BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Saber Protocol Token hari ini adalah 0.0009008 USD. Lacak informasi harga aktual SBR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SBR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Saber Protocol Token hari ini adalah 0.0009008 USD. Lacak informasi harga aktual SBR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SBR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SBR

Info Harga SBR

Penjelasan SBR

Whitepaper SBR

Situs Web Resmi SBR

Tokenomi SBR

Prakiraan Harga SBR

Riwayat SBR

Panduan Membeli SBR

Konverter SBR ke Mata Uang Fiat

Spot SBR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Saber Protocol Token

Harga Saber Protocol Token(SBR)

Harga Live 1 SBR ke USD:

$0.0009008
$0.0009008$0.0009008
+5.14%1D
USD
Grafik Harga Live Saber Protocol Token (SBR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:49 (UTC+8)

Informasi Harga Saber Protocol Token (SBR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0008317
$ 0.0008317$ 0.0008317
Low 24 Jam
$ 0.000901
$ 0.000901$ 0.000901
High 24 Jam

$ 0.0008317
$ 0.0008317$ 0.0008317

$ 0.000901
$ 0.000901$ 0.000901

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

+0.34%

+5.14%

+2.86%

+2.86%

Harga aktual Saber Protocol Token (SBR) adalah $ 0.0009008. Selama 24 jam terakhir, SBR diperdagangkan antara low $ 0.0008317 dan high $ 0.000901, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSBR adalah $ 1.12106192, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000218387419212127.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SBR telah berubah sebesar +0.34% selama 1 jam terakhir, +5.14% selama 24 jam, dan +2.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Saber Protocol Token (SBR)

No.4655

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.57K
$ 52.57K$ 52.57K

$ 88.38K
$ 88.38K$ 88.38K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Kapitalisasi Pasar Saber Protocol Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.57K. Suplai beredar SBR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 98111672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.38K.

Riwayat Harga Saber Protocol Token (SBR) USD

Pantau perubahan harga Saber Protocol Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000044038+5.14%
30 Days$ -0.000084-8.53%
60 Hari$ -0.0002479-21.59%
90 Hari$ -0.0001141-11.25%
Perubahan Harga Saber Protocol Token Hari Ini

Hari ini, SBR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000044038 (+5.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Saber Protocol Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000084 (-8.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Saber Protocol Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SBR terlihat mengalami perubahan $ -0.0002479 (-21.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Saber Protocol Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001141 (-11.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Saber Protocol Token (SBR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Saber Protocol Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Saber Protocol Token (SBR)

Saber adalah pertukaran stablecoin lintas rantai di Solana.

Saber Protocol Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Saber Protocol Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SBR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Saber Protocol Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Saber Protocol Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Saber Protocol Token (USD)

Berapa nilai Saber Protocol Token (SBR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Saber Protocol Token (SBR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Saber Protocol Token.

Cek prediksi harga Saber Protocol Token sekarang!

Tokenomi Saber Protocol Token (SBR)

Memahami tokenomi Saber Protocol Token (SBR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SBR sekarang!

Cara membeli Saber Protocol Token (SBR)

Ingin mengetahui cara membeli Saber Protocol Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Saber Protocol Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SBR ke Mata Uang Lokal

1 Saber Protocol Token(SBR) ke VND
23.704552
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AUD
A$0.001387232
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GBP
0.000684608
1 Saber Protocol Token(SBR) ke EUR
0.000774688
1 Saber Protocol Token(SBR) ke USD
$0.0009008
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MYR
RM0.003765344
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TRY
0.038004752
1 Saber Protocol Token(SBR) ke JPY
¥0.1369216
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ARS
ARS$1.307394096
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RUB
0.073171984
1 Saber Protocol Token(SBR) ke INR
0.079873936
1 Saber Protocol Token(SBR) ke IDR
Rp15.013327328
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PHP
0.053165216
1 Saber Protocol Token(SBR) ke EGP
￡E.0.042598832
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BRL
R$0.004810272
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CAD
C$0.001270128
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BDT
0.109906608
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NGN
1.296107072
1 Saber Protocol Token(SBR) ke COP
$3.451334128
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ZAR
R.0.015646896
1 Saber Protocol Token(SBR) ke UAH
0.037887648
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TZS
T.Sh.2.2132656
1 Saber Protocol Token(SBR) ke VES
Bs0.2044816
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CLP
$0.8494544
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PKR
Rs0.254602112
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KZT
0.473847824
1 Saber Protocol Token(SBR) ke THB
฿0.02918592
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TWD
NT$0.027915792
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AED
د.إ0.003305936
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CHF
Fr0.00072064
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HKD
HK$0.006999216
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AMD
֏0.34446592
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MAD
.د.م0.00837744
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MXN
$0.016727856
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SAR
ريال0.003378
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ETB
Br0.138624112
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KES
KSh0.116347328
1 Saber Protocol Token(SBR) ke JOD
د.أ0.0006386672
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PLN
0.003305936
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RON
лв0.00396352
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SEK
kr0.008611648
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BGN
лв0.001522352
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HUF
Ft0.301164464
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CZK
0.018979856
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KWD
د.ك0.0002756448
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ILS
0.002945616
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BOB
Bs0.00621552
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AZN
0.00153136
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TJS
SM0.008305376
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GEL
0.002441168
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AOA
Kz0.825664272
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BHD
.د.ب0.0003387008
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BMD
$0.0009008
1 Saber Protocol Token(SBR) ke DKK
kr0.005819168
1 Saber Protocol Token(SBR) ke HNL
L0.023727072
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MUR
0.0414368
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NAD
$0.015646896
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NOK
kr0.009179152
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NZD
$0.001594416
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PAB
B/.0.0009008
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PGK
K0.00378336
1 Saber Protocol Token(SBR) ke QAR
ر.ق0.003278912
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RSD
дин.0.091422192
1 Saber Protocol Token(SBR) ke UZS
soʻm10.853009552
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ALL
L0.07553208
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ANG
ƒ0.001612432
1 Saber Protocol Token(SBR) ke AWG
ƒ0.00162144
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BBD
$0.0018016
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BAM
KM0.001522352
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BIF
Fr2.6564592
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BND
$0.00117104
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BSD
$0.0009008
1 Saber Protocol Token(SBR) ke JMD
$0.14444328
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KHR
3.617666848
1 Saber Protocol Token(SBR) ke KMF
Fr0.378336
1 Saber Protocol Token(SBR) ke LAK
19.582608304
1 Saber Protocol Token(SBR) ke LKR
රු0.274626896
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MDL
L0.0153136
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MGA
Ar4.0576536
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MOP
P0.0072064
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MVR
0.01387232
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MWK
MK1.563887888
1 Saber Protocol Token(SBR) ke MZN
MT0.05760616
1 Saber Protocol Token(SBR) ke NPR
रु0.12764336
1 Saber Protocol Token(SBR) ke PYG
6.3884736
1 Saber Protocol Token(SBR) ke RWF
Fr1.3070608
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SBD
$0.007413584
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SCR
0.01355704
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SRD
$0.0346808
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SVC
$0.007872992
1 Saber Protocol Token(SBR) ke SZL
L0.015637888
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TMT
m0.0031528
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TND
د.ت0.0026654672
1 Saber Protocol Token(SBR) ke TTD
$0.006098416
1 Saber Protocol Token(SBR) ke UGX
Sh3.1491968
1 Saber Protocol Token(SBR) ke XAF
Fr0.5107536
1 Saber Protocol Token(SBR) ke XCD
$0.00243216
1 Saber Protocol Token(SBR) ke XOF
Fr0.5107536
1 Saber Protocol Token(SBR) ke XPF
Fr0.0927824
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BWP
P0.01211576
1 Saber Protocol Token(SBR) ke BZD
$0.001810608
1 Saber Protocol Token(SBR) ke CVE
$0.086332672
1 Saber Protocol Token(SBR) ke DJF
Fr0.1594416
1 Saber Protocol Token(SBR) ke DOP
$0.057930448
1 Saber Protocol Token(SBR) ke DZD
د.ج0.117608448
1 Saber Protocol Token(SBR) ke FJD
$0.002053824
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GNF
Fr7.832456
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GTQ
Q0.006900128
1 Saber Protocol Token(SBR) ke GYD
$0.188411328
1 Saber Protocol Token(SBR) ke ISK
kr0.1135008

Sumber Daya Saber Protocol Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Saber Protocol Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Saber Protocol Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Saber Protocol Token

Berapa nilai Saber Protocol Token (SBR) hari ini?
Harga live SBR dalam USD adalah 0.0009008 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SBR ke USD saat ini?
Harga SBR ke USD saat ini adalah $ 0.0009008. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Saber Protocol Token?
Kapitalisasi pasar SBR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SBR?
Suplai beredar SBR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SBR?
SBR mencapai harga ATH sebesar 1.12106192 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SBR?
SBR mencapai harga ATL 0.000218387419212127 USD.
Berapa volume perdagangan SBR?
Volume perdagangan 24 jam live SBR adalah $ 52.57K USD.
Akankah harga SBR naik lebih tinggi tahun ini?
SBR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SBR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:55:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Saber Protocol Token (SBR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SBR ke USD

Jumlah

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0009008 USD

Perdagangkan SBR

SBR/USDT
$0.0009008
$0.0009008$0.0009008
+5.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,353.72
$101,353.72$101,353.72

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.91
$3,310.91$3,310.91

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.04
$155.04$155.04

-0.56%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0400
$1.0400$1.0400

+21.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,353.72
$101,353.72$101,353.72

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.91
$3,310.91$3,310.91

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.04
$155.04$155.04

-0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0128
$1.0128$1.0128

-0.32%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004042
$0.0004042$0.0004042

+169.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012249
$0.012249$0.012249

+1,124.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.238
$4.238$4.238

+323.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007877
$0.007877$0.007877

+269.11%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002460
$0.0000002460$0.0000002460

+64.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001735
$0.001735$0.001735

+59.46%