BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SKX hari ini adalah 0.42742 USD. Lacak informasi harga aktual SKX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SKX hari ini adalah 0.42742 USD. Lacak informasi harga aktual SKX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SKX

Info Harga SKX

Penjelasan SKX

Whitepaper SKX

Situs Web Resmi SKX

Tokenomi SKX

Prakiraan Harga SKX

Riwayat SKX

Panduan Membeli SKX

Konverter SKX ke Mata Uang Fiat

Spot SKX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SKX

Harga SKX(SKX)

Harga Live 1 SKX ke USD:

$0.42742
$0.42742$0.42742
+1.76%1D
USD
Grafik Harga Live SKX (SKX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 13:22:28 (UTC+8)

Informasi Harga SKX (SKX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.32604
$ 0.32604$ 0.32604
Low 24 Jam
$ 0.42742
$ 0.42742$ 0.42742
High 24 Jam

$ 0.32604
$ 0.32604$ 0.32604

$ 0.42742
$ 0.42742$ 0.42742

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

+1.49%

+1.76%

+6.90%

+6.90%

Harga aktual SKX (SKX) adalah $ 0.42742. Selama 24 jam terakhir, SKX diperdagangkan antara low $ 0.32604 dan high $ 0.42742, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKX adalah $ 2.9071059942900916, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012645799433479828.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKX telah berubah sebesar +1.49% selama 1 jam terakhir, +1.76% selama 24 jam, dan +6.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SKX (SKX)

No.4053

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.23K
$ 34.23K$ 34.23K

$ 42.74M
$ 42.74M$ 42.74M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar SKX saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.23K. Suplai beredar SKX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.74M.

Riwayat Harga SKX (SKX) USD

Pantau perubahan harga SKX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0073925+1.76%
30 Days$ -1.19398-73.64%
60 Hari$ +0.03227+8.16%
90 Hari$ +0.40565+1,863.34%
Perubahan Harga SKX Hari Ini

Hari ini, SKX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0073925 (+1.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SKX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.19398 (-73.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SKX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKX terlihat mengalami perubahan $ +0.03227 (+8.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SKX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.40565 (+1,863.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SKX (SKX)?

Lihat halaman Riwayat Harga SKX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SKX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SKX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SKX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SKX (USD)

Berapa nilai SKX (SKX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SKX (SKX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKX.

Cek prediksi harga SKX sekarang!

Tokenomi SKX (SKX)

Memahami tokenomi SKX (SKX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKX sekarang!

Cara membeli SKX (SKX)

Ingin mengetahui cara membeli SKX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SKX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKX ke Mata Uang Lokal

1 SKX(SKX) ke VND
11,247.5573
1 SKX(SKX) ke AUD
A$0.6582268
1 SKX(SKX) ke GBP
0.3248392
1 SKX(SKX) ke EUR
0.3718554
1 SKX(SKX) ke USD
$0.42742
1 SKX(SKX) ke MYR
RM1.7908898
1 SKX(SKX) ke TRY
17.9858336
1 SKX(SKX) ke JPY
¥65.39526
1 SKX(SKX) ke ARS
ARS$623.0586824
1 SKX(SKX) ke RUB
34.6167458
1 SKX(SKX) ke INR
37.9292508
1 SKX(SKX) ke IDR
Rp7,123.6638172
1 SKX(SKX) ke PHP
25.1237476
1 SKX(SKX) ke EGP
￡E.20.2426112
1 SKX(SKX) ke BRL
R$2.3037938
1 SKX(SKX) ke CAD
C$0.6026622
1 SKX(SKX) ke BDT
52.102498
1 SKX(SKX) ke NGN
616.76706
1 SKX(SKX) ke COP
$1,650.26862
1 SKX(SKX) ke ZAR
R.7.4755758
1 SKX(SKX) ke UAH
17.9858336
1 SKX(SKX) ke TZS
T.Sh.1,050.17094
1 SKX(SKX) ke VES
Bs95.31466
1 SKX(SKX) ke CLP
$404.33932
1 SKX(SKX) ke PKR
Rs120.8401824
1 SKX(SKX) ke KZT
224.010822
1 SKX(SKX) ke THB
฿13.9082468
1 SKX(SKX) ke TWD
NT$13.2201006
1 SKX(SKX) ke AED
د.إ1.5686314
1 SKX(SKX) ke CHF
Fr0.341936
1 SKX(SKX) ke HKD
HK$3.3210534
1 SKX(SKX) ke AMD
֏163.509521
1 SKX(SKX) ke MAD
.د.م3.9792802
1 SKX(SKX) ke MXN
$7.9842056
1 SKX(SKX) ke SAR
ريال1.602825
1 SKX(SKX) ke ETB
Br65.373889
1 SKX(SKX) ke KES
KSh55.2183898
1 SKX(SKX) ke JOD
د.أ0.30304078
1 SKX(SKX) ke PLN
1.581454
1 SKX(SKX) ke RON
лв1.8891964
1 SKX(SKX) ke SEK
kr4.0904094
1 SKX(SKX) ke BGN
лв0.726614
1 SKX(SKX) ke HUF
Ft144.4936052
1 SKX(SKX) ke CZK
9.0741266
1 SKX(SKX) ke KWD
د.ك0.13121794
1 SKX(SKX) ke ILS
1.3933892
1 SKX(SKX) ke BOB
Bs2.9534722
1 SKX(SKX) ke AZN
0.726614
1 SKX(SKX) ke TJS
SM3.9408124
1 SKX(SKX) ke GEL
1.1625824
1 SKX(SKX) ke AOA
Kz391.409865
1 SKX(SKX) ke BHD
.د.ب0.16070992
1 SKX(SKX) ke BMD
$0.42742
1 SKX(SKX) ke DKK
kr2.7739558
1 SKX(SKX) ke HNL
L11.2582428
1 SKX(SKX) ke MUR
19.6655942
1 SKX(SKX) ke NAD
$7.4328338
1 SKX(SKX) ke NOK
kr4.359684
1 SKX(SKX) ke NZD
$0.7522592
1 SKX(SKX) ke PAB
B/.0.42742
1 SKX(SKX) ke PGK
K1.816535
1 SKX(SKX) ke QAR
ر.ق1.5558088
1 SKX(SKX) ke RSD
дин.43.6011142
1 SKX(SKX) ke UZS
soʻm5,088.3325192
1 SKX(SKX) ke ALL
L35.9502962
1 SKX(SKX) ke ANG
ƒ0.7650818
1 SKX(SKX) ke AWG
ƒ0.7650818
1 SKX(SKX) ke BBD
$0.85484
1 SKX(SKX) ke BAM
KM0.726614
1 SKX(SKX) ke BIF
Fr1,260.46158
1 SKX(SKX) ke BND
$0.555646
1 SKX(SKX) ke BSD
$0.42742
1 SKX(SKX) ke JMD
$68.6137326
1 SKX(SKX) ke KHR
1,716.5443652
1 SKX(SKX) ke KMF
Fr182.08092
1 SKX(SKX) ke LAK
9,291.7389446
1 SKX(SKX) ke LKR
රු130.2690676
1 SKX(SKX) ke MDL
L7.2404948
1 SKX(SKX) ke MGA
Ar1,925.31339
1 SKX(SKX) ke MOP
P3.41936
1 SKX(SKX) ke MVR
6.582268
1 SKX(SKX) ke MWK
MK742.0481362
1 SKX(SKX) ke MZN
MT27.333509
1 SKX(SKX) ke NPR
रु60.6338012
1 SKX(SKX) ke PYG
3,031.26264
1 SKX(SKX) ke RWF
Fr620.18642
1 SKX(SKX) ke SBD
$3.5176666
1 SKX(SKX) ke SCR
6.1462996
1 SKX(SKX) ke SRD
$16.45567
1 SKX(SKX) ke SVC
$3.739925
1 SKX(SKX) ke SZL
L7.437108
1 SKX(SKX) ke TMT
m1.5002442
1 SKX(SKX) ke TND
د.ت1.25575996
1 SKX(SKX) ke TTD
$2.8979076
1 SKX(SKX) ke UGX
Sh1,489.13128
1 SKX(SKX) ke XAF
Fr243.6294
1 SKX(SKX) ke XCD
$1.154034
1 SKX(SKX) ke XOF
Fr243.6294
1 SKX(SKX) ke XPF
Fr44.02426
1 SKX(SKX) ke BWP
P5.77017
1 SKX(SKX) ke BZD
$0.8591142
1 SKX(SKX) ke CVE
$41.0878846
1 SKX(SKX) ke DJF
Fr75.65334
1 SKX(SKX) ke DOP
$27.4660092
1 SKX(SKX) ke DZD
د.ج55.8253262
1 SKX(SKX) ke FJD
$0.9745176
1 SKX(SKX) ke GNF
Fr3,716.4169
1 SKX(SKX) ke GTQ
Q3.2740372
1 SKX(SKX) ke GYD
$89.416264
1 SKX(SKX) ke ISK
kr54.28234

Sumber Daya SKX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SKX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SKX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SKX

Berapa nilai SKX (SKX) hari ini?
Harga live SKX dalam USD adalah 0.42742 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKX ke USD saat ini?
Harga SKX ke USD saat ini adalah $ 0.42742. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SKX?
Kapitalisasi pasar SKX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKX?
Suplai beredar SKX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKX?
SKX mencapai harga ATH sebesar 2.9071059942900916 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKX?
SKX mencapai harga ATL 0.012645799433479828 USD.
Berapa volume perdagangan SKX?
Volume perdagangan 24 jam live SKX adalah $ 34.23K USD.
Akankah harga SKX naik lebih tinggi tahun ini?
SKX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 13:22:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SKX (SKX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
11-04 15:40:43Kabar Industri Terkini
Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam
11-04 13:21:37Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SKX ke USD

Jumlah

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.42742 USD

Perdagangkan SKX

SKX/USDT
$0.42742
$0.42742$0.42742
+1.76%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,037.10
$102,037.10$102,037.10

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.78
$3,337.78$3,337.78

-4.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.75
$157.75$157.75

-2.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2501
$2.2501$2.2501

-1.40%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,037.10
$102,037.10$102,037.10

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.78
$3,337.78$3,337.78

-4.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.75
$157.75$157.75

-2.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2501
$2.2501$2.2501

-1.40%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16537
$0.16537$0.16537

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo XP8

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19910
$0.19910$0.19910

+1,197.91%

Logo Momentum

Momentum

MMT

$1.2270
$1.2270$1.2270

+718.00%

Logo Memealchemy

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000280
$0.0000000000000000000000000280$0.0000000000000000000000000280

+305.79%

Logo Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034790
$0.0000000034790$0.0000000034790

+148.46%

Logo NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008364
$0.000008364$0.000008364

+119.12%