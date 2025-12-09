Tabel Konversi Sekuya ke East Caribbean Dollar
Tabel Konversi SKYA ke XCD
- 1 SKYA0.01 XCD
- 2 SKYA0.01 XCD
- 3 SKYA0.02 XCD
- 4 SKYA0.02 XCD
- 5 SKYA0.03 XCD
- 6 SKYA0.03 XCD
- 7 SKYA0.04 XCD
- 8 SKYA0.04 XCD
- 9 SKYA0.05 XCD
- 10 SKYA0.05 XCD
- 50 SKYA0.25 XCD
- 100 SKYA0.50 XCD
- 1,000 SKYA5.04 XCD
- 5,000 SKYA25.20 XCD
- 10,000 SKYA50.40 XCD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Sekuya ke East Caribbean Dollar (SKYA ke XCD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SKYA hingga 10,000 SKYA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SKYA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XCD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SKYA ke XCD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XCD ke SKYA
- 1 XCD198.4 SKYA
- 2 XCD396.8 SKYA
- 3 XCD595.2 SKYA
- 4 XCD793.6 SKYA
- 5 XCD992.1 SKYA
- 6 XCD1,190 SKYA
- 7 XCD1,388 SKYA
- 8 XCD1,587 SKYA
- 9 XCD1,785 SKYA
- 10 XCD1,984 SKYA
- 50 XCD9,921 SKYA
- 100 XCD19,842 SKYA
- 1,000 XCD198,422 SKYA
- 5,000 XCD992,112 SKYA
- 10,000 XCD1,984,224 SKYA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual East Caribbean Dollar ke Sekuya (XCD ke SKYA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XCD hingga 10,000 XCD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Sekuya yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XCD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Sekuya (SKYA) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.01 XCD , yang mencerminkan perubahan 2.64% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $81.26K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $2.04M XCD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Sekuya Harga khusus dari kami.
1.09B XCD
Suplai Peredaran
81.26K
Volume Trading 24 Jam
2.04M XCD
Kapitalisasi Pasar
2.64%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.001874
High 24 Jam
$ 0.001777
Low 24 Jam
Grafik tren SKYA ke XCD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Sekuya terhadap XCD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Sekuya saat ini.
Ringkasan Konversi SKYA ke XCD
Per | 1 SKYA = 0.01 XCD | 1 XCD = 198.4 SKYA
Kurs untuk 1 SKYA ke XCD hari ini adalah 0.01 XCD.
Pembelian 5 SKYA akan dikenai biaya 0.03 XCD, sedangkan 10 SKYA memiliki nilai 0.05 XCD.
1 XCD dapat di-trade dengan 198.4 SKYA.
50 XCD dapat dikonversi ke 9,921 SKYA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SKYA ke XCD telah berubah sebesar +2.51% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.64%, sehingga mencapai high senilai 0.005064072292770723 XCD dan low senilai 0.004801951154884511 XCD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SKYA adalah 0.006553028447155284 XCD yang menunjukkan perubahan -23.01% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SKYA telah berubah sebesar -0.006701653834616538 XCD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -56.96% pada nilainya.
Semua Tentang Sekuya (SKYA)
Setelah menghitung harga Sekuya (SKYA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Sekuya langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SKYA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Sekuya, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SKYA ke XCD
Dalam 24 jam terakhir, Sekuya (SKYA) telah berfluktuasi antara 0.004801951154884511 XCD dan 0.005064072292770723 XCD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.004799248875112488 XCD dan high 0.005169461203879611 XCD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SKYA ke XCD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+5.35%
|+7.49%
|+33.44%
|+68.26%
|Perubahan
|+3.36%
|+2.52%
|-23.00%
|-56.20%
Prakiraan Harga Sekuya dalam XCD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Sekuya dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SKYA ke XCD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SKYA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Sekuya dapat mencapai sekitar $0.01XCD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SKYA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SKYA mungkin naik menjadi sekitar $0.01 XCD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Sekuya kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SKYA yang Tersedia di MEXC
SKYA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SKYA, yang mencakup pasar tempat Sekuya dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SKYA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
SKYAIUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SKYA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Sekuya untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Sekuya
Ingin menambahkan Sekuya ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Sekuya › atau Mulai sekarang ›
SKYA dan XCD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Sekuya (SKYA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Sekuya
- Harga Saat Ini (USD): $0.001865
- Perubahan 7 Hari: +2.51%
- Tren 30 Hari: -23.01%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SKYA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XCD, harga USD SKYA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SKYA] [SKYA ke USD]
East Caribbean Dollar (XCD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XCD/USD): 0.37002090618119926
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XCD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SKYA yang sama.
- XCD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SKYA dengan XCD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SKYA ke XCD?
Kurs antara Sekuya (SKYA) dan East Caribbean Dollar (XCD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SKYA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SKYA ke XCD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XCD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XCD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XCD. Ketika XCD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SKYA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Sekuya, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SKYA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XCD.
Konversikan SKYA ke XCD Seketika
Gunakan konverter SKYA ke XCD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SKYA ke XCD?
Masukkan Jumlah SKYA
Mulailah dengan memasukkan jumlah SKYA yang ingin Anda konversi ke XCD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SKYA ke XCD Secara Live
Lihat kurs SKYA ke XCD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SKYA dan XCD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SKYA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SKYA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SKYA ke XCD dihitung?
Perhitungan kurs SKYA ke XCD didasarkan pada nilai SKYA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XCD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SKYA ke XCD begitu sering berubah?
Kurs SKYA ke XCD sangat sering berubah karena Sekuya dan East Caribbean Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SKYA ke XCD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SKYA ke XCD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SKYA ke XCD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SKYA ke XCD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SKYA ke XCD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SKYA terhadap XCD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SKYA terhadap XCD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SKYA ke XCD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XCD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SKYA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SKYA ke XCD?
Halving Sekuya, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SKYA ke XCD.
Bisakah saya membandingkan kurs SKYA ke XCD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SKYA keXCD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SKYA ke XCD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Sekuya, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SKYA ke XCD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XCD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SKYA ke XCD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Sekuya dan East Caribbean Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Sekuya dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SKYA ke XCD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XCD Anda ke SKYA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SKYA ke XCD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SKYA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SKYA ke XCD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SKYA ke XCD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XCD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SKYA ke XCD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Sekuya Selengkapnya
Harga Sekuya
Pelajari selengkapnya tentang Sekuya (SKYA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Sekuya
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar SKYA untuk lebih memahami kemungkinan arah Sekuya.
Cara Membeli Sekuya
Ingin membeli Sekuya? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
SKYA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan SKYA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Sekuya ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XCD
Mengapa Harus Membeli Sekuya dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Sekuya.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Sekuya dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.