Tabel Konversi Saber Protocol Token ke Ringgit Malaysia
Tabel Konversi SBR ke MYR
- 1 SBR0.00 MYR
- 2 SBR0.01 MYR
- 3 SBR0.01 MYR
- 4 SBR0.01 MYR
- 5 SBR0.02 MYR
- 6 SBR0.02 MYR
- 7 SBR0.03 MYR
- 8 SBR0.03 MYR
- 9 SBR0.03 MYR
- 10 SBR0.04 MYR
- 50 SBR0.18 MYR
- 100 SBR0.36 MYR
- 1,000 SBR3.58 MYR
- 5,000 SBR17.89 MYR
- 10,000 SBR35.77 MYR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Saber Protocol Token ke Ringgit Malaysia (SBR ke MYR) di berbagai rentang nilai, dari 1 SBR hingga 10,000 SBR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SBR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MYR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SBR ke MYR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MYR ke SBR
- 1 MYR279.5 SBR
- 2 MYR559.09 SBR
- 3 MYR838.6 SBR
- 4 MYR1,118 SBR
- 5 MYR1,397 SBR
- 6 MYR1,677 SBR
- 7 MYR1,956 SBR
- 8 MYR2,236 SBR
- 9 MYR2,515 SBR
- 10 MYR2,795 SBR
- 50 MYR13,977 SBR
- 100 MYR27,954 SBR
- 1,000 MYR279,549 SBR
- 5,000 MYR1,397,746 SBR
- 10,000 MYR2,795,492 SBR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ringgit Malaysia ke Saber Protocol Token (MYR ke SBR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MYR hingga 10,000 MYR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Saber Protocol Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MYR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Saber Protocol Token (SBR) saat ini diperdagangkan seharga RM 0.00 MYR , yang mencerminkan perubahan 0.01% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Saber Protocol Token Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.01%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren SBR ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Saber Protocol Token terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Saber Protocol Token saat ini.
Ringkasan Konversi SBR ke MYR
Per | 1 SBR = 0.00 MYR | 1 MYR = 279.5 SBR
Kurs untuk 1 SBR ke MYR hari ini adalah 0.00 MYR.
Pembelian 5 SBR akan dikenai biaya 0.02 MYR, sedangkan 10 SBR memiliki nilai 0.04 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 279.5 SBR.
50 MYR dapat dikonversi ke 13,977 SBR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SBR ke MYR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.01%, sehingga mencapai high senilai -- MYR dan low senilai -- MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SBR adalah -- MYR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SBR telah berubah sebesar -- MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Saber Protocol Token (SBR)
Setelah menghitung harga Saber Protocol Token (SBR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Saber Protocol Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SBR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Saber Protocol Token, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SBR ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, Saber Protocol Token (SBR) telah berfluktuasi antara -- MYR dan -- MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0034911323690054617 MYR dan high 0.0037036183461376868 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SBR ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Low
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Rata-rata
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|RM 0
|Volatilitas
|+0.47%
|+5.79%
|+21.20%
|+44.99%
|Perubahan
|-0.06%
|-2.54%
|-2.14%
|-21.20%
Prakiraan Harga Saber Protocol Token dalam MYR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Saber Protocol Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SBR ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SBR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Saber Protocol Token dapat mencapai sekitar RM0.00MYR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SBR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SBR mungkin naik menjadi sekitar RM0.00 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Saber Protocol Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SBR yang Tersedia di MEXC
SBR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SBR, yang mencakup pasar tempat Saber Protocol Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SBR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SBR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Saber Protocol Token untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Saber Protocol Token
Ingin menambahkan Saber Protocol Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Saber Protocol Token › atau Mulai sekarang ›
SBR dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Saber Protocol Token (SBR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Saber Protocol Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.0008771
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SBR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD SBR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SBR] [SBR ke USD]
Ringgit Malaysia (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): 0.24527604469812528
- Perubahan 7 Hari: +2.17%
- Tren 30 Hari: +2.17%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SBR yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SBR dengan MYR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SBR ke MYR?
Kurs antara Saber Protocol Token (SBR) dan Ringgit Malaysia (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SBR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SBR ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SBR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Saber Protocol Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SBR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
Konversikan SBR ke MYR Seketika
Gunakan konverter SBR ke MYR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SBR ke MYR?
Masukkan Jumlah SBR
Mulailah dengan memasukkan jumlah SBR yang ingin Anda konversi ke MYR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SBR ke MYR Secara Live
Lihat kurs SBR ke MYR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SBR dan MYR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SBR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SBR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SBR ke MYR dihitung?
Perhitungan kurs SBR ke MYR didasarkan pada nilai SBR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SBR ke MYR begitu sering berubah?
Kurs SBR ke MYR sangat sering berubah karena Saber Protocol Token dan Ringgit Malaysia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SBR ke MYR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SBR ke MYR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SBR ke MYR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SBR ke MYR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SBR ke MYR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SBR terhadap MYR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SBR terhadap MYR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SBR ke MYR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SBR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SBR ke MYR?
Halving Saber Protocol Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SBR ke MYR.
Bisakah saya membandingkan kurs SBR ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SBR keMYR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SBR ke MYR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Saber Protocol Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SBR ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MYR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SBR ke MYR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Saber Protocol Token dan Ringgit Malaysia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Saber Protocol Token dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SBR ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MYR Anda ke SBR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SBR ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SBR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SBR ke MYR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SBR ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MYR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SBR ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Saber Protocol Token Selengkapnya
Harga Saber Protocol Token
Pelajari selengkapnya tentang Saber Protocol Token (SBR) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Saber Protocol Token
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SBR untuk lebih memahami kemungkinan arah Saber Protocol Token.
Cara Membeli Saber Protocol Token
Ingin membeli Saber Protocol Token? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SBR/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SBR/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SBR USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SBR dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SBR USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Saber Protocol Token ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MYR
Mengapa Harus Membeli Saber Protocol Token dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Saber Protocol Token.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Saber Protocol Token dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.