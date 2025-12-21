Tabel Konversi Singularity Finance ke Dram Armenia
Tabel Konversi SFI ke AMD
- 1 SFI3.78 AMD
- 2 SFI7.56 AMD
- 3 SFI11.34 AMD
- 4 SFI15.11 AMD
- 5 SFI18.89 AMD
- 6 SFI22.67 AMD
- 7 SFI26.45 AMD
- 8 SFI30.23 AMD
- 9 SFI34.01 AMD
- 10 SFI37.79 AMD
- 50 SFI188.93 AMD
- 100 SFI377.87 AMD
- 1,000 SFI3,778.70 AMD
- 5,000 SFI18,893.50 AMD
- 10,000 SFI37,786.99 AMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Singularity Finance ke Dram Armenia (SFI ke AMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SFI hingga 10,000 SFI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SFI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar AMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SFI ke AMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi AMD ke SFI
- 1 AMD0.2646 SFI
- 2 AMD0.5292 SFI
- 3 AMD0.7939 SFI
- 4 AMD1.0585 SFI
- 5 AMD1.323 SFI
- 6 AMD1.587 SFI
- 7 AMD1.852 SFI
- 8 AMD2.117 SFI
- 9 AMD2.381 SFI
- 10 AMD2.646 SFI
- 50 AMD13.23 SFI
- 100 AMD26.46 SFI
- 1,000 AMD264.6 SFI
- 5,000 AMD1,323 SFI
- 10,000 AMD2,646 SFI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Dram Armenia ke Singularity Finance (AMD ke SFI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 AMD hingga 10,000 AMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Singularity Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah AMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Singularity Finance (SFI) saat ini diperdagangkan seharga ֏ 3.78 AMD , yang mencerminkan perubahan 3.98% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ֏-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ֏-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Singularity Finance Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.98%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren SFI ke AMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Singularity Finance terhadap AMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Singularity Finance saat ini.
Ringkasan Konversi SFI ke AMD
Per | 1 SFI = 3.78 AMD | 1 AMD = 0.2646 SFI
Kurs untuk 1 SFI ke AMD hari ini adalah 3.78 AMD.
Pembelian 5 SFI akan dikenai biaya 18.89 AMD, sedangkan 10 SFI memiliki nilai 37.79 AMD.
1 AMD dapat di-trade dengan 0.2646 SFI.
50 AMD dapat dikonversi ke 13.23 SFI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SFI ke AMD telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.98%, sehingga mencapai high senilai -- AMD dan low senilai -- AMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SFI adalah -- AMD yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SFI telah berubah sebesar -- AMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang Singularity Finance (SFI)
Setelah menghitung harga Singularity Finance (SFI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Singularity Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SFI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Singularity Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SFI ke AMD
Dalam 24 jam terakhir, Singularity Finance (SFI) telah berfluktuasi antara -- AMD dan -- AMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3.5115185034163328 AMD dan high 4.9317750633307 AMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SFI ke AMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|֏ 3.81
|֏ 3.81
|֏ 3.81
|֏ 11.45
|Low
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 0
|Rata-rata
|֏ 0
|֏ 0
|֏ 3.81
|֏ 3.81
|Volatilitas
|+34.64%
|+37.21%
|+36.15%
|+72.22%
|Perubahan
|+2.10%
|+0.82%
|-22.44%
|-67.05%
Prakiraan Harga Singularity Finance dalam AMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Singularity Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SFI ke AMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SFI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Singularity Finance dapat mencapai sekitar ֏3.97AMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SFI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SFI mungkin naik menjadi sekitar ֏4.82 AMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Singularity Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SFI yang Tersedia di MEXC
SFI/USDT
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SFI, yang mencakup pasar tempat Singularity Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SFI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SFI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Singularity Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Singularity Finance
Ingin menambahkan Singularity Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Singularity Finance › atau Mulai sekarang ›
SFI dan AMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Singularity Finance (SFI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Singularity Finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.0099
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SFI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AMD, harga USD SFI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SFI] [SFI ke USD]
Dram Armenia (AMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AMD/USD): 0.0026209713521121525
- Perubahan 7 Hari: +0.02%
- Tren 30 Hari: +0.02%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SFI yang sama.
- AMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SFI dengan AMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SFI ke AMD?
Kurs antara Singularity Finance (SFI) dan Dram Armenia (AMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SFI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SFI ke AMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AMD. Ketika AMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SFI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Singularity Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SFI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AMD.
Konversikan SFI ke AMD Seketika
Gunakan konverter SFI ke AMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SFI ke AMD?
Masukkan Jumlah SFI
Mulailah dengan memasukkan jumlah SFI yang ingin Anda konversi ke AMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SFI ke AMD Secara Live
Lihat kurs SFI ke AMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SFI dan AMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SFI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SFI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SFI ke AMD dihitung?
Perhitungan kurs SFI ke AMD didasarkan pada nilai SFI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke AMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SFI ke AMD begitu sering berubah?
Kurs SFI ke AMD sangat sering berubah karena Singularity Finance dan Dram Armenia terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SFI ke AMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SFI ke AMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SFI ke AMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SFI ke AMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SFI ke AMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SFI terhadap AMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SFI terhadap AMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SFI ke AMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan AMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SFI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SFI ke AMD?
Halving Singularity Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SFI ke AMD.
Bisakah saya membandingkan kurs SFI ke AMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SFI keAMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SFI ke AMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Singularity Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SFI ke AMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas AMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SFI ke AMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Singularity Finance dan Dram Armenia?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Singularity Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SFI ke AMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan AMD Anda ke SFI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SFI ke AMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SFI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SFI ke AMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SFI ke AMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai AMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SFI ke AMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Singularity Finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Singularity Finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Singularity Finance dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.