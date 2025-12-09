Tabel Konversi SKX ke CFA Franc BCEAO (W. Africa)
Tabel Konversi SKX ke XOF
- 1 SKX146.37 XOF
- 2 SKX292.73 XOF
- 3 SKX439.10 XOF
- 4 SKX585.46 XOF
- 5 SKX731.83 XOF
- 6 SKX878.19 XOF
- 7 SKX1,024.56 XOF
- 8 SKX1,170.92 XOF
- 9 SKX1,317.29 XOF
- 10 SKX1,463.65 XOF
- 50 SKX7,318.27 XOF
- 100 SKX14,636.53 XOF
- 1,000 SKX146,365.31 XOF
- 5,000 SKX731,826.53 XOF
- 10,000 SKX1,463,653.06 XOF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual SKX ke CFA Franc BCEAO (W. Africa) (SKX ke XOF) di berbagai rentang nilai, dari 1 SKX hingga 10,000 SKX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SKX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XOF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SKX ke XOF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XOF ke SKX
- 1 XOF0.006832 SKX
- 2 XOF0.01366 SKX
- 3 XOF0.02049 SKX
- 4 XOF0.02732 SKX
- 5 XOF0.03416 SKX
- 6 XOF0.04099 SKX
- 7 XOF0.04782 SKX
- 8 XOF0.05465 SKX
- 9 XOF0.06148 SKX
- 10 XOF0.06832 SKX
- 50 XOF0.3416 SKX
- 100 XOF0.6832 SKX
- 1,000 XOF6.832 SKX
- 5,000 XOF34.16 SKX
- 10,000 XOF68.32 SKX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual CFA Franc BCEAO (W. Africa) ke SKX (XOF ke SKX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XOF hingga 10,000 XOF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah SKX yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XOF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
SKX (SKX) saat ini diperdagangkan seharga CFA 146.37 XOF , yang mencerminkan perubahan 1.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai CFA4.61M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar CFA0.00 XOF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SKX Harga khusus dari kami.
0.00 XOF
Suplai Peredaran
4.61M
Volume Trading 24 Jam
0.00 XOF
Kapitalisasi Pasar
1.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
CFA 0.27087
High 24 Jam
CFA 0.23911
Low 24 Jam
Grafik tren SKX ke XOF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SKX terhadap XOF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SKX saat ini.
Ringkasan Konversi SKX ke XOF
Per | 1 SKX = 146.37 XOF | 1 XOF = 0.006832 SKX
Kurs untuk 1 SKX ke XOF hari ini adalah 146.37 XOF.
Pembelian 5 SKX akan dikenai biaya 731.83 XOF, sedangkan 10 SKX memiliki nilai 1,463.65 XOF.
1 XOF dapat di-trade dengan 0.006832 SKX.
50 XOF dapat dikonversi ke 0.3416 SKX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SKX ke XOF telah berubah sebesar -12.16% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.16%, sehingga mencapai high senilai 152.48450195840414 XOF dan low senilai 134.60541685411457 XOF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SKX adalah 227.46857424717524 XOF yang menunjukkan perubahan -35.66% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SKX telah berubah sebesar 23.632367527647236 XOF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +19.25% pada nilainya.
Semua Tentang SKX (SKX)
Setelah menghitung harga SKX (SKX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang SKX langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SKX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli SKX, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SKX ke XOF
Dalam 24 jam terakhir, SKX (SKX) telah berfluktuasi antara 134.60541685411457 XOF dan 152.48450195840414 XOF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 134.60541685411457 XOF dan high 171.90605221337864 XOF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SKX ke XOF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|CFA 151.99
|CFA 168.88
|CFA 287.1
|CFA 1649.42
|Low
|CFA 129.47
|CFA 129.47
|CFA 129.47
|CFA 112.58
|Rata-rata
|CFA 140.73
|CFA 157.62
|CFA 197.03
|CFA 394.06
|Volatilitas
|+11.81%
|+22.38%
|+69.50%
|+1,250.47%
|Perubahan
|-3.34%
|-12.18%
|-35.65%
|+19.35%
Prakiraan Harga SKX dalam XOF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga SKX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SKX ke XOF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SKX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, SKX dapat mencapai sekitar CFA153.68XOF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SKX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SKX mungkin naik menjadi sekitar CFA186.80 XOF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SKX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pelajari Cara Membeli SKX
Ingin menambahkan SKX ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli SKX › atau Mulai sekarang ›
SKX dan XOF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SKX (SKX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SKX
- Harga Saat Ini (USD): $0.26
- Perubahan 7 Hari: -12.16%
- Tren 30 Hari: -35.66%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SKX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XOF, harga USD SKX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SKX] [SKX ke USD]
CFA Franc BCEAO (W. Africa) (XOF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XOF/USD): 0.0017761996283550945
- Perubahan 7 Hari: +0.64%
- Tren 30 Hari: +0.64%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XOF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SKX yang sama.
- XOF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SKX dengan XOF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SKX ke XOF?
Kurs antara SKX (SKX) dan CFA Franc BCEAO (W. Africa) (XOF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SKX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SKX ke XOF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XOF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XOF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XOF. Ketika XOF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SKX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SKX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SKX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XOF.
Konversikan SKX ke XOF Seketika
Gunakan konverter SKX ke XOF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SKX ke XOF?
Masukkan Jumlah SKX
Mulailah dengan memasukkan jumlah SKX yang ingin Anda konversi ke XOF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SKX ke XOF Secara Live
Lihat kurs SKX ke XOF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SKX dan XOF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SKX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SKX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SKX ke XOF dihitung?
Perhitungan kurs SKX ke XOF didasarkan pada nilai SKX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XOF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SKX ke XOF begitu sering berubah?
Kurs SKX ke XOF sangat sering berubah karena SKX dan CFA Franc BCEAO (W. Africa) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SKX ke XOF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SKX ke XOF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SKX ke XOF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SKX ke XOF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SKX ke XOF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SKX terhadap XOF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SKX terhadap XOF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SKX ke XOF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XOF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SKX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SKX ke XOF?
Halving SKX, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SKX ke XOF.
Bisakah saya membandingkan kurs SKX ke XOF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SKX keXOF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SKX ke XOF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga SKX, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SKX ke XOF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XOF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SKX ke XOF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi SKX dan CFA Franc BCEAO (W. Africa)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk SKX dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SKX ke XOF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XOF Anda ke SKX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SKX ke XOF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SKX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SKX ke XOF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SKX ke XOF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XOF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SKX ke XOF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.