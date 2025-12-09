Tabel Konversi SKX ke Guyanese Dollar
Tabel Konversi SKX ke GYD
- 1 SKX54.42 GYD
- 2 SKX108.84 GYD
- 3 SKX163.26 GYD
- 4 SKX217.68 GYD
- 5 SKX272.10 GYD
- 6 SKX326.51 GYD
- 7 SKX380.93 GYD
- 8 SKX435.35 GYD
- 9 SKX489.77 GYD
- 10 SKX544.19 GYD
- 50 SKX2,720.95 GYD
- 100 SKX5,441.90 GYD
- 1,000 SKX54,419.03 GYD
- 5,000 SKX272,095.17 GYD
- 10,000 SKX544,190.35 GYD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual SKX ke Guyanese Dollar (SKX ke GYD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SKX hingga 10,000 SKX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SKX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GYD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SKX ke GYD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GYD ke SKX
- 1 GYD0.01837 SKX
- 2 GYD0.03675 SKX
- 3 GYD0.05512 SKX
- 4 GYD0.07350 SKX
- 5 GYD0.09187 SKX
- 6 GYD0.1102 SKX
- 7 GYD0.1286 SKX
- 8 GYD0.1470 SKX
- 9 GYD0.1653 SKX
- 10 GYD0.1837 SKX
- 50 GYD0.9187 SKX
- 100 GYD1.837 SKX
- 1,000 GYD18.37 SKX
- 5,000 GYD91.87 SKX
- 10,000 GYD183.7 SKX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guyanese Dollar ke SKX (GYD ke SKX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GYD hingga 10,000 GYD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah SKX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GYD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
SKX (SKX) saat ini diperdagangkan seharga GY$ 54.42 GYD , yang mencerminkan perubahan 1.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GY$1.71M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GY$0.00 GYD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SKX Harga khusus dari kami.
0.00 GYD
Suplai Peredaran
1.71M
Volume Trading 24 Jam
0.00 GYD
Kapitalisasi Pasar
1.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
GY$ 0.27087
High 24 Jam
GY$ 0.23911
Low 24 Jam
Grafik tren SKX ke GYD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SKX terhadap GYD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SKX saat ini.
Ringkasan Konversi SKX ke GYD
Per | 1 SKX = 54.42 GYD | 1 GYD = 0.01837 SKX
Kurs untuk 1 SKX ke GYD hari ini adalah 54.42 GYD.
Pembelian 5 SKX akan dikenai biaya 272.10 GYD, sedangkan 10 SKX memiliki nilai 544.19 GYD.
1 GYD dapat di-trade dengan 0.01837 SKX.
50 GYD dapat dikonversi ke 0.9187 SKX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SKX ke GYD telah berubah sebesar -12.16% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.16%, sehingga mencapai high senilai 56.694169225647435 GYD dan low senilai 50.04667480172982 GYD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SKX adalah 83.72159224077592 GYD yang menunjukkan perubahan -35.00% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SKX telah berubah sebesar 8.545881527977201 GYD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +18.62% pada nilainya.
Semua Tentang SKX (SKX)
Setelah menghitung harga SKX (SKX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang SKX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SKX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli SKX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SKX ke GYD
Dalam 24 jam terakhir, SKX (SKX) telah berfluktuasi antara 50.04667480172982 GYD dan 56.694169225647435 GYD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 50.04667480172982 GYD dan high 63.91515655641435 GYD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SKX ke GYD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GY$ 56.51
|GY$ 62.79
|GY$ 106.74
|GY$ 613.26
|Low
|GY$ 48.13
|GY$ 48.13
|GY$ 48.13
|GY$ 41.86
|Rata-rata
|GY$ 52.32
|GY$ 58.6
|GY$ 73.25
|GY$ 146.51
|Volatilitas
|+11.81%
|+22.39%
|+70.20%
|+1,242.94%
|Perubahan
|-3.34%
|-12.15%
|-35.00%
|+18.63%
Prakiraan Harga SKX dalam GYD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga SKX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SKX ke GYD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SKX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, SKX dapat mencapai sekitar GY$57.14GYD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SKX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SKX mungkin naik menjadi sekitar GY$69.45 GYD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SKX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SKX yang Tersedia di MEXC
Pelajari Cara Membeli SKX
Ingin menambahkan SKX ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli SKX › atau Mulai sekarang ›
SKX dan GYD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SKX (SKX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SKX
- Harga Saat Ini (USD): $0.26
- Perubahan 7 Hari: -12.16%
- Tren 30 Hari: -35.00%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SKX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GYD, harga USD SKX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SKX] [SKX ke USD]
Guyanese Dollar (GYD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GYD/USD): 0.004777262272429678
- Perubahan 7 Hari: -0.10%
- Tren 30 Hari: -0.10%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GYD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SKX yang sama.
- GYD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SKX dengan GYD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SKX ke GYD?
Kurs antara SKX (SKX) dan Guyanese Dollar (GYD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SKX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SKX ke GYD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GYD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GYD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GYD. Ketika GYD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SKX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SKX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SKX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GYD.
Konversikan SKX ke GYD Seketika
Gunakan konverter SKX ke GYD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SKX ke GYD?
Masukkan Jumlah SKX
Mulailah dengan memasukkan jumlah SKX yang ingin Anda konversi ke GYD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SKX ke GYD Secara Live
Lihat kurs SKX ke GYD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SKX dan GYD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SKX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SKX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SKX ke GYD dihitung?
Perhitungan kurs SKX ke GYD didasarkan pada nilai SKX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GYD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SKX ke GYD begitu sering berubah?
Kurs SKX ke GYD sangat sering berubah karena SKX dan Guyanese Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SKX ke GYD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SKX ke GYD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SKX ke GYD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SKX ke GYD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SKX ke GYD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SKX terhadap GYD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SKX terhadap GYD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SKX ke GYD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GYD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SKX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SKX ke GYD?
Halving SKX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SKX ke GYD.
Bisakah saya membandingkan kurs SKX ke GYD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SKX keGYD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SKX ke GYD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga SKX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SKX ke GYD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GYD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SKX ke GYD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi SKX dan Guyanese Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk SKX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SKX ke GYD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GYD Anda ke SKX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SKX ke GYD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SKX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SKX ke GYD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SKX ke GYD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GYD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SKX ke GYD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli SKX dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli SKX.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli SKX dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.