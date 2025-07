Informasi Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Situs Web Resmi: https://singularityfinance.ai Explorer Blok: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf