Tabel Konversi SENSORIUM ke Chinese Yuan
Tabel Konversi SENSO ke CNY
- 1 SENSO0.02 CNY
- 2 SENSO0.04 CNY
- 3 SENSO0.06 CNY
- 4 SENSO0.09 CNY
- 5 SENSO0.11 CNY
- 6 SENSO0.13 CNY
- 7 SENSO0.15 CNY
- 8 SENSO0.17 CNY
- 9 SENSO0.19 CNY
- 10 SENSO0.21 CNY
- 50 SENSO1.06 CNY
- 100 SENSO2.13 CNY
- 1,000 SENSO21.29 CNY
- 5,000 SENSO106.43 CNY
- 10,000 SENSO212.86 CNY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual SENSORIUM ke Chinese Yuan (SENSO ke CNY) di berbagai rentang nilai, dari 1 SENSO hingga 10,000 SENSO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SENSO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CNY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SENSO ke CNY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CNY ke SENSO
- 1 CNY46.97 SENSO
- 2 CNY93.95 SENSO
- 3 CNY140.9 SENSO
- 4 CNY187.9 SENSO
- 5 CNY234.8 SENSO
- 6 CNY281.8 SENSO
- 7 CNY328.8 SENSO
- 8 CNY375.8 SENSO
- 9 CNY422.8 SENSO
- 10 CNY469.7 SENSO
- 50 CNY2,348 SENSO
- 100 CNY4,697 SENSO
- 1,000 CNY46,978 SENSO
- 5,000 CNY234,890 SENSO
- 10,000 CNY469,781 SENSO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Chinese Yuan ke SENSORIUM (CNY ke SENSO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CNY hingga 10,000 CNY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah SENSORIUM yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CNY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
SENSORIUM (SENSO) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 0.02 CNY , yang mencerminkan perubahan 0.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥367.95K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥1.50M CNY. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SENSORIUM Harga khusus dari kami.
496.28M CNY
Suplai Peredaran
367.95K
Volume Trading 24 Jam
1.50M CNY
Kapitalisasi Pasar
0.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0.003027
High 24 Jam
¥ 0.002987
Low 24 Jam
Grafik tren SENSO ke CNY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SENSORIUM terhadap CNY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SENSORIUM saat ini.
Ringkasan Konversi SENSO ke CNY
Per | 1 SENSO = 0.02 CNY | 1 CNY = 46.97 SENSO
Kurs untuk 1 SENSO ke CNY hari ini adalah 0.02 CNY.
Pembelian 5 SENSO akan dikenai biaya 0.11 CNY, sedangkan 10 SENSO memiliki nilai 0.21 CNY.
1 CNY dapat di-trade dengan 46.97 SENSO.
50 CNY dapat dikonversi ke 2,348 SENSO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SENSO ke CNY telah berubah sebesar -0.63% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.76%, sehingga mencapai high senilai 0.021378310453431984 CNY dan low senilai 0.021095808828675698 CNY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SENSO adalah 0.021328872669099632 CNY yang menunjukkan perubahan -0.20% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SENSO telah berubah sebesar -0.002542514622806579 CNY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -10.67% pada nilainya.
Semua Tentang SENSORIUM (SENSO)
Setelah menghitung harga SENSORIUM (SENSO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang SENSORIUM langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SENSO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli SENSORIUM, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SENSO ke CNY
Dalam 24 jam terakhir, SENSORIUM (SENSO) telah berfluktuasi antara 0.021095808828675698 CNY dan 0.021378310453431984 CNY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.020975745638154273 CNY dan high 0.021689062240663897 CNY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SENSO ke CNY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Low
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Rata-rata
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Volatilitas
|+1.33%
|+3.35%
|+6.92%
|+49.26%
|Perubahan
|+0.23%
|0.00%
|-0.19%
|-10.66%
Prakiraan Harga SENSORIUM dalam CNY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga SENSORIUM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SENSO ke CNY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SENSO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, SENSORIUM dapat mencapai sekitar ¥0.02CNY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SENSO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SENSO mungkin naik menjadi sekitar ¥0.03 CNY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SENSORIUM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SENSO yang Tersedia di MEXC
SENSO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SENSO, yang mencakup pasar tempat SENSORIUM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SENSO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SENSO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SENSORIUM untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli SENSORIUM
Ingin menambahkan SENSORIUM ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli SENSORIUM › atau Mulai sekarang ›
SENSO dan CNY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SENSORIUM (SENSO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SENSORIUM
- Harga Saat Ini (USD): $0.003014
- Perubahan 7 Hari: -0.63%
- Tren 30 Hari: -0.20%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SENSO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CNY, harga USD SENSO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SENSO] [SENSO ke USD]
Chinese Yuan (CNY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CNY/USD): 0.14157087037771107
- Perubahan 7 Hari: +0.79%
- Tren 30 Hari: +0.79%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CNY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SENSO yang sama.
- CNY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SENSO dengan CNY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SENSO ke CNY?
Kurs antara SENSORIUM (SENSO) dan Chinese Yuan (CNY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SENSO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SENSO ke CNY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CNY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CNY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CNY. Ketika CNY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SENSO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SENSORIUM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SENSO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CNY.
Konversikan SENSO ke CNY Seketika
Gunakan konverter SENSO ke CNY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SENSO ke CNY?
Masukkan Jumlah SENSO
Mulailah dengan memasukkan jumlah SENSO yang ingin Anda konversi ke CNY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SENSO ke CNY Secara Live
Lihat kurs SENSO ke CNY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SENSO dan CNY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SENSO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SENSO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SENSO ke CNY dihitung?
Perhitungan kurs SENSO ke CNY didasarkan pada nilai SENSO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CNY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SENSO ke CNY begitu sering berubah?
Kurs SENSO ke CNY sangat sering berubah karena SENSORIUM dan Chinese Yuan terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SENSO ke CNY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SENSO ke CNY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SENSO ke CNY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SENSO ke CNY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SENSO ke CNY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SENSO terhadap CNY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SENSO terhadap CNY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SENSO ke CNY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CNY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SENSO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SENSO ke CNY?
Halving SENSORIUM, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SENSO ke CNY.
Bisakah saya membandingkan kurs SENSO ke CNY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SENSO keCNY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SENSO ke CNY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga SENSORIUM, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SENSO ke CNY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CNY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SENSO ke CNY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi SENSORIUM dan Chinese Yuan?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk SENSORIUM dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SENSO ke CNY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CNY Anda ke SENSO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SENSO ke CNY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SENSO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SENSO ke CNY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SENSO ke CNY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CNY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SENSO ke CNY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi SENSORIUM Selengkapnya
Harga SENSORIUM
Pelajari selengkapnya tentang SENSORIUM (SENSO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga SENSORIUM
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SENSO untuk lebih memahami kemungkinan arah SENSORIUM.
Cara Membeli SENSORIUM
Ingin membeli SENSORIUM? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SENSO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SENSO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SENSO USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SENSO dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SENSO USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi SENSORIUM ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke CNY
Mengapa Harus Membeli SENSORIUM dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli SENSORIUM.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli SENSORIUM dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.