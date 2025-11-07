Apa yang dimaksud dengan Saber Protocol Token (SBR)

Saber adalah pertukaran stablecoin lintas rantai di Solana. Saber adalah pertukaran stablecoin lintas rantai di Solana.

Tokenomi Saber Protocol Token (SBR)

Memahami tokenomi Saber Protocol Token (SBR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SBR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Saber Protocol Token Berapa nilai Saber Protocol Token (SBR) hari ini? Harga live SBR dalam USD adalah 0.0009008 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SBR ke USD saat ini? $ 0.0009008 . Cobalah Harga SBR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Saber Protocol Token? Kapitalisasi pasar SBR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SBR? Suplai beredar SBR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SBR? SBR mencapai harga ATH sebesar 1.12106192 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SBR? SBR mencapai harga ATL 0.000218387419212127 USD . Berapa volume perdagangan SBR? Volume perdagangan 24 jam live SBR adalah $ 52.57K USD . Akankah harga SBR naik lebih tinggi tahun ini? SBR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SBR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

