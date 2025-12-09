Tabel Konversi SinVerse ke Bhutanese Ngultrum
Tabel Konversi SIN ke BTN
- 1 SIN0.04 BTN
- 2 SIN0.08 BTN
- 3 SIN0.12 BTN
- 4 SIN0.17 BTN
- 5 SIN0.21 BTN
- 6 SIN0.25 BTN
- 7 SIN0.29 BTN
- 8 SIN0.33 BTN
- 9 SIN0.37 BTN
- 10 SIN0.41 BTN
- 50 SIN2.07 BTN
- 100 SIN4.15 BTN
- 1,000 SIN41.50 BTN
- 5,000 SIN207.48 BTN
- 10,000 SIN414.96 BTN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual SinVerse ke Bhutanese Ngultrum (SIN ke BTN) di berbagai rentang nilai, dari 1 SIN hingga 10,000 SIN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SIN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BTN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SIN ke BTN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BTN ke SIN
- 1 BTN24.098 SIN
- 2 BTN48.19 SIN
- 3 BTN72.29 SIN
- 4 BTN96.39 SIN
- 5 BTN120.4 SIN
- 6 BTN144.5 SIN
- 7 BTN168.6 SIN
- 8 BTN192.7 SIN
- 9 BTN216.8 SIN
- 10 BTN240.9 SIN
- 50 BTN1,204 SIN
- 100 BTN2,409 SIN
- 1,000 BTN24,098 SIN
- 5,000 BTN120,493 SIN
- 10,000 BTN240,986 SIN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bhutanese Ngultrum ke SinVerse (BTN ke SIN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BTN hingga 10,000 BTN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah SinVerse yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BTN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
SinVerse (SIN) saat ini diperdagangkan seharga Nu. 0.04 BTN , yang mencerminkan perubahan 0.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Nu.2.62M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Nu.35.52M BTN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SinVerse Harga khusus dari kami.
77.01B BTN
Suplai Peredaran
2.62M
Volume Trading 24 Jam
35.52M BTN
Kapitalisasi Pasar
0.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
Nu. 0.0004658
High 24 Jam
Nu. 0.0004602
Low 24 Jam
Grafik tren SIN ke BTN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SinVerse terhadap BTN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SinVerse saat ini.
Ringkasan Konversi SIN ke BTN
Per | 1 SIN = 0.04 BTN | 1 BTN = 24.098 SIN
Kurs untuk 1 SIN ke BTN hari ini adalah 0.04 BTN.
Pembelian 5 SIN akan dikenai biaya 0.21 BTN, sedangkan 10 SIN memiliki nilai 0.41 BTN.
1 BTN dapat di-trade dengan 24.098 SIN.
50 BTN dapat dikonversi ke 1,204 SIN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SIN ke BTN telah berubah sebesar -7.30% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.02%, sehingga mencapai high senilai 0.04191000265753425 BTN dan low senilai 0.04140614689351066 BTN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SIN adalah 0.0657801694781522 BTN yang menunjukkan perubahan -36.92% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SIN telah berubah sebesar -0.058825160449755026 BTN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -58.64% pada nilainya.
Semua Tentang SinVerse (SIN)
Setelah menghitung harga SinVerse (SIN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang SinVerse langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SIN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli SinVerse, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SIN ke BTN
Dalam 24 jam terakhir, SinVerse (SIN) telah berfluktuasi antara 0.04140614689351066 BTN dan 0.04191000265753425 BTN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.039498692929707035 BTN dan high 0.04831616880012 BTN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SIN ke BTN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Low
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Rata-rata
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Nu. 0
|Volatilitas
|+1.21%
|+19.70%
|+45.53%
|+134.47%
|Perubahan
|-0.73%
|-7.33%
|-36.94%
|-58.72%
Prakiraan Harga SinVerse dalam BTN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga SinVerse dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SIN ke BTN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SIN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, SinVerse dapat mencapai sekitar Nu.0.04BTN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SIN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SIN mungkin naik menjadi sekitar Nu.0.05 BTN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SinVerse kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SIN yang Tersedia di MEXC
SIN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SIN, yang mencakup pasar tempat SinVerse dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SIN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SIN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SinVerse untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli SinVerse
Ingin menambahkan SinVerse ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli SinVerse › atau Mulai sekarang ›
SIN dan BTN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SinVerse (SIN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SinVerse
- Harga Saat Ini (USD): $0.0004612
- Perubahan 7 Hari: -7.30%
- Tren 30 Hari: -36.92%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SIN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BTN, harga USD SIN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SIN] [SIN ke USD]
Bhutanese Ngultrum (BTN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BTN/USD): 0.011113180508801633
- Perubahan 7 Hari: -1.68%
- Tren 30 Hari: -1.68%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BTN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SIN yang sama.
- BTN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SIN dengan BTN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SIN ke BTN?
Kurs antara SinVerse (SIN) dan Bhutanese Ngultrum (BTN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SIN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SIN ke BTN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BTN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BTN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BTN. Ketika BTN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SIN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SinVerse, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SIN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BTN.
Konversikan SIN ke BTN Seketika
Gunakan konverter SIN ke BTN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SIN ke BTN?
Masukkan Jumlah SIN
Mulailah dengan memasukkan jumlah SIN yang ingin Anda konversi ke BTN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SIN ke BTN Secara Live
Lihat kurs SIN ke BTN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SIN dan BTN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SIN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SIN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SIN ke BTN dihitung?
Perhitungan kurs SIN ke BTN didasarkan pada nilai SIN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BTN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SIN ke BTN begitu sering berubah?
Kurs SIN ke BTN sangat sering berubah karena SinVerse dan Bhutanese Ngultrum terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SIN ke BTN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SIN ke BTN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SIN ke BTN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SIN ke BTN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SIN ke BTN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SIN terhadap BTN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SIN terhadap BTN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SIN ke BTN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BTN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SIN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SIN ke BTN?
Halving SinVerse, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SIN ke BTN.
Bisakah saya membandingkan kurs SIN ke BTN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SIN keBTN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SIN ke BTN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga SinVerse, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SIN ke BTN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BTN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SIN ke BTN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi SinVerse dan Bhutanese Ngultrum?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk SinVerse dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SIN ke BTN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BTN Anda ke SIN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SIN ke BTN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SIN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SIN ke BTN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SIN ke BTN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BTN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SIN ke BTN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi SinVerse Selengkapnya
Harga SinVerse
Pelajari selengkapnya tentang SinVerse (SIN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga SinVerse
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SIN untuk lebih memahami kemungkinan arah SinVerse.
Cara Membeli SinVerse
Ingin membeli SinVerse? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SIN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SIN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
SIN USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada SIN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SIN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi SinVerse ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BTN
Mengapa Harus Membeli SinVerse dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli SinVerse.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli SinVerse dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.