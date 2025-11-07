BursaDEX+
Harga live Sekuya hari ini adalah 0.002291 USD. Lacak informasi harga aktual SKYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKYA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Sekuya(SKYA)

Harga Live 1 SKYA ke USD:

$0.0023
$0.0023
+1.14%1D
USD
Grafik Harga Live Sekuya (SKYA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:39 (UTC+8)

Informasi Harga Sekuya (SKYA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002243
$ 0.002243
Low 24 Jam
$ 0.002514
$ 0.002514
High 24 Jam

$ 0.002243
$ 0.002243

$ 0.002514
$ 0.002514

$ 0.06977272441588699
$ 0.06977272441588699

$ 0.002196640599015843
$ 0.002196640599015843

+0.35%

+1.14%

-11.45%

-11.45%

Harga aktual Sekuya (SKYA) adalah $ 0.002291. Selama 24 jam terakhir, SKYA diperdagangkan antara low $ 0.002243 dan high $ 0.002514, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKYA adalah $ 0.06977272441588699, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002196640599015843.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKYA telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, +1.14% selama 24 jam, dan -11.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sekuya (SKYA)

No.2123

$ 923.76K
$ 923.76K

$ 16.31K
$ 16.31K

$ 2.29M
$ 2.29M

403.21M
403.21M

1,000,000,000
1,000,000,000

995,412,025.9710485
995,412,025.9710485

40.32%

ETH

Kapitalisasi Pasar Sekuya saat ini adalah $ 923.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 16.31K. Suplai beredar SKYA adalah 403.21M, dan total suplainya sebesar 995412025.9710485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.29M.

Riwayat Harga Sekuya (SKYA) USD

Pantau perubahan harga Sekuya untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00002592+1.14%
30 Days$ -0.001532-40.08%
60 Hari$ -0.001824-44.33%
90 Hari$ -0.003325-59.21%
Perubahan Harga Sekuya Hari Ini

Hari ini, SKYA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00002592 (+1.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sekuya 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001532 (-40.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sekuya 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKYA terlihat mengalami perubahan $ -0.001824 (-44.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sekuya 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003325 (-59.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sekuya (SKYA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sekuya sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sekuya (SKYA)

Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.

Sekuya tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sekuya Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKYA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sekuya di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sekuya dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sekuya (USD)

Berapa nilai Sekuya (SKYA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sekuya (SKYA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sekuya.

Cek prediksi harga Sekuya sekarang!

Tokenomi Sekuya (SKYA)

Memahami tokenomi Sekuya (SKYA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKYA sekarang!

Cara membeli Sekuya (SKYA)

Ingin mengetahui cara membeli Sekuya? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sekuya di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKYA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Sekuya

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sekuya, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sekuya
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sekuya

Berapa nilai Sekuya (SKYA) hari ini?
Harga live SKYA dalam USD adalah 0.002291 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKYA ke USD saat ini?
Harga SKYA ke USD saat ini adalah $ 0.002291. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sekuya?
Kapitalisasi pasar SKYA adalah $ 923.76K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKYA?
Suplai beredar SKYA adalah 403.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKYA?
SKYA mencapai harga ATH sebesar 0.06977272441588699 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKYA?
SKYA mencapai harga ATL 0.002196640599015843 USD.
Berapa volume perdagangan SKYA?
Volume perdagangan 24 jam live SKYA adalah $ 16.31K USD.
Akankah harga SKYA naik lebih tinggi tahun ini?
SKYA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKYA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:37:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0023
$101,101.91

$3,310.00

$154.50

$1.0780

$1.0004

$101,101.91

$3,310.00

$154.50

$2.2109

$1.0132

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1102

$0.0003880

$0.013996

$4.530

$0.007808

$0.1102

$0.0000002368

