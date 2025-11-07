BursaDEX+
Harga live Singularity Finance hari ini adalah 0.0119 USD. Lacak informasi harga aktual SFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SFI

Info Harga SFI

Penjelasan SFI

Whitepaper SFI

Situs Web Resmi SFI

Tokenomi SFI

Prakiraan Harga SFI

Riwayat SFI

Panduan Membeli SFI

Konverter SFI ke Mata Uang Fiat

Spot SFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Singularity Finance

Harga Singularity Finance(SFI)

Harga Live 1 SFI ke USD:

$0.0118
+4.42%1D
USD
Grafik Harga Live Singularity Finance (SFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:39 (UTC+8)

Informasi Harga Singularity Finance (SFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0109
Low 24 Jam
$ 0.0123
High 24 Jam

$ 0.0109
$ 0.0123
$ 0.16932658901094183
$ 0.011232347770673496
+1.70%

+4.42%

-24.69%

-24.69%

Harga aktual Singularity Finance (SFI) adalah $ 0.0119. Selama 24 jam terakhir, SFI diperdagangkan antara low $ 0.0109 dan high $ 0.0123, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSFI adalah $ 0.16932658901094183, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011232347770673496.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SFI telah berubah sebesar +1.70% selama 1 jam terakhir, +4.42% selama 24 jam, dan -24.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Singularity Finance (SFI)

No.1842

$ 1.85M
$ 103.22K
$ 5.95M
155.50M
500,000,000
500,000,000
31.10%

ETH

Kapitalisasi Pasar Singularity Finance saat ini adalah $ 1.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.22K. Suplai beredar SFI adalah 155.50M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.95M.

Riwayat Harga Singularity Finance (SFI) USD

Pantau perubahan harga Singularity Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000499+4.42%
30 Days$ -0.016-57.35%
60 Hari$ -0.022-64.90%
90 Hari$ -0.0283-70.40%
Perubahan Harga Singularity Finance Hari Ini

Hari ini, SFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000499 (+4.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Singularity Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.016 (-57.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Singularity Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SFI terlihat mengalami perubahan $ -0.022 (-64.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Singularity Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0283 (-70.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Singularity Finance (SFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Singularity Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Singularity Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Singularity Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Singularity Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Singularity Finance (USD)

Berapa nilai Singularity Finance (SFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Singularity Finance (SFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Singularity Finance.

Cek prediksi harga Singularity Finance sekarang!

Tokenomi Singularity Finance (SFI)

Memahami tokenomi Singularity Finance (SFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SFI sekarang!

Cara membeli Singularity Finance (SFI)

Ingin mengetahui cara membeli Singularity Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Singularity Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SFI ke Mata Uang Lokal

1 Singularity Finance(SFI) ke VND
313.1485
1 Singularity Finance(SFI) ke AUD
A$0.018326
1 Singularity Finance(SFI) ke GBP
0.009044
1 Singularity Finance(SFI) ke EUR
0.010234
1 Singularity Finance(SFI) ke USD
$0.0119
1 Singularity Finance(SFI) ke MYR
RM0.049742
1 Singularity Finance(SFI) ke TRY
0.502061
1 Singularity Finance(SFI) ke JPY
¥1.8088
1 Singularity Finance(SFI) ke ARS
ARS$17.271303
1 Singularity Finance(SFI) ke RUB
0.966637
1 Singularity Finance(SFI) ke INR
1.055173
1 Singularity Finance(SFI) ke IDR
Rp198.333254
1 Singularity Finance(SFI) ke PHP
0.702338
1 Singularity Finance(SFI) ke EGP
￡E.0.562751
1 Singularity Finance(SFI) ke BRL
R$0.063546
1 Singularity Finance(SFI) ke CAD
C$0.016779
1 Singularity Finance(SFI) ke BDT
1.451919
1 Singularity Finance(SFI) ke NGN
17.122196
1 Singularity Finance(SFI) ke COP
$45.593779
1 Singularity Finance(SFI) ke ZAR
R.0.206703
1 Singularity Finance(SFI) ke UAH
0.500514
1 Singularity Finance(SFI) ke TZS
T.Sh.29.2383
1 Singularity Finance(SFI) ke VES
Bs2.7013
1 Singularity Finance(SFI) ke CLP
$11.2217
1 Singularity Finance(SFI) ke PKR
Rs3.363416
1 Singularity Finance(SFI) ke KZT
6.259757
1 Singularity Finance(SFI) ke THB
฿0.38556
1 Singularity Finance(SFI) ke TWD
NT$0.368781
1 Singularity Finance(SFI) ke AED
د.إ0.043673
1 Singularity Finance(SFI) ke CHF
Fr0.00952
1 Singularity Finance(SFI) ke HKD
HK$0.092463
1 Singularity Finance(SFI) ke AMD
֏4.55056
1 Singularity Finance(SFI) ke MAD
.د.م0.11067
1 Singularity Finance(SFI) ke MXN
$0.220983
1 Singularity Finance(SFI) ke SAR
ريال0.044625
1 Singularity Finance(SFI) ke ETB
Br1.831291
1 Singularity Finance(SFI) ke KES
KSh1.537004
1 Singularity Finance(SFI) ke JOD
د.أ0.0084371
1 Singularity Finance(SFI) ke PLN
0.043673
1 Singularity Finance(SFI) ke RON
лв0.05236
1 Singularity Finance(SFI) ke SEK
kr0.113764
1 Singularity Finance(SFI) ke BGN
лв0.020111
1 Singularity Finance(SFI) ke HUF
Ft3.978527
1 Singularity Finance(SFI) ke CZK
0.250733
1 Singularity Finance(SFI) ke KWD
د.ك0.0036414
1 Singularity Finance(SFI) ke ILS
0.038913
1 Singularity Finance(SFI) ke BOB
Bs0.08211
1 Singularity Finance(SFI) ke AZN
0.02023
1 Singularity Finance(SFI) ke TJS
SM0.109718
1 Singularity Finance(SFI) ke GEL
0.032249
1 Singularity Finance(SFI) ke AOA
Kz10.907421
1 Singularity Finance(SFI) ke BHD
.د.ب0.0044744
1 Singularity Finance(SFI) ke BMD
$0.0119
1 Singularity Finance(SFI) ke DKK
kr0.076874
1 Singularity Finance(SFI) ke HNL
L0.313446
1 Singularity Finance(SFI) ke MUR
0.5474
1 Singularity Finance(SFI) ke NAD
$0.206703
1 Singularity Finance(SFI) ke NOK
kr0.121261
1 Singularity Finance(SFI) ke NZD
$0.021063
1 Singularity Finance(SFI) ke PAB
B/.0.0119
1 Singularity Finance(SFI) ke PGK
K0.04998
1 Singularity Finance(SFI) ke QAR
ر.ق0.043316
1 Singularity Finance(SFI) ke RSD
дин.1.207731
1 Singularity Finance(SFI) ke UZS
soʻm143.373461
1 Singularity Finance(SFI) ke ALL
L0.997815
1 Singularity Finance(SFI) ke ANG
ƒ0.021301
1 Singularity Finance(SFI) ke AWG
ƒ0.02142
1 Singularity Finance(SFI) ke BBD
$0.0238
1 Singularity Finance(SFI) ke BAM
KM0.020111
1 Singularity Finance(SFI) ke BIF
Fr35.0931
1 Singularity Finance(SFI) ke BND
$0.01547
1 Singularity Finance(SFI) ke BSD
$0.0119
1 Singularity Finance(SFI) ke JMD
$1.908165
1 Singularity Finance(SFI) ke KHR
47.791114
1 Singularity Finance(SFI) ke KMF
Fr4.998
1 Singularity Finance(SFI) ke LAK
258.695647
1 Singularity Finance(SFI) ke LKR
රු3.627953
1 Singularity Finance(SFI) ke MDL
L0.2023
1 Singularity Finance(SFI) ke MGA
Ar53.60355
1 Singularity Finance(SFI) ke MOP
P0.0952
1 Singularity Finance(SFI) ke MVR
0.18326
1 Singularity Finance(SFI) ke MWK
MK20.659709
1 Singularity Finance(SFI) ke MZN
MT0.761005
1 Singularity Finance(SFI) ke NPR
रु1.68623
1 Singularity Finance(SFI) ke PYG
84.3948
1 Singularity Finance(SFI) ke RWF
Fr17.2669
1 Singularity Finance(SFI) ke SBD
$0.097937
1 Singularity Finance(SFI) ke SCR
0.179095
1 Singularity Finance(SFI) ke SRD
$0.45815
1 Singularity Finance(SFI) ke SVC
$0.104006
1 Singularity Finance(SFI) ke SZL
L0.206584
1 Singularity Finance(SFI) ke TMT
m0.04165
1 Singularity Finance(SFI) ke TND
د.ت0.0352121
1 Singularity Finance(SFI) ke TTD
$0.080563
1 Singularity Finance(SFI) ke UGX
Sh41.6024
1 Singularity Finance(SFI) ke XAF
Fr6.7473
1 Singularity Finance(SFI) ke XCD
$0.03213
1 Singularity Finance(SFI) ke XOF
Fr6.7473
1 Singularity Finance(SFI) ke XPF
Fr1.2257
1 Singularity Finance(SFI) ke BWP
P0.160055
1 Singularity Finance(SFI) ke BZD
$0.023919
1 Singularity Finance(SFI) ke CVE
$1.140496
1 Singularity Finance(SFI) ke DJF
Fr2.1063
1 Singularity Finance(SFI) ke DOP
$0.765289
1 Singularity Finance(SFI) ke DZD
د.ج1.553664
1 Singularity Finance(SFI) ke FJD
$0.027132
1 Singularity Finance(SFI) ke GNF
Fr103.4705
1 Singularity Finance(SFI) ke GTQ
Q0.091154
1 Singularity Finance(SFI) ke GYD
$2.489004
1 Singularity Finance(SFI) ke ISK
kr1.4994

Sumber Daya Singularity Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Singularity Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Singularity Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Singularity Finance

Berapa nilai Singularity Finance (SFI) hari ini?
Harga live SFI dalam USD adalah 0.0119 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SFI ke USD saat ini?
Harga SFI ke USD saat ini adalah $ 0.0119. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Singularity Finance?
Kapitalisasi pasar SFI adalah $ 1.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SFI?
Suplai beredar SFI adalah 155.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SFI?
SFI mencapai harga ATH sebesar 0.16932658901094183 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SFI?
SFI mencapai harga ATL 0.011232347770673496 USD.
Berapa volume perdagangan SFI?
Volume perdagangan 24 jam live SFI adalah $ 103.22K USD.
Akankah harga SFI naik lebih tinggi tahun ini?
SFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

