Tabel Konversi Real Smurf Cat ke Iraqi Dinar
Tabel Konversi SMURFCAT ke IQD
- 1 SMURFCAT0.02 IQD
- 2 SMURFCAT0.03 IQD
- 3 SMURFCAT0.05 IQD
- 4 SMURFCAT0.07 IQD
- 5 SMURFCAT0.09 IQD
- 6 SMURFCAT0.10 IQD
- 7 SMURFCAT0.12 IQD
- 8 SMURFCAT0.14 IQD
- 9 SMURFCAT0.16 IQD
- 10 SMURFCAT0.17 IQD
- 50 SMURFCAT0.87 IQD
- 100 SMURFCAT1.73 IQD
- 1,000 SMURFCAT17.35 IQD
- 5,000 SMURFCAT86.73 IQD
- 10,000 SMURFCAT173.45 IQD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Real Smurf Cat ke Iraqi Dinar (SMURFCAT ke IQD) di berbagai rentang nilai, dari 1 SMURFCAT hingga 10,000 SMURFCAT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah SMURFCAT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IQD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah SMURFCAT ke IQD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IQD ke SMURFCAT
- 1 IQD57.65 SMURFCAT
- 2 IQD115.3 SMURFCAT
- 3 IQD172.9 SMURFCAT
- 4 IQD230.6 SMURFCAT
- 5 IQD288.2 SMURFCAT
- 6 IQD345.9 SMURFCAT
- 7 IQD403.5 SMURFCAT
- 8 IQD461.2 SMURFCAT
- 9 IQD518.8 SMURFCAT
- 10 IQD576.5 SMURFCAT
- 50 IQD2,882 SMURFCAT
- 100 IQD5,765 SMURFCAT
- 1,000 IQD57,652 SMURFCAT
- 5,000 IQD288,261 SMURFCAT
- 10,000 IQD576,522 SMURFCAT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Iraqi Dinar ke Real Smurf Cat (IQD ke SMURFCAT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IQD hingga 10,000 IQD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Real Smurf Cat yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IQD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) saat ini diperdagangkan seharga ع.د 0.02 IQD , yang mencerminkan perubahan 1.92% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ع.د72.13M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ع.د1.63B IQD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Real Smurf Cat Harga khusus dari kami.
123.08T IQD
Suplai Peredaran
72.13M
Volume Trading 24 Jam
1.63B IQD
Kapitalisasi Pasar
1.92%
Perubahan Harga (1 Hari)
ع.د 0.00001423
High 24 Jam
ع.د 0.00001243
Low 24 Jam
Grafik tren SMURFCAT ke IQD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Real Smurf Cat terhadap IQD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Real Smurf Cat saat ini.
Ringkasan Konversi SMURFCAT ke IQD
Per | 1 SMURFCAT = 0.02 IQD | 1 IQD = 57.65 SMURFCAT
Kurs untuk 1 SMURFCAT ke IQD hari ini adalah 0.02 IQD.
Pembelian 5 SMURFCAT akan dikenai biaya 0.09 IQD, sedangkan 10 SMURFCAT memiliki nilai 0.17 IQD.
1 IQD dapat di-trade dengan 57.65 SMURFCAT.
50 IQD dapat dikonversi ke 2,882 SMURFCAT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SMURFCAT ke IQD telah berubah sebesar +1.06% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.92%, sehingga mencapai high senilai 0.018670538698882154 IQD dan low senilai 0.016308840198672184 IQD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SMURFCAT adalah 0.023184006943727874 IQD yang menunjukkan perubahan -25.16% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SMURFCAT telah berubah sebesar -0.02323648913262143 IQD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -57.23% pada nilainya.
Semua Tentang Real Smurf Cat (SMURFCAT)
Setelah menghitung harga Real Smurf Cat (SMURFCAT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Real Smurf Cat langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan SMURFCAT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Real Smurf Cat, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SMURFCAT ke IQD
Dalam 24 jam terakhir, Real Smurf Cat (SMURFCAT) telah berfluktuasi antara 0.016308840198672184 IQD dan 0.018670538698882154 IQD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.015679053931949526 IQD dan high 0.023892516493790865 IQD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SMURFCAT ke IQD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Low
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Rata-rata
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|ع.د 0
|Volatilitas
|+14.24%
|+48.01%
|+39.29%
|+105.11%
|Perubahan
|+4.75%
|+1.53%
|-25.15%
|-57.19%
Prakiraan Harga Real Smurf Cat dalam IQD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Real Smurf Cat dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SMURFCAT ke IQD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SMURFCAT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Real Smurf Cat dapat mencapai sekitar ع.د0.02IQD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SMURFCAT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SMURFCAT mungkin naik menjadi sekitar ع.د0.02 IQD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Real Smurf Cat kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan SMURFCAT yang Tersedia di MEXC
SMURFCAT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SMURFCAT, yang mencakup pasar tempat Real Smurf Cat dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SMURFCAT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SMURFCAT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Real Smurf Cat untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Real Smurf Cat
Ingin menambahkan Real Smurf Cat ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Real Smurf Cat › atau Mulai sekarang ›
SMURFCAT dan IQD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Real Smurf Cat (SMURFCAT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Real Smurf Cat
- Harga Saat Ini (USD): $0.00001322
- Perubahan 7 Hari: +1.06%
- Tren 30 Hari: -25.16%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SMURFCAT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IQD, harga USD SMURFCAT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SMURFCAT] [SMURFCAT ke USD]
Iraqi Dinar (IQD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IQD/USD): 0.0007620566448744631
- Perubahan 7 Hari: -0.21%
- Tren 30 Hari: -0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IQD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SMURFCAT yang sama.
- IQD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli SMURFCAT dengan IQD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs SMURFCAT ke IQD?
Kurs antara Real Smurf Cat (SMURFCAT) dan Iraqi Dinar (IQD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SMURFCAT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SMURFCAT ke IQD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IQD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IQD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IQD. Ketika IQD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SMURFCAT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Real Smurf Cat, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SMURFCAT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IQD.
Konversikan SMURFCAT ke IQD Seketika
Gunakan konverter SMURFCAT ke IQD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi SMURFCAT ke IQD?
Masukkan Jumlah SMURFCAT
Mulailah dengan memasukkan jumlah SMURFCAT yang ingin Anda konversi ke IQD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs SMURFCAT ke IQD Secara Live
Lihat kurs SMURFCAT ke IQD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang SMURFCAT dan IQD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan SMURFCAT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli SMURFCAT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs SMURFCAT ke IQD dihitung?
Perhitungan kurs SMURFCAT ke IQD didasarkan pada nilai SMURFCAT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IQD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs SMURFCAT ke IQD begitu sering berubah?
Kurs SMURFCAT ke IQD sangat sering berubah karena Real Smurf Cat dan Iraqi Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs SMURFCAT ke IQD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs SMURFCAT ke IQD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs SMURFCAT ke IQD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan SMURFCAT ke IQD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi SMURFCAT ke IQD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren SMURFCAT terhadap IQD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga SMURFCAT terhadap IQD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar SMURFCAT ke IQD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IQD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun SMURFCAT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SMURFCAT ke IQD?
Halving Real Smurf Cat, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs SMURFCAT ke IQD.
Bisakah saya membandingkan kurs SMURFCAT ke IQD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SMURFCAT keIQD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SMURFCAT ke IQD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Real Smurf Cat, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi SMURFCAT ke IQD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IQD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target SMURFCAT ke IQD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Real Smurf Cat dan Iraqi Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Real Smurf Cat dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan SMURFCAT ke IQD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IQD Anda ke SMURFCAT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah SMURFCAT ke IQD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga SMURFCAT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar SMURFCAT ke IQD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs SMURFCAT ke IQD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IQD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SMURFCAT ke IQD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke IQD
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.