CVE
$0.1207584
1 Renq Finance(RENQ) ke DJF
Fr0.22302
1 Renq Finance(RENQ) ke DOP
$0.0810306
1 Renq Finance(RENQ) ke DZD
د.ج0.1645056
1 Renq Finance(RENQ) ke FJD
$0.0028728
1 Renq Finance(RENQ) ke GNF
Fr10.9557
1 Renq Finance(RENQ) ke GTQ
Q0.0096516
1 Renq Finance(RENQ) ke GYD
$0.2635416
1 Renq Finance(RENQ) ke ISK
kr0.15876

Sumber Daya Renq Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Renq Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Renq Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Renq Finance

Berapa nilai Renq Finance (RENQ) hari ini?
Harga live RENQ dalam USD adalah 0.00126 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RENQ ke USD saat ini?
Harga RENQ ke USD saat ini adalah $ 0.00126. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Renq Finance?
Kapitalisasi pasar RENQ adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RENQ?
Suplai beredar RENQ adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RENQ?
RENQ mencapai harga ATH sebesar 0.10684807043138618 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RENQ?
RENQ mencapai harga ATL 0.000882741628312013 USD.
Berapa volume perdagangan RENQ?
Volume perdagangan 24 jam live RENQ adalah $ 151.02K USD.
Akankah harga RENQ naik lebih tinggi tahun ini?
RENQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RENQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:54:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Renq Finance (RENQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator RENQ ke USD

Jumlah

RENQ
RENQ
USD
USD

1 RENQ = 0.00126 USD

Perdagangkan RENQ

RENQ/USDT
$0.001261
$0.001261$0.001261
+0.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,353.23
$101,353.23$101,353.23

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.97
$3,309.97$3,309.97

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-0.59%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0270
$1.0270$1.0270

+19.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,353.23
$101,353.23$101,353.23

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.97
$3,309.97$3,309.97

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2094
$2.2094$2.2094

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0121
$1.0121$1.0121

-0.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0825
$0.0825$0.0825

+65.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004152
$0.0004152$0.0004152

+176.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013290
$0.013290$0.013290

+1,229.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.222
$4.222$4.222

+322.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007856
$0.007856$0.007856

+268.13%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002468
$0.0000002468$0.0000002468

+64.53%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0825
$0.0825$0.0825

+65.00%